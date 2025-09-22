Αντίστροφη μέτρηση για την λήψη αποφάσεων που θα αφορά στο ενεργειακό κόστος το οποίο επωμίζεται η βιομηχανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για σήμερα 22 Σεπτεμβρίου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί άτυπη διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία. Η σύσκεψη είναι υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

«Energy Industrial Reset» το σχήμα στήριξης για τη βιομηχανία

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι της άτυπης διυπουργικής σύσκεψης θα συζητηθεί, όπως αποκάλυψε ο ΟΤ στις 27 Αυγούστου, το ιταλικό μοντέλο στήριξης του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία της χώρας «Energy Release 2.0».

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Grant Thornton, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ετοιμάσει και καταθέσει στους συναρμόδιους υπουργούς πρόταση για την υιοθέτηση του «Energy Release 2.0». Φέρει την επωνυμία «Energy Industrial Reset» και το ετήσιο κόστος ανέρχεται στα 250 με 260 εκατ. ευρώ ώστε για τρία χρόνια η ενεργοβόρος βιομηχανία να έχει σταθερές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια. Να σημειωθεί ότι οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ελλάδα ανέρχονται σε περίπου 60 και καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 7,4 TWh.

Η πρόταση του ΣΕΒ, την οποία και εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει ουσιαστικά τη διατήρηση σταθερής της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τρία χρόνια περίπου στα 50 με 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όταν η τιμή στη χονδρεμπορική είναι περίπου στα 90 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Πάντως, πηγές αναφέρουν στο ΟΤ, ότι η κυβέρνηση κατά πάσα πιθανότητα θα προσαρμόσει την πρόταση ΣΕΒ σε ετήσιο κόστος της τάξης των 200 εκατ. ευρώ.

Τα «ενεργειακά δάνεια» στη βιομηχανία

Σύμφωνα με το ιταλικό μοντέλο, το συγκεκριμένο σχήμα στήριξης στη βιομηχανία δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των κρατικών ενισχύσεων.

Ουσιαστικά το σχήμα περιλαμβάνει «ενεργειακά δάνεια» τα οποία οι βιομηχανίες θα πρέπει να επιστρέψουν σε βάθος 20ετίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετούς περιόδου στήριξης των τιμών.

Τα δάνεια, στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, θα τα χορηγεί ο ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης). Ουσιαστικά ο ΔΑΠΕΕΠ θα παρέχει ενεργειακά δάνεια στις βιομηχανίες που αντιστοιχούν στη διαφορά ανάμεσα στην τελική τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την τιμή στήριξης.

Για τη χορήγηση των δανείων ο Διαχειριστής έχει ετοιμάσει ειδικό προϊόν, λένε οι πληροφορίες, που είναι διμερές συμβόλαιο.

Από την άλλη μεριά οι βιομηχανίες θα πρέπει να επιστρέψουν τις ποσότητες ενέργειας που δανείζονται πολλαπλάσιες επενδύοντας σε έργα ΑΠΕ. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με διμερείς συμβάσεις ανάμεσα σε αυτές και παραγωγούς ΑΠΕ είτε με την ανάπτυξη δικών τους έργων ΑΠΕ.

ΠΗΓΗ: ot.gr