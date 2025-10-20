Αναστάτωση στο ίντερνετ έχει προκαλέσει η ξαφνική και ταυτόχρονη δυσλειτουργία πολλών από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές και ιστοσελίδες στον κόσμο.

Σύμφωνα με το Downdetector, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες περιλαμβανομένης της μονάδας cloud της Amazon AWS, των Robinhood, Snapchat και Perplexity, ‘έπεσαν’ σήμερα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Perplexity δήλωσε πως η ριζική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν όλες προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector, ενώ μεταξύ των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν είναι τα Roblox, Fortnite, Duolingo και Canva, όλα με μαζικές αναφορές για προβλήματα σύνδεσης και λειτουργίας.

Στη σελίδα κατάστασης υπηρεσιών της, η Amazon ανέφερε ότι παρατηρούνται «αυξημένα ποσοστά σφαλμάτων» και καθυστερήσεις σε πολλαπλές υπηρεσίες AWS. .

Η βλάβη φαίνεται να έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις επηρεάζοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα της ψηφιακής καθημερινότητας — από mobile games μέχρι κρατικές πλατφόρμες.

Πηγή: ΟΤ