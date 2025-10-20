Κλειστά θα παραμείνουν αρκετά σχολεία για δύο ημέρες, τέλη Νοεμβρίου και αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Ο λόγος είναι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο Μιλάνο. Ειδικότερα, οι Έλληνες μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στο Στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπως και την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής, στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αυτές οι δύο τελετές είναι και ο λόγος που θα φέρει εκείνες τις δύο ημέρες «κλειστά σχολεία» σε Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Αττική, αφού δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.

Οι δύο ημέρες είναι:

Δημοτικά και Γυμνάσια από τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την Τελετή Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία. 4 Δεκεμβρίου 2025: Σχολεία της Αττικής θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην Τελετή Παράδοσης στο Καλλιμάρμαρο.

Τι περιλαμβάνουν οι εκδηλώσεις

Τελετή Αφής – Αρχαία Ολυμπία

Ώρα έναρξης: 11:30 π.μ. (προσέλευση έως 10:30 π.μ.)

Διάρκεια: 180 λεπτά (μετακίνηση, τελετή, αποχώρηση)

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την αναβίωση της αρχαίας τελετής στο στάδιο όπου γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Τελετή Παράδοσης – Παναθηναϊκό Στάδιο

Ώρα έναρξης: 11:00 π.μ. (προσέλευση έως 9:45 π.μ.)

Διάρκεια: 180 λεπτά

Θα προηγηθεί πολιτιστικό πρόγραμμα 45 λεπτών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τελετή παράδοσης της φλόγας στους εκπροσώπους της Ιταλίας.

Ποιοι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις τελετές

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία δήλωσης:

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν καλούνται να αποστείλουν έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 email στη διεύθυνση hoa@ethnoa.org με τον πίνακα δήλωσης συμμετοχής (συμπληρωμένο με κεφαλαία γράμματα).Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και προϋποθέτει: