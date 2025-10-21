Μικρός αριθμός στρατιωτών, μαζί με έναν ανώτερο διοικητή, έστειλε η Βρετανία στο Ισραήλ για να συνδράμει στις διεθνείς προσπάθειες παρακολούθησης μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Γάζα, έπειτα από αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι αποκάλυψε την αποστολή μόλις μία εβδομάδα αφότου η νέα υπουργός Εξωτερικών, Γιβέτ Κούπερ, είχε δηλώσει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεν έχει σχέδια» να στείλει στρατεύματα.

Η συμφωνία εκεχειρίας, στην οποία μεσολάβησε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, δημιούργησε «την ευκαιρία για μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», δήλωσε ο Χίλι. «Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία και δεξιότητες που προσφέραμε να συμβάλουμε», πρόσθεσε.

«Μπορούμε να συμβάλουμε στην παρακολούθηση της εκεχειρίας. Είναι πιθανό αυτό να το ηγηθούν άλλοι. Έχουμε επίσης, σε απάντηση του αμερικανικού αιτήματος, τοποθετήσει έναν άριστο αξιωματικό δύο αστέρων στο πολιτικο-στρατιωτικό επιτελείο, ως αναπληρωτή διοικητή. Έτσι, η Βρετανία θα διαδραματίσει ρόλο-άγκυρα, συνεισφέροντας την εξειδικευμένη εμπειρία και τις δεξιότητες όπου μπορούμε. Δεν περιμένουμε να ηγηθούμε… αλλά θα παίξουμε τον ρόλο μας» ανέφερε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, στέλνουν έως και 200 στρατιώτες στο Ισραήλ. Δεν θα εισέλθουν στη Γάζα, όπως επίσης ούτε η βρετανική αποστολή θα επιχειρεί εντός της Λωρίδας.

Η άφιξη των Βρετανών στρατιωτών στο Ισραήλ πραγματοποιείται ενώ η συμφωνία εκεχειρίας εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, με το Ισραήλ και τη Χαμάς να κατηγορούν ο ένας τον άλλον για παραβίαση των όρων της.