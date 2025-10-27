Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:48 (τοπική ώρα) το βράδυ της Δευτέρας 27/10 στην Τουρκία.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη, αλλά και στην Ελλάδα σε Χίο, Σάμο και Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία του Μπαλίκεσιρ, στη Βορειοδυτική Τουρκία.

#Earthquake 27 km S of #Bigadiç (#Turkey) 6 min ago (local time 22:48:29). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/8TiLB5UcAR pic.twitter.com/TviM8UD0G6 — EMSC (@LastQuake) October 27, 2025

Ο κυβερνήτης του Μπαλικεσίρ, Ισμαήλ Ουστάογλου, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπενθύμισε ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,1 Ρίχτερ και επίκεντρο την περιοχή Σιντίργκι.

Όπως ανέφερε, οι ομάδες της AFAD και των συναρμόδιων υπηρεσιών ξεκίνησαν αμέσως επιτόπιες έρευνες, ενώ πρόσθεσε:

«Εκφράζω τις ευχές μου για ταχεία ανάρρωση στους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από κάθε καταστροφή».

«Υπάρχουν ζημιές σε ορισμένα σημεία»

Ο διοικητής της περιοχής Σιντίργκι, Ντογκουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι επιτόπιες έρευνες συνεχίζονται, προσθέτοντας: «Υπάρχουν καταρρεύσεις σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί θάνατοι, συνεχίζουμε τις επιθεωρήσεις».

Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bir bina yıkıldı pic.twitter.com/v7Z0G3PbA4 — Odak TV (@OdakTV1) October 27, 2025

Ο πρόεδρος της κοινότητας Γκελτζούκ, Εμίν Μπαρντάκ, δήλωσε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν καταρρεύσεις κτιρίων, ενώ ο πρόεδρος της κοινότητας Κιζιλγκιούρ, Φατίχ Σαχάν, ανέφερε πως δεν σημειώθηκαν προβλήματα στη δική του περιοχή.

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία αναφορά για ζημιές στην πόλη μας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίσουν να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας».

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστροφών (TAMP).

Οι πρώτες δηλώσεις Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Εκφράζω τις ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές έρευνες και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την κατάσταση».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».

Ο νομάρχης του Σιντίργκι, Ντογκάν Κογιούντζου, δήλωσε ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται. «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μια μεγάλη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει αρνητικές ειδήσεις από τα χωριά. Οι έρευνες στο πεδίο συνεχίζονται», σημείωσε.