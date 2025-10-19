Έφτασε η ώρα των απολογιών για τους δύο 22χρονους παιδικούς φίλους που αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στις 12 η ώρα το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται πως είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας. Ο ίδιος ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει πως δεν είναι εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να λάβει γνώση της χθεσινής κατάθεσης του εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού. Έλαβε προθεσμία 2 ωρών.

Τα θολά σημεία

Σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να ξεδιαλύνουν ορισμένα θολά σημεία.

Θα ερωτηθούν:

Γιατί σκότωσαν τα δυο θύματα;

Πήγαιναν για ληστεία αλλά εν τέλει εκτέλεσαν ιδιοκτήτη κάμπινγκ και επιστάτη χωρίς να πάρουν τα λεφτά που είχαν πάνω τους;

Οι δύο οι κατηγορούμενοι όμως θα κληθούν να απαντήσουν και για το αν είναι οι μόνοι δράστες του διπλού φονικού και να δώσουν απαντήσεις και για ορισμένα άλλα κρίσιμα θέματα.

Πώς προμηθεύτηκαν το όπλο;

Πού έχουν τώρα το όπλο;

Ποιος είναι αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη;

Για το μηχανάκι με το οποίο μεταφέρθηκαν στη Φοινικούντα, θα ερωτηθούν πού βρίσκεται σήμερα και από πού το προμηθεύτηκαν.

Άλλο θολό σημείο, το ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα και βγήκε βρεγμένος στην Καλαμάτα.

Περπάτησε και χωρίς λεφτά επιβιβάστηκε στο ΚΤΕΛ. Στέκεται;

Τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου;

Ήταν οικονομικά τα κίνητρα ή άλλα;

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι δύο κατηγορούμενοι παρέλαβαν το σκούτερ στο Μοναστηράκι, λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα που διατηρεί ο 31χρονος εργοδότης του ενός 22χρονου.

Τι θα υποστηρίξουν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν μπήκε στο κάμπινγκ, ότι ουδέποτε πυροβόλησε, ούτε καν είχε το όπλο. Επιπλέον, θα πει ότι είναι αυτός που έμεινε έξω και περίμενε τον φίλο του να βγει. Θα «πατήσει» στο γεγονός στο ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του, άρα πώς ήταν εκείνος που πυροβόλησε ενώ θα αμφισβητήσει την αναγνώριση καθώς τα ρούχα που φορούσε είναι άλλα από εκείνα που αναγνώρισε ο ανιψιός.

Παράλληλα, θα αμφισβητήσει απόλυτα τον αυτόπτη μάρτυρα.

Από την άλλη, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός αναμένεται να εμμείνει στη συνέργεια και θα επιμείνει στο σενάριο διαφυγής του. Θα εξηγήσει ξανά πώς κολύμπησε και έφτασε και πήρε το ΚΤΕΛ.

Για τους μάρτυρες που φέρεται να τον είδαν στεγνό, θα πει ότι στέγνωσε -και τα ρούχα και τα λεφτά του- και πήγε και έβγαλε εισιτήριο. Επίσης, θα καταθέσει όλα τα ιατρικά έγγραφα, διαγνώσεις φάσματος αυτισμού και συνδρόμου Άσπεργκερ, ότι παρακολουθούνταν από γιατρούς από νεαρή ηλικία.

Τέλος, θα καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Και οι δύο θα καταθέσουν απολογητικό υπόμνημα.