Συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου είχαν προ ολίγου οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην περιοχή, την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, αλλά και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ ενώ αύριο στην περιοχή αναμένεται να φτάσει και ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

Μπαράζ επισκέψεων από Αμερικανούς στο Ισραήλ ενώ η εκεχειρία κρατάει οριακά

Το μπαράζ επισκέψεων Αμερικανών αξιωματούχων έρχεται την ώρα που η συμφωνία εκεχειρίας εμφανίζει ρωγμές, καθώς Χαμάς και Ισραήλ ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας, ενώ παράλληλα αυξάνονται τα βίαια περιστατικά, με το Ισραήλ να επεκτείνει χθες τους βομβαρδισμούς του σε ολόκληρη τη Λωρίδα και την Χαμάς (αλλά και απλούς αμάχους) να δοκιμάζουν τα νέα όρια του ισραηλινού αποκλεισμού που φτάνει μέχρι την νοητή «Κίτρινη γραμμή» (την προσωρινή γραμμή αποχώρησης των στρατευμάτων στην πρώτη φάση της εκεχειρίας).

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ από την περιοχή, οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας υποστηρίζουν ότι δεν είναι ξεκάθαρο πού εκτείνεται η γραμμή. Από τα όσα έχουν γίνει γνωστά υπάρχουν ηλεκτρονικοί χάρτες διαθέσιμοι, όμως δεν υπάρχει ακόμα επαρκής φυσική σήμανση κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της διαδρομής.

Ας απάντηση των παραπάνω, ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο που δείχνει μπουλντόζες να ρυμουλκούν κίτρινα μπλοκ σε διάφορα σημεία για να οριοθετήσουν τη γραμμή.

Τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να δεσμεύονται από την εκεχειρία παρά την προσωρινή κατάρρευση της χθες. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι δεν γνώριζε για τις συγκρούσεις στη Ράφα και ότι έχει να έρθει σε επαφή με τις ένοπλες ομάδες εκεί από τον Μάρτιο.

Η Χαμάς παράλληλα παρουσίασε έναν κατάλογο παραβιάσεων από το Ισραήλ, οι οποίες οδήγησαν στον θάνατο 46 άτομα και εμπόδισαν την προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης στον θύλακα.

Παραδόσεις βοήθειας και όμηροι

Παρά τις απειλές για πάγωμα των προμηθειών προς τη Γάζα λόγω της σύντομης διακοπής της εκεχειρίας, η ισραηλινή πλευρά ξεκαθάρισε ότι οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας θα συνεχιστούν, ενώ αναφορές υπήρξαν ότι γα τον λόγο αυτό ξανάνοιξε το πέρασμα του Κερέμ Σαλόμ. Σημειώνεται πάντως ότι για το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα δεν υπήρξε κάποια σχετική ενημέρωση, με πολλούς να εκτιμούν ότι δεν είναι απίθανο το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα να συνδεθεί με νέες επιστροφές από την Χαμάς των σωμάτων νεκρών ομήρων.

Οι παραδόσεις των σορών -η ισραηλινή πλευρά πιστεύει ότι η Χαμάς έχει πρόσβαση άμεσα σε τουλάχιστον άλλες έξι σορούς από τις 16 που υπολείπονται- εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν και το κλειδί για να προχωρήσει το σχέδιο Τραμπ πέραν της πρώτης φάσης. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον προκάλεσε η ανακοίνωση της Χαμάς την Κυριακή ότι εντόπισε ένα ακόμη πτώμα ομήρου, το οποίο θα επέστρεφε στο Ισραήλ όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης οι ετοιμασίες για την επιστροφή του έχουν ξεκινήσει.

Προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για το επόμενο στάδιο της εκεχειρίας

Η επιστροφή σήμερα σε ένα καθεστώς σχετικής ηρεμίας, το γεγονός ότι η Χαμάς ετοιμάζεται να παραδώσει άλλο ένα σώμα νεκρού ομήρου, η παρουσία των Αμερικανών εμπίστων του Τραμπ στο Ισραήλ, αλλά και οι γενικές δεσμεύσεις εκατέρωθεν πως παρά τις παραβιάσεις η εκεχειρία δεν έχει ακόμα σπάσει, δημιουργούν προσδοκίες πως η επανέναρξη των συνομιλιών των μεσολαβητών με τον Χαλίλ Αλ Χαγιά της Χαμάς στο Κάιρο που ανακοινώθηκε για σήμερα, θα μπορούσε να φέρει το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ πιο κοντά στην υλοποίηση.

Φυσικά τα αγκάθια παραμένουν, καθώς σε αυτή την φάση θα πρέπει να συμφωνήσει η Χαμάς να αφοπλιστεί, αλλά και να εξευρεθούν οι απαιτούμενες λύσεις για την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας χωρίς την οργάνωση. Αυτά σύμφωνα με τις σχετικές διαρροές είναι και τα θέματα που θα συζητήσει σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της οργάνωσης στο Κάιρο.