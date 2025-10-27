Δύο είναι τα προβλήματα που επιχείρησε να αναδείξει από την επίσκεψή του στις Σέρρες ο Σωκράτης Φάμελλος. Το ένα είναι το δημογραφικό που μαστίζει ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής περιφέρειας. Και το άλλο είναι η υποστελέχωση των δομών Υγείας.

Από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ περιέγραψε τα δύο ζητήματα αυτά ως αλληλένδετα «γιατί δεν μπορεί καμία οικογένεια να μείνει στην ελληνική περιφέρεια, εάν δεν μπορεί να βρει την υγειά της».

«Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο να γίνονται πειθαρχικές διώξεις στους παθολόγους, επειδή δεν υπάρχουν παθολόγοι για να υπηρετήσουν στα εξωτερικά ιατρεία. Έρχονται οι πολίτες στα εξωτερικά ιατρεία και δεν βρίσκουν παθολόγους. Και οι παθολόγοι αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη, διότι καλύπτονται μόνο 6 από τις 13 θέσεις», ανέφερε ο Σωκρ. Φάμελλος, υποστηρίζοντας ότι «με αυτές τις συνθήκες υπερεργασίας και υποαμοιβής, ούτε οι πολίτες θα έχουν υπηρεσίες Υγείας ούτε θα έχουμε στελέχωση και θα μειώνεται συνεχώς το προσωπικό».

Κατά τον ίδιο υπάρχουν μέθοδοι. «Απαιτείται τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Πρέπει να αυξηθούν άμεσα, έως και να διπλασιαστούν, οι αμοιβές των γιατρών», επεσήμανε. Πρότεινε επίσης «βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές και να υλοποιηθεί ένα ευρύτατο πρόγραμμα χρηματοδότησης των νοσοκομείων», σε αντιδιαστολή, όπως είπε, με το γεγονός οτι «ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης το μόνο που κάνουν είναι να στηρίζουν τις ιδιωτικές κλινικές, κλείνοντας σιγά σιγά τις λειτουργίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αυτή η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα «να ερημώνει η ύπαιθρος» και να εκπέμπεται «ένα δημογραφικό SOS», καθώς «δεν είναι δυνατόν να έχουμε τριπλάσιους θανάτους από γεννήσεις στον νομό Σερρών».

«Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο, πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή»

Σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο ο Σωκρ. Φάμελλος είχε νωρίτερα επισημάνει ότι «υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη για τα προβλήματα της κοινωνίας.

Αν έχεις τον γιατρό σου, τον δάσκαλο σου, αν έχεις ζωοτροφές για το κοπάδι σου και ενισχύσεις για το χωράφι σου είναι θέμα πολιτικής. Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή.

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και έναν χρόνο έχει προτείνει με θάρρος, χωρίς κομματικό εγωισμό, την ανάγκη να υπάρχει πολιτική συμφωνία μέσα από διάλογο για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο όχι απλά θα διώξει τον κ. Μητσοτάκη, αλλά θα εφαρμόσει και προοδευτική πολιτική. Οφείλουμε να συγκλίνουμε σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα με υπερβάσεις, διότι αυτή η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη.

Και αυτό αποτυπώνεται και εδώ, όπου ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τον σερραϊκό λαό και τώρα βλέπουμε το αποτέλεσμα: μέο-μετανάστευση και τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Δεν πρέπει να χάνουμε χρόνο. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή και πολιτική σύνθεση.

Καλώ τους πολίτες να συμμετέχουν στην πολιτική, γιατί μόνο με τη συμμετοχή μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στη ζωή μας και να ζουν τα παιδιά μας καλύτερα».