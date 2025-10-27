Διασωληνωμένο και σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένα 11χρονο παιδί στα Χανιά μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε με το πατίνι του.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (26.10.2025) όταν ο 11χρονος βγήκε βόλτα μαζί με έναν φίλο του με το πατίνι. Για άγνωστο λόγο, έχασαν την ισορροπία τους, και ο 11χρονος έπεσε και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Χανίων, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Οι γιατροί αφού το διασωλήνωσαν, προχώρησαν σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου Στέλιο Κτενιαδάκη, το παιδί που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ και παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.