Η Κιμ Καρντάσιαν αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο, κατά την πρεμιέρα της 7ης σεζόν της σειράς «The Kardashians».

Σε προεπισκόπηση του επεισοδίου, με τίτλο «Feels Like the Old Days», που προβλήθηκε την Πέμπτη, η ίδια φαίνεται να υποβάλλεται σε απεικόνιση εγκεφάλου. «Υπάρχει κάτι σαν ένα μικρό ανεύρυσμα», ακούγεται να λέει, ενώ την ίδια στιγμή προβάλλονται κοντινά πλάνα από τις ιατρικές εξετάσεις σε μια οθόνη.

Αν και τα περισσότερα ανευρύσματα είναι μικρά και δεν εγκυμονούν άμεσο κίνδυνο, η ρήξη τους μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία στον εγκέφαλο, μια σοβαρή ιατρική κατάσταση γνωστή ως αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

«Είναι απλώς από το άγχος»

Η αδελφή της, Κόρτνεϊ αντιδρά στην αποκάλυψη λέγοντας απλώς: «Ουάου».

Η Κιμ Καρντάσιαν συνεχίζει: «Μου είπαν, “είναι απλώς από το άγχος”», πριν προσθέσει με νόημα: «Ο κόσμος νομίζει ότι έχω την πολυτέλεια να αποτραβηχτώ».

Σε άλλο σημείο του αποσπάσματος, η Καρντάσιαν δηλώνει: «Αυτή η εβδομάδα ήταν η πιο δύσκολη της ζωής μου».

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας της, ούτε αν παρουσιάζει συμπτώματα.