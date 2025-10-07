Τις χρονίζουσες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, που αποτελούν εμπόδια για το επιχειρείν, επεσήμανε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος του ΣΕΒ, στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

Ο κ. Θεοδωρόπουλος έδωσε έμφαση, κατά την ομιλία του, στο καυτό θέμα του ενεργειακού κόστους, αλλά και στη χαμηλή παραγωγικότητα. Έστειλε σαφή μηνύματα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε με το μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» και τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ απηύθυνε ομιλία και ο Πρωθυπουργός. Κεντρικός προσκεκλημένος της εκδήλωσης ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Dr Joachim Nagel.

Τα εμπόδια για την ελληνική οικονομία και το επιχειρείν

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος τόνισε ότι παραμένουν κρίσιμες υστερήσεις της Ελλάδας έναντι της Ευρώπης, όπως το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών, το υψηλό ενεργειακό κόστος και η μεταβλητότητά του, η πολυνομία, η γραφειοκρατία και η αργή απονομή δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, τόνισε τη σημασία της αύξησης της παραγωγικότητας, αποσαφηνίζοντας ότι δεν ευθύνονται για αυτή οι εργαζόμενοι.

Ουσιαστικά, περιέγραψε επτά εμπόδια για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το διεθνές περιβάλλον

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ υπογράμμισε ότι το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αναταράξεις και πρωτοφανή αβεβαιότητα, με επιπτώσεις στο εμπόριο, την ενέργεια και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ταυτόχρονα, όπως επεσήμανε, η Ευρώπη υστερεί σε ανάπτυξη, παραγωγικότητα και τεχνολογική πρόοδο, έναντι χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία, ενώ ένα χρόνο μετά την έκθεση Ντράγκι, μόλις το 11% των προτάσεών της έχει προχωρήσει, γεγονός που δείχνει την αργή ευρωπαϊκή ανταπόκριση.

Τα βήματα πρόοδου της Ελλάδας

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντικά βήματα προόδου και σταδιακής σύγκλισης: σταθερή ανάπτυξη με μεγαλύτερους ρυθμούς από την ΕΕ, κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, μείωση της φοροδιαφυγής, δραστική μείωση της ανεργίας, αύξηση μισθών και μείωση φορολογικών συντελεστών για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Όπως σημείωσε,«η Ελλάδα πέτυχε να λειτουργεί ως μια κανονική χώρα, μια χώρα που ζει σύμφωνα με τις δυνατότητές της και δεν επιβαρύνει τις επόμενες γενιές».

Η συνεισφορά της βιομηχανίας

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεισφορά των επιχειρήσεων, με αιχμή τη βιομηχανία, στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €50 δισ. το 2024, ισοφαρίζοντας, για ακόμη μια χρονιά, τα έσοδα από τον τουρισμό και τις λοιπές εξαγόμενες υπηρεσίες.

Η βιομηχανία, δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα, μετά το εμπόριο, προσφέρει μισθούς κατά 35% υψηλότερους από τον μέσο όρο της οικονομίας, ενώ κλάδοι όπως τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα μέταλλα, τα χημικά και ο ναυτιλιακός εξοπλισμός, διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή και άλλων κλάδων στο ΑΕΠ της χώρας, ενώ τόνισε ότι το οικοσύστημα καινοτομίας επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη, με 3.000 startups και συνολική αποτίμηση που εκτιμάται μεταξύ 8-12 δισ. δολαρίων για το 2024.

Kύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία και οι επιχειρήσεις, τόνισε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Το ζήτημα της χαμηλής παραγωγικότητας

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος είχε ως κεντρικό άξονα της ομιλίας του το ζήτημα της χαμηλής παραγωγικότητας.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα βρίσκεται στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ (με τη βιομηχανία στο 75%) και έχει παραμείνει σχεδόν στάσιμη τα τελευταία 30 χρόνια. Ιδιαίτερα στάθηκε στη «μεγάλη παρεξήγηση που», όπως είπε, «έχει επικρατήσει σε μερίδα της κοινωνίας, πως όταν μιλάμε για αύξηση παραγωγικότητας, εννοούμε αύξηση των ωρών εργασίας ή εντατικοποίησή της». Ενώ η παραγωγικότητα, όπως διευκρίνισε, «είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και είναι ζήτημα οργάνωσης, τεχνολογίας, επενδύσεων, θεσμικής απλοποίησης, ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης σε κάθε επίπεδο, λειτουργικότητας των υποδομών και σταθερότητας των κανόνων». Σημείωσε ότι κύριοι υπεύθυνοι για την αύξηση της παραγωγικότητας δεν είναι οι εργαζόμενοι, αλλά η πολιτεία και οι επιχειρήσεις και απηύθυνε κάλεσμα σε όλους «να θέσουμε ως κοινό στόχο τη ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε κάθε πτυχή και σε κάθε δραστηριότητα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, με ετήσια ορόσημα, μετρήσιμους δείκτες και τακτική λογοδοσία».

Για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης.

Ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος προέτρεψε πολιτεία και επιχειρήσεις σε άλμα παραγωγικών επενδύσεων, το οποίο, όπως είπε, θα σημάνει αντίστοιχα άλμα εξωστρέφειας, τεχνολογίας και παραγωγικής ανασύνταξης και επαναδιατύπωσε την πρότασή του για θεσμοθέτηση των υπεραποσβέσεων ως οριζόντιου, επενδυτικού κινήτρου.

Παράλληλα, έθεσε ως κρίσιμη προτεραιότητα το ανθρώπινο δυναμικό, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μαζική επένδυση στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην κατάρτιση και επανακατάρτιση, στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τις επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της συμπερίληψης στην αγορά εργασίας.

Όρος επιβίωσης η πρόσβαση σε ανταγωνιστική ενέργεια

Για το θέμα του ενεργειακού κόστους, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ επανέλαβε ότι παραμένει καθοριστικός παράγων για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Τόνισε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με το υψηλότερο κόστος ενέργειας στην ΕΕ, γεγονός που διαβρώνει οριζόντια την ανταγωνιστικότητα όλων των κλάδων και επηρεάζει αρνητικά τον πληθωρισμό. Όπως σημείωσε, για τη βιομηχανία -και ιδιαίτερα για την ενεργοβόρο- η πρόσβαση σε ανταγωνιστική και προβλέψιμη ενέργεια αποτελεί όρο επιβίωσης. Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία ο διάλογος που έχει ήδη ξεκινήσει μεταξύ Πολιτείας και ΣΕΒ, να οδηγήσει σύντομα σε θετικά αποτελέσματα για τη στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρόπουλος απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας, ώστε «να προχωρήσουμε από την ατομική προσπάθεια, στη συλλογική» και «να πετύχουμε τη μετάβαση της Ελλάδας, από μια χώρα ”κανονική” σε μια χώρα παραγωγική». Συγκεκριμένα, κάλεσε την Πολιτεία «να καταστήσει την παραγωγικότητα βασικό κριτήριο όλων των πολιτικών» και τις επιχειρήσεις «να εντείνουν την επενδυτική προσπάθεια, την ψηφιοποίησή τους, την εξωστρέφεια και την επένδυση στους ανθρώπους». Τέλος, διαβεβαίωσε την κοινωνία ότι η βελτίωση της παραγωγικότητας είναι «ο δρόμος για καλύτερες δουλειές, υψηλότερους μισθούς, καλύτερες κοινωνικές παροχές και όχι ένας δούρειος ίππος για την εντατικοποίηση της εργασίας».