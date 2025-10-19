Για «αξιόπιστες αναφορές που υποδηλώνουν επικείμενη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς εναντίον του λαού της Γάζας» ενημέρωσαν οι ΗΠΑ τις μεσολαβητρίες χώρες για τη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς και συγκεκριμένα το Κατάρ, την Τουρκία και την Αίγυπτο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτή η προγραμματισμένη επίθεση εναντίον Παλαιστινίων αμάχων θα αποτελούσε άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και θα υπονόμευε τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέσω των προσπαθειών διαμεσολάβησης», αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν παρείχε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της επίθεσης της Χαμάς, αλλά η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια εβδομάδα αναφορών για δημόσιες εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν από μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης εναντίον δεκάδων μελών αντίπαλων φατριών, καθώς και άλλων Παλαιστινίων που κατηγορούνται για συνεργασία με το Ισραήλ.

«Οι εγγυητές απαιτούν από τη Χαμάς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Δεν είναι σαφές πώς οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων θα παραβίαζαν την κατάπαυση του πυρός, δεδομένου ότι η συμφωνία θεωρείται ευρέως ότι αποσκοπεί στην πρόληψη επιθέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Τα τμήματα της συμφωνίας που έχουν διαρρεύσει στον Τύπο δεν αναφέρονται ρητά σε πιθανή καταστολή της Χαμάς εναντίον αμάχων στη Γάζα.

Ωστόσο, η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί ότι «εάν η Χαμάς προχωρήσει σε αυτή την επίθεση, θα ληφθούν μέτρα για την προστασία του λαού της Γάζας και τη διατήρηση της ακεραιότητας της κατάπαυσης του πυρός».

Την Τετάρτη, ένας ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εργάζονται για τη δημιουργία ασφαλών ζωνών εντός των περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που ελέγχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), στις οποίες θα μπορούν να καταφύγουν οι Παλαιστίνιοι που επιθυμούν να ξεφύγουν από τα αντίποινα της Χαμάς. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επισήμως την πρωτοβουλία αυτή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι άλλοι εγγυητές παραμένουν αποφασισμένοι να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των αμάχων, να διατηρήσουν την ηρεμία στην περιοχή και να προωθήσουν την ειρήνη και την ευημερία για τον λαό της Γάζας και της ευρύτερης περιοχής», προσθέτει η ανακοίνωση.

Κλειστό το πέρασμα στη Ράφα

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα ανοίξει ξανά τη Δευτέρα (20/10) για όσους επιστρέφουν στη Γάζα, δήλωσε σήμερα Σάββατο, η παλαιστινιακή πρεσβεία στην Αίγυπτο, αλλά η μοναδική πύλη της περιοχής προς τον έξω κόσμο θα παραμείνει κλειστή για όσους προσπαθούν να φύγουν.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι το πέρασμα δεν θα ανοίξει ξανά «μέχρι νεωτέρας» και προσθέτει ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς η Χαμάς θα εκπληρώσει τον ρόλο της στην επιστροφή όλων των σορών των νεκρών ομήρων.

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, είχε δηλώσει την περασμένη Πέμπτη ότι το πέρασμα πιθανότατα θα ανοίξει ξανά την Κυριακή – ένα ακόμη βήμα στην εύθραυστη εκεχειρία.

Το πέρασμα της Ράφα είναι το μόνο που δεν ελεγχόταν από το Ισραήλ πριν από τον πόλεμο. Είναι κλειστό από τον Μάιο του 2024, όταν το Ισραήλ ανέλαβε τον έλεγχο της πλευράς της Γάζας. Ένα πλήρως ανοιχτό πέρασμα θα διευκόλυνε τους κατοίκους της να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη, να ταξιδέψουν ή να επισκεφθούν την οικογένειά τους στην Αίγυπτο, όπου ζουν δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Μέχρι τώρα, δεν είναι σαφές ποιος θα διαχειρίζεται την πλευρά της Γάζας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Χαμάς: Κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας η άρνηση του Νετανιάχου να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα

Την έντονη αντίδραση της Χαμάς προκάλεσε η απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου να αρνηθεί το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα, κάτι που σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση «αποτελεί κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και «άρνηση» των δεσμεύσεων που ανέλαβε έναντι των μεσολαβητών.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι το συνεχιζόμενο κλείσιμο του περάσματος, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εξόδου των τραυματιών, της εισόδου μηχανημάτων και εξειδικευμένων ομάδων για την ανεύρεση των σορών των ομήρων, θα οδηγήσει σε «καθυστερήσεις στην ανάκτηση και την επιστροφή των σορών».

«Ο εγκληματίας πολέμου Νετανιάχου συνεχίζει να επινοεί αδύναμους προσχηματικούς λόγους για να διαταράξει τη συμφωνία και να αποφύγει τις υποχρεώσεις του», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χαμάς.

«Καλούμε τους μεσολαβητές και τους εγγυητές της συμφωνίας να λάβουν επείγοντα μέτρα για να ασκήσουν πίεση στην κατοχική δύναμη να ανοίξει αμέσως το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, να την υποχρεώσουν να τηρήσει όλους τους όρους της συμφωνίας και να σταματήσει τα συνεχιζόμενα εγκλήματά της κατά του παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

Νωρίτερα το γραφείο το πρωθυπουργού του Ισραήλ ανέφερε ότι το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό επ’ αόριστον.

«Η επαναλειτουργία του θα εξεταστεί με βάση τον βαθμό στον οποίο η Χαμάς θα εκπληρώσει το μέρος της συμφωνίας που αφορά την επιστροφή των ομήρων και την εφαρμογή του συμφωνηθέντος πλαισίου», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο του πρωθυπουργού.

Η δήλωση έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη ανακοίνωση της παλαιστινιακής πρεσβείας στην Αίγυπτο, η οποία ανέφερε ότι το πέρασμα θα άνοιγε τη Δευτέρα.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων επαίνεσε την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού να κλείσει επ’ αόριστον το πέρασμα.

Η κυβέρνηση «πρέπει να λάβει σκληρή στάση έναντι της Χαμάς και να απαιτήσει την επιστροφή και των 18 [νεκρών] ομήρων χωρίς εξαίρεση, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της», αναφέρει το Φόρουμ σε ανακοίνωσή του.

«Η κυβέρνηση πρέπει να δηλώσει ότι δεν θα προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας έως ότου επιστραφούν όλοι οι νεκροί όμηροι, σύμφωνα με το πλαίσιο του Τραμπ», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Σε αδιέξοδο ο Νετανιάχου; Τα έξι προβλήματα που δημιούργησε η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Αντιμέτωπος με μια σειρά από προβλήματα και προκλήσεις που προκύπτουν από τη συμφωνία κατάπαυσης του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά τον μεγάλο αριθμό νεκρών, την ανθρώπινη δυστυχία, την πείνα και τα υπόλοιπα δεινά που προκλήθηκαν από την επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, η ειρήνη φαίνεται να ήρθε πολύ νωρίς για τον Νετανιάχου, καθώς οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να αποσπάσει την προσοχή από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η θέση του, ακόμη και η ελευθερία του. Με την κατάπαυση πυρός στη Γάζα να έχει πλέον τεθεί σε ισχύ τα ζητήματα της εσωτερικής ατζέντας έρχονται ξανά στο προσκήνιο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ακόμη και η κατάπαυση του πυρός – την οποία ο Νετανιάχου προσπαθεί να παρουσιάσει ως νίκη – θεωρείται από ορισμένους, μεταξύ των οποίων και από τον πρώην πρέσβη του Ισραήλ Άλον Πίνκας, ως επιβεβλημένη από τον Λευκό Οίκο.

Το Al Jazzeera συγκέντρωσε έξι προκλήσεις, τις οποίες Νετανιάχου πριν από τις ισραηλινές εκλογές του επόμενου έτους, στις οποίες προανήγγειλε ότι θα είναι υποψήφιος.

Θα συνεχίσει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός να αντιμετωπίζει τη διεθνή απομόνωση;

Το Ισραήλ δεν έχει ποτέ βρεθεί σε μεγαλύτερη απομόνωση στη διεθνή σκηνή από ό,τι τώρα, και για πολλούς, ο Νετανιάχου έχει γίνει το πρόσωπο αυτής της απομόνωσης.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η δολοφονία περισσότερων από 67.000 Παλαιστινίων από το Ισραήλ και ο λιμός που έχει προκαλέσει στη Γάζα έχουν κάνει όλο τον πλανήτη να αισθανθεί αποτροπιασμό. Βραχυπρόθεσμα, εκτός αν η κυβέρνηση Νετανιάχου καταφέρει να απαγορεύσει μόνιμα την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων στη Γάζα, η αυξημένη κάλυψη των πράξεων της κυβέρνησής του στην περιοχή είναι πιθανό να εδραιώσει τη θέση του Ισραήλ ως παρία για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η αυξανόμενη απομόνωση του Ισραήλ είναι εμφανής εδώ και μήνες και, τον Σεπτέμβριο, ο Νετανιάχου φάνηκε να θέτει τις βάσεις για τη συνέχισή της. Παρουσιάζοντας το όραμά του για μια μελλοντική «Σούπερ Σπάρτη», ο Νετανιάχου σκιαγράφησε μια εικόνα οικονομικής και διπλωματικής απομόνωσης και συνεχούς πολέμου.

Το όραμα δεν έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Το ισραηλινό χρηματιστήριο έπεσε κατακόρυφα σχεδόν αμέσως και το σέκελ υπέστη απότομη πτώση έναντι των άλλων νομισμάτων. Το Israel Business Forum, που εκπροσωπεί 200 από τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, το έθεσε πολύ απλά: «Δεν είμαστε η Σπάρτη».

Μπορεί η δεξιά πτέρυγα να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου;

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και των δημόσιων διαμαχών για την ανεξαρτησία της ισραηλινής Δικαιοσύνης που προηγήθηκαν, ο Νετανιάχου στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη της ακροδεξιάς του Ισραήλ.

Το πιο εμφανές παράδειγμα είναι ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμοτρίτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, οι οποίοι και οι δύο αντιτάχθηκαν στην κατάπαυση του πυρός, παραμένοντας όμως, προς το παρόν, στην κυβερνητική συμμαχία του Νετανιάχου.

Προβλέποντας την πιθανή αποχώρησή τους, ο Νετανιάχου φέρεται να προωθεί νομοθεσία για την εξαίρεση των υπερορθόδοξων φοιτητών των ιερατικών σχολών (Γεσίβα) από τη στρατολόγηση, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει στην επιστροφή των υπερορθόδοξων κομμάτων στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνησή του, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή της ενάντια σε τυχόν αποστασίες.

Θα μπορούσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ΔΔΧ) να κρίνουν ένοχους τον Νετανιάχου και το Ισραήλ;

Όπως σημειώνει το Al Jazeera, τα δύο δικαστήρια θα μπορούσαν να κρίνουν ένοχους τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε διεθνή εντάλματα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου εναντίον του Νετανιάχου, του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και του στρατιωτικού διοικητή της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντεΐφ, τον οποίο το Ισραήλ έχει σκοτώσει έκτοτε.

Το ΔΔΧ εξετάζει επίσης κατηγορίες για γενοκτονία εναντίον του Ισραήλ, για τις οποίες πολλοί είναι βέβαιοι ότι θα θεωρήσουν υπεύθυνο τον Νετανιάχου, εάν εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση ετυμηγορίας στην υπόθεση του ΔΠΔ κατά του Γκαλάντ και του Νετανιάχου, ενώ η έκβαση της υπόθεσης στο ΔΔΧ δεν αναμένεται πριν από το τέλος του 2027, το νωρίτερο. Σε περίπτωση καταδίκης, το ΔΠΔ θα μπορούσε να επιβάλει ποινή φυλάκισης έως και 30 ετών, ενώ το ΔΔΧ συνήθως παραπέμπει οποιαδήποτε καταδικαστική ετυμηγορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εκτέλεσή της.

Μπορεί ο Τραμπ να εγκαταλείψει τον Νετανιάχου;

Είναι μια πραγματική πιθανότητα, αναφέρει το Al Jazeera, ωστόσο επί του παρόντος, οι ΗΠΑ είναι ο κύριος οικονομικός και στρατιωτικός εταίρος του Ισραήλ, καθώς και το διπλωματικό του προπύργιο ενάντια στη διεθνή εχθρότητα. Χωρίς αυτό, το Ισραήλ – και κατ’ επέκταση ο Νετανιάχου – θα βρισκόταν σε πραγματική δυσχέρεια.

Ό,τι και αν ισχυρίζεται ο Νετανιάχου, η υποστήριξη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει σαφή όρια. Το 2021, ο Τραμπ φέρεται να εξοργίστηκε όταν ο Νετανιάχου έγινε ένας από τους πρώτους ηγέτες που συγχαίρεσαν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις εκλογές.

Φέρεται επίσης να διέκοψε τις επαφές με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τον Μάιο, λόγω ανησυχιών ότι ο Νετανιάχου προσπαθούσε να τον χειραγωγήσει.

Πιο πρόσφατα, η οργή του Τραμπ προς τον Νετανιάχου φέρεται να κορυφώθηκε μετά την ισραηλινή επίθεση εναντίον των διαπραγματευτών της Χαμάς στη Ντόχα τον Σεπτέμβριο, φωνάζοντας: «Με καταστρέφει!».

Περιγράφοντας την πορεία προς την κατάπαυση του πυρός, ο Τραμπ ανέφερε ότι «τα είπε» με τον Νετανιάχου και ότι δεν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να αναδιατάξει τις δυνάμεις του στη Γάζα, μέχρι «να το πω εγώ».

Γιορτάζοντας αργότερα την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την εκεχειρία ως αποτέλεσμα 3.000 χρόνων προσπαθειών, λέγοντας στο ακροατήριο: «Και θα κρατήσει».

Είναι απίθανο να αντιδράσει θετικά σε περίπτωση που αυτό χαθεί.

Θα υπάρξει ισραηλινή έρευνα για τα λάθη του Νετανιάχου πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου;

Φαίνεται όλο και πιο πιθανό. Ξεχωριστές έρευνες για τις αποτυχίες του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 αποκάλυψαν κραυγαλέες παραλείψεις και σύγχυση εντός των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ, καθώς αυτές προσπαθούσαν να ανταποκριθούν σε μία επίθεση που δεν είχαν προβλέψει.

Τόσο οι αρχηγοί του στρατού όσο και των μυστικών υπηρεσιών παραιτήθηκαν μετά από κάθε έρευνα.

Ενώ ο Νετανιάχου δεν έθεσε καμία αντίρρηση σε αυτές τις έρευνες, αντιστάθηκε σε μία έρευνα για το ρόλο της δικής του κυβέρνησης, ισχυριζόμενος ότι θα ήταν πολιτικά μεροληπτική και μη πρακτική σε καιρό πολέμου.

Ωστόσο, μετά την κατάπαυση του πυρός, το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρχε πλέον «καμία πραγματική αιτία» για να καθυστερήσει, δίνοντας στην κυβέρνηση 30 ημέρες για να απαντήσει.

Μπορεί ο Νετανιάχου να πάει φυλακή;

Η φυλάκιση παραμένει πιθανότητα για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Ο Τραμπ σχεδόν αναγνώρισε τη σχέση μεταξύ του παρατεταμένου πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και των δικών για διαφθορά του Νετανιάχου τη Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Τραμπ κάλεσε τον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου γι’ αυτό που περιέγραψε ως «πούρα και σαμπάνια».

Στην πραγματικότητα, ο Νετανιάχου έχει δικαστεί σε τρεις υποθέσεις διαφθοράς, οι οποίες συνεχίστηκαν – παρά τις συχνές καθυστερήσεις – καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου.

Οι κατηγορίες εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού περιλαμβάνουν δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης και ενδέχεται να οδηγήσουν σε ποινή φυλάκισης 10 ετών.

