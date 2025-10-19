Τελείται αυτήν την ώρα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Συμεών και νέου ηγουμένου της Μονής Αγίας Αικατερίνη του Σινά.

Η τελετή πραγματοποιείται στα Ιεροσόλυμα, στον ναό της Αναστάσεως, από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο ενώ παρίσταται και ο Ελληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Συμεών, μοναχός στο Σινά από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, αντικαθιστά τον Δαμιανό (αρχιεπίσκοπο από το 1973). Πρόκειται για έναν σεβάσμιο πνευματικό πατέρα που θεωρείται ήπιος, μετριοπαθής και κυρίως γνώστης της ιερότητας του τόπου όπου λειτουργεί επί 15 συναπτούς αιώνες η Μονή.