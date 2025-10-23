Χωρίς να διαφοροποιηθεί από τη γραμμή που έχει υιοθετήσει όλο το προηγούμενο διάστημα, ο Σωκράτης Φάμελλος επέμεινε, απευθυνόμενος προς τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα, ανεξαρτήτως των κινήσεών του, είναι παράλληλες κι όχι αντίθετες.

Όπως προκύπτει από το περιβάλλον του, ο πρόεδρος του κόμματος χαρακτήρισε -στην εισήγησή του- ως «μια πολύ κρίσιμη εξέλιξη» την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από την κοινοβουλευτική έδρα, μια εξέλιξη που αναπόφευκτα «δημιουργεί προβληματισμό, αναζητήσεις και ερωτήματα». Παρόλα αυτά ο ίδιος δεν βρίσκει λόγο να στηθεί μέτωπο, κόντρα στις εσωκομματικές πιέσεις από διάφορες πτέρυγες. Όπως εξήγησε, άλλωστε, «ακόμα κι αν υπάρχουν διαφορετικές οπτικές, η σχέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική».

Σύμφωνα με την πρόταση του Σωκρ. Φάμελλου, είναι ουσιώδες να προκύψει «η ενωτική και συνθετική προοδευτική διέξοδος» για τη χώρα. Προφανώς και στόχος του παραμένει η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ», μέσα από «τη μεγάλη αλλαγή και ανανέωση που έχουμε πετύχει». Την ίδια ώρα όμως δεν σφραγίζει τις πόρτες, ούτε αποκλείει. Γι’ αυτό και μίλησε για «την κοινωνική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ», ως ένα κόμμα που λειτουργεί ως «σύγχρονος πολιτικός οργανισμός με τις παρακαταθήκες του, το πρόγραμμά του, τις αξίες του και το έργο της κυβέρνησης 2015-2019».

Σε όλο αυτό ο πλαίσιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για τη σύσταση μιας «πλειοψηφικής κοινωνικής συμφωνίας» με πυρήνα τη «συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική δράση» και μια αλλαγή που προκύψει από τα κάτω Για τον λόγο αυτόν «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει πρωτοβουλίες» δείχνοντας ότι «δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ότι τα προβλήματα έχουν κόμμα και χρώμα», όπως συμπλήρωσε ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου.

Καταλήγοντας επί του θέματος ο Σωκρ. Φάμελλος διαφώνησε με τους χαρακτηρισμούς περί απόπειρας διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό του, τους οποίους, κατά πληροφορίες, επανέλαβε ο Παύλος Πολάκης. Αντιθέτως έδειξε να συντάσσεται με άλλα κεντρικά στελέχη που υποστηρίζουν ότι η σύγκλιση και η συμπόρευση των δυνάμεων είναι η πιο ενδεδειγμένη λύση.

«Η πλειονότητα της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή»

Κατά τ’ άλλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στα πολλαπλά ανοικτά μέτωπα. Μεταξύ αυτών στον νέο εργασιακό νόμο, που επαναφέρει τον Μεσαίωνα, στην πολιτική του δεδομένου συμμάχου που εφαρμόζει η κυβέρνηση στη διπλωματία με συνέπεια να παράγονται «μόνο προβλήματα», στην «τραμπικής έμπνευσης» τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, στην ακρίβεια και στο τέλος στο γεγονός ότι «ο τίμιος αγροτικός κόσμος είναι στα κάγκελα» ως συνέπεια της ευλογιάς και των εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Η πλειονότητα της κοινωνίας ζητά πολιτική αλλαγή, δεν εμπιστεύεται τον κ. Μητσοτάκη και πιστεύει ότι έχουμε μια κυβέρνηση διαφθοράς, όπου πλέον προκύπτουν κεντρικά ζητήματα δημοκρατίας και συμφερόντων της χώρας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.