Τι ήθελε να υπονοήσει ο Γερμανός καγκελάριος; Σε πρόσφατη συνάντηση στο Βρανδεμβούργο εκθείασε τις επιτυχίες της κυβέρνησής του στην μετανάστευση με τη μείωση κατά 60% του αριθμού των νέων αιτήσεων ασύλου μέσα σε ένα χρόνο από Αύγουστο του 2024 μέχρι Αύγουστο του 2025. Όμως στη συνέχεια πρόσθεσε: «Φυσικά, εξακολουθούμε να έχουμε αυτό το πρόβλημα στην εικόνα των πόλεων και γι’ αυτό ο υπουργός Εσωτερικών βρίσκεται τώρα στη διαδικασία ενεργοποίησης και εκτέλεσης επιστροφών σε πολύ μεγάλη κλίμακα». Αλλά για ποια όψη πρόκειται;

Ο Μερτς θεματοποιεί ένα υπαρκτό πρόβλημα που ακριβώς έτσι το προσλαμβάνουν και πολλοί πολίτες. Νεαροί μετανάστες κοινωνικοποιούνται μεταξύ τους πχ σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή πλατείες μην έχοντας απασχόληση σε μια χώρα που χρειάζεται εργατικά χέρια. Παλαιότερα στους ίδιους σιδηροδρομικούς σταθμούς «σύχναζαν» άστεγοι. Τώρα εκδιώχθηκαν σε άλλα σημεία των πόλεων, αλλά πώς να εκδιώξουν οι αρχές τόσους μετανάστες;

Το πρόβλημα όμως με την αναφορά στην εικόνα της πόλης αποτυπώνει ένα αίσθημα απροσδιόριστου φόβου για την παρουσία ανθρώπων που γίνονται αντιληπτοί ως μη Γερμανοί, ή σκουρόχρωμοι ανεξάρτητα εάν έχουν γερμανικό διαβατήριο ή όχι. Άρα, το συμπέρασμα που βγάζει κανείς από τα λεγόμενα Μερτς είναι ότι ο υπουργός Εσωτερικών θα πρέπει να τους απελάσει όλους. Γιατί εάν δεν ήθελε να παρερμηνευθεί, θα μιλούσε πιο συγκεκριμένα. Για τις παράλληλες κοινωνίες των γερμανικών πόλεων, την εγκληματικότητα, τη βία από όπου κι αν έρχεται. Προτίμησε ωστόσο λαϊκιστικά επιχειρήματα, τροφή στα αυτιά των ψηφοφόρων του ακροδεξιού AfD.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις λέγοντας ότι μίλησε με το «καπέλο» του προέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος και ότι έχει διαβεβαιώσει ότι η μεταναστευτική πολιτική της νέας κυβέρνησης δεν στηρίζεται στον αποκλεισμό αλλά σε ομοιόμορφους κανόνες. Ο Μερτς φορά το σωστό πολιτικό καπέλο, φορά όμως και τα σωστά γυαλιά; Θα μπορούσε κανείς να παραδεχτεί ότι ήταν λεκτικό ατόπημα, εάν δεν υπήρχε προϊστορία. Όταν ήταν ακόμη στην αντιπολίτευση ως πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος ο Μερτς αποκάλεσε «μικρούς πασάδες» τους νεαρούς αραβικής καταγωγής και παραπονέθηκε ότι αιτούντες άσυλο παίρνουν τα οδοντιατρικά ραντεβού από τους Γερμανούς, κάτι που δεν είναι αληθές.

Αλλά τίποτα δεν λέγεται τυχαία. Πριν λίγες εβδομάδες ο Μάρκους Ζέντερ, πρωθυπουργός της Βαυαρίας και επικεφαλής της δεξιάς Χριστιανικής Ένωσης, χρησιμοποίησε την εικόνα της πόλης στην ερώτηση εάν μη παραβατικοί Σύροι και Αφγανοί θα πρέπει επίσης να απελαθούν. «Ασφαλώς» είπε, «η εικόνα της πόλης θα πρέπει να αλλάξει, απλά χρειάζονται κι άλλες επιστροφές».