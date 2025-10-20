Για πάνω από 40 χρόνια, το Ιράν έχει πραγματοποιήσει περισσότερες επεμβάσεις αλλαγής φύλου από πολλές άλλες χώρες. Τώρα, με την οικονομία να πλήττεται από πόλεμο και κυρώσεις, η χώρα προωθεί τον ιατρικό τουρισμό, προσφέροντας φθηνές επεμβάσεις μαζί με πολυτελή ξενοδοχεία και εκδρομές. Ο στόχος; Να αποκομίσει πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Φτηνές επεμβάσεις για ξένους επισκέπτες

Οι τιμές για χειρουργική αλλαγή φύλου στο Ιράν είναι κατά πολύ χαμηλότερες από τις ΗΠΑ ή την Ταϊλάνδη, με εταιρείες να προσφέρουν πακέτα ακόμη και από 4.500 δολάρια. Διεμφυλικά άτομα από όλο τον κόσμο — ΗΠΑ, Ευρώπη, Αυστραλία — ταξιδεύουν για τις επεμβάσεις, ενώ πολλοί πελάτες προέρχονται από χώρες όπου τέτοιες διαδικασίες απαγορεύονται, όπως το Ιράκ.

Η σκοτεινή πλευρά

Παρά τη «φιλελεύθερη» εικόνα, η πραγματικότητα για πολλούς ΛΟΑΤΚΙ στο Ιράν είναι ζοφερή. Ομοφυλόφιλοι αντιμετωπίζουν δημόσιο μαστίγωμα ή θάνατο, ενώ πολλοί αναγκάζονται να υποβληθούν σε επεμβάσεις χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το Ιράν δεν υπερασπίζεται τα δικαιώματα των διεμφυλικών, απλώς η κοινωνία επιβάλει σκληρούς κανόνες φύλου.

Ιστορικό πλαίσιο

Η πρακτική βασίζεται σε φετφά του Αγιατολάχ Χομεϊνί τη δεκαετία του 1980, η οποία επέτρεπε τη νομική αναγνώριση φύλου, μόνο μέσω χειρουργικής επέμβασης. Για πολλούς διεμφυλικούς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να υποβληθούν σε επέμβαση, αυτό σημαίνει στιγματισμό, βία ή πίεση.

Κίνδυνοι και αμφιλεγόμενες πρακτικές

Οι επεμβάσεις στο Ιράν δεν είναι πάντοτε ασφαλείς. Αναφορές του ΟΗΕ μιλούν για σοβαρές επιπλοκές, όπως αιμορραγία, μόλυνση και παραμορφώσεις. Επιπλέον, οι εταιρείες του ιατρικού τουρισμού συχνά υπόσχονται γρήγορα αποτελέσματα, κάτι που ειδικοί χαρακτηρίζουν επικίνδυνο.

Αντίφαση: Ελπίδα ή παγίδα;

Πολλοί ξένοι βρίσκουν τις φθηνές τιμές δελεαστικές, αλλά η εμπειρία συνδέεται με την ένταση της επιλογής σε μια χώρα όπου άλλοι δεν έχουν ελευθερία. Όπως λέει ένας διεμφυλικός από τον Καναδά: «Λυπάμαι που οι γκέι δεν αναγνωρίζονται στο Ιράν, αλλά χαίρομαι για τους διεμφυλικούς που μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν».

Το Ιράν παραμένει έτσι μια χώρα γεμάτη αντιφάσεις: ένα «παράδεισος» για λίγους, αλλά επικίνδυνη πραγματικότητα για πολλούς άλλους.

Πηγή: The New York Times