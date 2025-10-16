ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Οι τιμές που επιδαψιλεύει η επίσημη Νέα Δημοκρατία στους «ιδιώτες» της Ομάδα Αλήθειας συνεχίζονται. Πριν από λίγες ημέρες η Γραμματεία Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων του κυβερνώντος κόμματος τους τίμησε σε εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία ως «ελάχιστη» αναγνώριση της μάχης που δίνουν για «να λάμψει η αλήθεια απέναντι στον λαϊκισμό και την τοξικότητα». Επειδή τα κομματικά στελέχη της ΝΔ δεν φημίζονται για το χιούμορ τους, το οποίο προϋποθέτει την ύπαρξη και άλλων ικανοτήτων, θεωρώ ότι τα πιστεύουν αυτά που λένε. Το θέμα είναι αν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τους ίδιους που τα πιστεύει. Θυμίζω ότι αποδείχθηκε πως και οι τιμηθέντες και όλος ο μηχανισμός τρολ γύρω από την ομάδα αυτή, αμειβόταν (και αμείβεται;) από μια ιδιωτική εταιρεία με ελάχιστη άλλη δραστηριότητα, την Blue Skies, η οποία με την σειρά της ανήκε στην γνωστή και μη εξαιρετέα V&O των Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου, η οποία είναι η βασική εταιρεία επικοινωνίας και lobbying που χρησιμοποιεί η ΝΔ. *** Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Ποιος πιστεύει την «ανεξαρτησία» της ΟΑ μετά από όλα αυτά, αναρωτήθηκα. Και γιατί αντί να προσπαθούν να κρύψουν τις σχέσεις ΝΔ – ΟΑ – Blue Skies – V&O, τις υπενθυμίζουν κάθε τόσο; Είναι απλό μου απάντησε ο γνώστης των νεοδημοκρατικών πραγμάτων φίλος μου. Ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, αν και φαίνεται να έχει αποτραβηχτεί από το προσκήνιο τελευταία, είναι αποφασισμένος 100% να διεκδικήσει την εκλογή του στην Βουλή με την ΝΔ. Αφ’ ενός η βοήθεια της ΟΑ και του υπόγειου μηχανισμού της θα είναι πολύ χρήσιμη στην προσπάθεια αυτή, αφ’ ετέρου φαίνεται ότι η V&O δεν έχει πλέον λόγο να κρύψει τις σχέσεις της με την Blue Skies και την Ομάδα Αλήθειας, μια και όποια ζημιά ήταν να πάθει, την έπαθε. *** Οι φήμες λένε πως δύο μεγάλοι πελάτες – το Ίδρυμα του Στέλιου Χατζηιωάννου και η πολυεθνική Procter & Gamble – βρίσκονται ήδη σε αναζήτηση νέας εταιρείας στρατηγικής επικοινωνίας, ενώ και η Ελληνικός Χρυσός, σύμφωνα με πληροφορίες, «πάγωσε» – προσωρινά τουλάχιστον – την ανάθεση του λογαριασμού της στην V+O, η οποία πλέον λογίζεται από την πιάτσα ως «προστηθείσα» της ΝΔ, παρά ως ανεξάρτητη εταιρεία επικοινωνίας. Οπότε ο επίδοξος πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας τα ζύγισε και αποφάσισε ότι οι στόχοι του εξυπηρετούνται καλύτερα αν έχει ο ίδιος την προτίμηση του ημιεπίσημου μηχανισμού της ΝΔ, παρά η εταιρεία του την προτίμηση της αγοράς. *** Σε έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία είναι ο χρηματοδοτικός βραχίονας της ΕΕ για έργα που στηρίζουν τους στόχους της ΕΕ, όπως η ανάπτυξη, η καινοτομία, η κλιματική αλλαγή και η υποδομή, στην κατάταξη των χωρών ανάλογα με τις επιχειρήσεις τους που χρησιμοποιούν παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία «εν τω συνόλω» των χωρών της ΕΕ, με ποσοστό που είναι το μισό του μέσου όρου της Ένωσης. «Ανθελληνικές ανοησίες», μου είπε ο φίλος μου. «Η έρευνα είναι εντελώς ξεπερασμένη. Έγινε πριν την παρουσίαση του τόμου που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης».

Ο φόβος του Τσιάρα πριν από τις παρελάσεις

Το ξύλο βγήκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ . Δύσκολες ώρες πέρασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας σε σύσκεψη που έγινε στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς στο Μοσχάτο.

Εκεί πάρα πολλοί βουλευτές της ΝΔ τον επέκριναν με σφοδρότητα για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης και ειδικά για το θέμα της διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στον αμαρτωλό οργανισμό.

«Με όσα έγιναν δεν θα τολμήσουμε να πάμε στις παρελάσεις» του είπαν μεταξύ άλλων. Αυτή ήταν μια από τις ήπιες εκφράσεις, καθώς οι βουλευτές ήταν άκρως επιθετικοί για ότι έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσαν με ένταση το ζήτημα των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Η σύσκεψη διήρκεσε περισσότερο από τέσσερις ώρες και ακούστηκαν πολλά παράπονα που πληροφορήθηκε το Μέγαρο Μαξίμου. Η οργή περισσεύει σε πολλούς αγροτικούς νομούς και η στάση των αγροτών που στήριξαν σε μεγάλα ποσοστά τη ΝΔ τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και του 2023 έχει αλλάξει ριζικά και πλέον στέκονται απέναντι στο κυβερνών κόμμα.

Αργούν οι αποζημιώσεις

Πάντως, ενώ κορυφώνεται η ένταση κυβέρνησης και αγροτών, οι πληροφορίες της στήλης συγκλίνουν ότι η πληρωμή τους μέχρι το τέλος του μήνα μοιάζει αδύνατη. Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε ο νυν αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος ήταν χθες μάρτυρας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που ασχολείται με τον «αμαρτωλό» οργανισμό.

Ο Γιώργος Ζαλίδης, είπε πως είναι από «δύσκολο έως αδύνατο» να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές έως την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Και συνέχισε λέγοντας πως «ήξερα πως αυτή την εβδομάδα θα βγει η παρτίδα για τα ποσά που δεν πληρώθηκαν τον Ιούνιο.

Τώρα, δεν ξέρω με τον OLAF αν αυτό θα ισχύσει για αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Καββαδάς θα ορίσει το χρονοδιάγραμμα και ελπίζω αυτό το παραδοσιακό, της παρέλασης του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου να το κρατήσουμε. Είναι δύσκολο έως αδύνατο για τον Οκτώβριο.

Θα δοθεί προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε ένα βαθμό». Πάντως χθες πιστώθηκαν λίγα εκατομμύρια, αλλά αυτά αφορούσαν περασμένα έτη. Δύσκολα τα πράγματα…

Μήνυμα Καραμανλή και Σαμαρά σε Μητσοτάκη

Χαμός έγινε χθες στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής καθώς εκεί συγκεντρώθηκαν πολλές αντιμητσοτακικές δυνάμεις, καραμανλικοί και φίλοι του Αντώνη Σαμαρά για να ακούσουν την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στην τιμητική εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη, τέως Πρόεδρο της Βουλής.

Κεντρικό θέμα συζήτησης ήταν οι έμμεσες αιχμές του Κ. Καραμανλή στην κυβέρνηση, ενώ το αντικυβερνητικό κλίμα από πολλούς ενίσχυσε η παρουσία του Αντ. Σαμαρά. Ο Μεσσήνιος πρώην Πρωθυπουργός, αφού επιβεβαίωσε ότι δεν θα ήταν εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατέβηκε από το γραφείο του προς την Παλαιά Βουλή για να ακούσει προς το τέλος της ομιλίας του, τον φίλο του Κ. Καραμανλή.

Οι δύο άνδρες είχαν και θερμή χειραψία, ενώ όταν έφθασε ο Αντ. Σαμαράς, ο Κ. Καραμανλής διέκοψε την ομιλία του για να τον υποδεχθεί λέγοντάς του: «Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε». Η κίνηση αυτή του Αντ. Σαμαρά λέει πολλά για τα μελλούμενα σε σχέση για τα μελλοντικά του σχέδια και δείχνει ότι μεγαλώνει συνεχώς το χάσμα με τον Πρωθυπουργό.

Δεν πέρασε απαρατήρητη η παρέμβαση του «ειρηνοποιού» Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είπε απευθυνόμενος προς το κοινό ότι στην αίθουσα βρίσκονται πρόσωπα που έχουν διαφορές και διαφωνίες. Όμως, όπως είπε, όλους τους ενώνει η μεγάλη λαϊκή δημοκρατική παράταξη. «Αυτή η ρίζα, πάντα θα εμπνέει» είπε.

Οι «κομμένοι»

Η γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ. που θα οδηγήσει το ΠαΣοΚ στο συνέδριο ανακοινώθηκε. Όπως είναι φυσικό σε τέτοιες περιπτώσεις κάποιοι που δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν και αντέδρασαν. Εντύπωση έκανε όμως πως μπήκαν όλοι οι βουλευτές και όλο το Πολιτικό Συμβούλιο εκτός από δύο άτομα την Πολίνα Λάμψα και τον Αντώνη Σαουλίδη και του Χρήστου Πρωτόπαπα, στενού συνεργάτη του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Για τον δεύτερο μάλιστα ακούστηκαν φήμες πως φλερτάρει με την πλευρά Τσίπρα, ωστόσο ο ίδιος υπογράφει στις ανακοινώσεις ως μέλος Πολιτικού Συμβουλίου ΠαΣοΚ. Επίσης μπήκε και όλο το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο εκτός από τη Μυρτώ Σαμαρά που όπως έμαθα δεν μπορει να συμμετάσχει στα νέα όργανα για επαγγελματικούς λόγους.

Πασοκικές αναλύσεις

Τώρα θα σας πω και κάτι ακόμη όπως μου μετέφεραν. Σας έχω ξαναπεί πως στο ΠαΣοΚ βλέπουν όλες τις δημοσκοπήσεις και τις αξιολογούν. Σε ένα από τα πηγαδάκια που έγιναν στο Ωδείο Αθηνών, μετά την εκδήλωση του Φίλιππου Σαχινίδη and friends, μία παρέα ΠαΣοΚων σχολίαζε την τελευταία μέτρηση της της GPO στην οποία η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανέβει δύο μονάδες σε ένα μήνα.

«Μια χαρά πάνε τα πράγματα, από τότε που εμφανίστηκε ο Τσίπρας ανεβήκαμε δύο μονάδες» σχολίασε κορυφαίο στέλεχος μεταξύ τυρού κι αχλαδιού προκαλώντας γέλια και σχόλια.

Τα «καλοπιάσματα» του Φάμελλου

Εδώ και δέκα ημέρες, αφότου δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το καράβι του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει ξανά καραβοκύρης σε δικές του θάλασσες, είναι δύσκολο για τον Σωκράτη Φάμελλο να πλεύσει πρίμα.

Αναγκαστικά ελπίζει ότι η συζήτηση της επόμενης ημέρας θα αφορά με κάποιον τρόπο και το κόμμα που κατ’ επιλογήν ανέλαβε στα χειρότερά του. Είναι φυσικό και πολιτικά δικαιολογημένο να μην θέλει να βουλιάξει με αυτόν στον τιμόνι.

Για αυτό και ο τρόπος που μιλά για τους βουλευτές που του έχουν απομείνει, κατανοώντας ότι κάμποσοι βρίσκονται με το ένα πόδι εκτός, γίνεται σχεδόν με όρους καλοπιάσματος. «Τους εμπιστεύομαι» και «έχουμε δώσει δύσκολους αγώνες» ανέφερε σε χθεσινή, τηλεοπτική, συνέντευξή του δείχνοντας ότι, αν δεν ξεφύγουν από τα όρια, δεν πρόκειται να θέσει κομματική πειθαρχία στο τι και στο πώς το λένε στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Από την άλλη, βέβαια, δεν χαλά και τις καλές σχέσεις με την «αντιτσιπρική» πτέρυγα της Κουμουνδούρου, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν αυτός που βγήκε εκτός κεντρικής γραμμής. Τι βλέπω εγώ σε όλο αυτό; Την ανάγκη να τους έχει όλους ικανοποιημένους γιατί αλλιώς το «μαγαζί» θα κλείσει πολύ πριν από την ώρα του.

Η πρόβλεψη της Κεραμέως

Μπορεί τα σενάρια να μην απορρίπτουν το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως πάντως έχει διαφορετική άποψη.

Όπως είπε χθες μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στο περιθώριο της συζήτησης για το περίφημο νομοσχέδιό της που γκρεμίζει εργατικά δικαιώματα δεκαετιίων με το πολυσυζητημένο 13ωρο, αφού παρουσίασε τους επόμενους στόχους του υπουργείου ρωτήθηκε αν μετά την άνοιξη πάμε σε εκλογές.

Η υπουργός Εργασίας απάντησε: «Δε νομίζω. Με τον Μητσοτάκη; Δεν τον διαβάζετε καλά!».

Η αναβαθμισμένη Τουρκία και η απομόνωση της Αθήνας

Μέσα στον ορυμαδό των διπλωματικών εξελίξεων με επίκεντρο το Σχέδιο Ειρήνευσης του Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, η Αθήνα οφείλει να παρακολουθεί στενά την αναδιαμόρφωση των ισορροπιών που δια της Μέσης Ανατολής επηρεάζει και την Ανατολική Μεσόγειο άρα και το ελληνικό σύστημα ασφαλείας.

Από το Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολιάζουν, όπως συνηθίζουν, τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης όμως έκανε τις προάλλες ειδική αναφορά στις άριστες φιλικές σχέσεις της Ελλάδας με την έτερη συμπρωταγωνίστρια του Σαρμ Ελ Σέιχ, την Αίγυπτο.

Πάντως όπως διαφάνηκε και από τις τελευταίες πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Αθήνας και Καΐρου οι δύο πλευρές επιλέγουν να καταπιάνονται με θέματα που τις ενώνουν και όχι με αυτά που τις χωρίζουν.

Για παράδειγμα αποτυπώθηκε κοινότητα σκέψης, λόγων και έργων όσον αφορά τη Λιβύη και την απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με στόχο τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών.

Όσο δε για τη Μονή Σινά; Ουδέν προς το παρόν, ενδεχομένως και για το ορατό μέλλον. Δεν είναι, άλλωστε, εποχές για νέα κρίση με το καθεστώς Σίσι, ενώ η χειροτονία και η ενθρόνιση του νέου ηγούμενου Συμεών τις προσεχείς ημέρες είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσει, τουλάχιστον προς ώρας, ως βαλβίδα περαιτέρω αποσυμπίεσης.

Η γερμανοτουρκική φιλία εις βάρος της Αθήνας

Δεν μπορεί να ισχυριστεί αυτήν τη φορά η ελληνική διπλωματία ότι ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ κάνει την παρθενική του επίσκεψη στην Τουρκία πριν από την Ελλάδα, όπως γίνονταν από προηγούμενες γερμανικές συντηρητικές κυβερνήσεις.

Η επίσκεψή του στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα ακυρώθηκε, γιατί η ελληνική πλευρά έκρινε προτιμότερο να συνοδεύσει ο κ. Γεραπετρίτης τον πρωθυπουργό σε έναν γύρο θριάμβου του Τραμπ στο Σαρμ ελ Σέιχ με κομπάρσους πάνω από 20 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων με τους συνοδούς τους.

Ο Γιοχαν Βέντεφουλ επισκέπτεται αύριο την Άγκυρα για συνομιλίες με τον Χακάν Φιντάν, όπως ανακοίνωσε το μεσημέρι στο κυβερνητικό μπρίφινγκ εκπρόσωπος του γερμανικού ΥΠΕΞ. Γάζα, Ουκρανία, ΝΑΤΟ και διμερή είναι τα βασικά θέματα που θα θιγούν. Σε ερώτηση του ΒΗΜΑΤΟΣ εάν κομίζει ως δώρα τα Eurofighter τη στιγμή που η Ελλάδα είναι εκτεθειμένη σε τουρκικές απειλές, ο εκπρόσωπος παρέπεμψε σε πρόσφατη συνέντευξη Βέντεφουλ στα ΝΕΑ σημειώνοντας ότι τα αεροσκάφη αποτελούν μέρος ενός συστήματος του ΝΑΤΟ, εξυπηρετούν τη συλλογική άμυνα και προορίζονται για την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των Ευρωπαίων.

«Η χρήση τους εναντίον ενός άλλου κράτους μέλους του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ είναι αδιανόητη, Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τους εταίρους στην Ελλάδα και την Τουρκία και με άλλα κράτη του προγράμματος Eurofighter» είπε. Για το casus belli δεν έχει ακούσει το γερμανικό ΥΠΕΞ;

Τα likes της Καρυστιανού

Εδώ και πολλούς μήνες παρακολουθώ το προφίλ της Μαρίας Καρυστιανού στο facebook που έχει 184 χιλ. περίπου ακόλουθους. Χθες έγραψε ένα σημείωμα και απαντάει στην κυβέρνηση σχετικά με τις προθέσεις της για Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

«Κάτω τα χέρια από το μνημείο όλων μας» είναι ο τίτλος του σημειώματός της, όπου μεταξύ άλλων γράφει: «Μην τολμήσετε να οικειοποιηθείτε και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, γιατί θα μας βρείτε απέναντι».

Δεν θα μείνω στην άποψή της, αλλά στην απήχηση που είχε η ανάρτησή της καθώς μέσα σε επτά ώρες, τόσο ήταν όταν κοίταξα το προφίλ της, είχε περίπου 25.000 άτομα που την επικροτούσαν. Δεν το λες και λίγο.