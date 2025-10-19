Την εμπλοκή και άλλων ατόμων στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρρίου 2025 εξακολουθούν να ερευνούν οι αστυνομικές αρχές ενώ τα ερωτήματα γύρω από το διπλό φονικό εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα παρά το πλήθος νέος στοιχείων που φέρνει στο φως η αστυνομική προανάκριση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η διενέργεια της κυρίας ανάκρισης από τη Δικαιοσύνη καθώς σήμερα οι δύο 22χρονοι και εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, φερόμενοι ως ο φυσικός αυτουργός και ο συνεργός του, καλούνται να απολογηθούν για το δολοφονικό περιστατικό, ενώ ήδη η ανακρίτρια έχει προχωρήσει στην εξέταση κάποιων μαρτύρων.

Οι αλληλοκατηγορίες

Οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις απολογίες του κατά την προανάκριση, ο φερόμενος συνεργός ισχυρίζεται πως δεν πυροβόλησε, ενώ ο φερόμενος εκτελεστής υποστηρίζει ότι πήγε μόνο για τα χρήματα και πως ο άλλος κατηγορούμενος ήταν αυτό που άνοιξε πυρ.

Μετά το μακελειό, ο φερόμενος ως εκτελεστής διέφυγε ψύχραιμα με ένα λευκό σκούτερ, ενώ ο φερόμενος ως συνεργός ισχυρίζεται πως διέφυγε κολυμπώντας ως την Καλαμάτα.

Ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα στις 12:00, οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να επιμείνουν στις αρχικές τους απολογίες στην αστυνομία και κατά συνέπεια να κατηγορήσουν ο ένας τον άλλον για το διπλό φονικό.

Οι δικηγόροι των δύο 22χρονων επισκέφθηκαν χθες τους εντολείς τους στα κρατητήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Την ίδια ώρα, η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με προσεκτικά και μεθοδικά βήματα, λαμβάνει καταθέσεις από μάρτυρες-«κλειδιά», με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το τηλέφωνο μετά το διπλό φονικό

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος και η σύντροφός του κατέθεσαν για έξι ώρες και τριάντα λεπτά. Η ανακρίτρια εστιάζει σε ένα περίεργο τηλεφώνημα που έγινε μετά το έγκλημα, από το κινητό της γυναίκας προς τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού.

Αρση απορρήτου για κατηγορούμενους και μάρτυρες

Ο εργοδότης ήδη έχει καταθέσει, ενώ έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρήτου για όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να πέσει φως στην υπόθεση.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το τεταμένο οικογενειακό κλίμα μεταξύ του θύματος και της ανιψιάς του, με την οποία είχε έντονη διαμάχη για μία ανακαίνιση στο κάμπινγκ. Ο 68χρονος μάλιστα πίστευε πως η ανιψιά και ο γιος της ενδέχεται να συνδέονται με προηγούμενη απόπειρα εναντίον του.

Το λευκό αυτοκίνητο

Στο μικροσκόπιο των αρχών σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρίσκεται πλέον και ένα λευκό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας – υπόθεση για την οποία είχε αναλάβει την ευθύνη ο 22χρονος.

Καλλιακμάνης: Εμπλέκονται κι άλλοι

Εμπλέκονται και άλλοι και θα το μάθετε στη συνέχει είπε ο Γ. Καλλιακμάνης στο MEGA αναρωτήθηκε: Πρώτον, ποιος σκότωσε, ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε; «Δεν ομολόγησε κάποιος από τους δύο». Επίσης, «ποιοι άλλοι συμμετείχαν στο έγκλημα ως συνεργοί και ποιος ήταν ο ηθικός αυτουργός;». Ακόμη, «ποιο είναι το κίνητρο αυτού του εγκλήματος;». «Πού είναι το όπλο; Τι είχαν πίσω στην κιθάρα;».

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, «ο ανιψιός και αυτόπτης μάρτυρας πρέπει να απαντήσει γιατί αντέδρασε με τον τρόπο που αντέδρασε, σύμφωνα με αυτό που είπε, ότι έτρεξε για να φύγει ενώ ήταν μέσα στη ρεσεψιόν και αυτός που πυροβόλησε τον θείο του ήταν δύο βήματα μπροστά του. Μιλάμε για έναν θηριώδη άνθρωπο που με το δάχτυλο να τον χτυπούσε και έμαθα ότι έχει κάνει και πολεμικές τέχνες. Μπορούσε να τον δέσει κόμπο σε δευτερόλεπτα. Θα μου πεις μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε και γι’ αυτό να έτρεξε…».

«Αυτή η υπόθεση είναι για βιβλίο και για ταινία, έχει τέτοια πλοκή μέσα και τόσα ερωτηματικά, είναι αστυνομική ταινία», σχολίασε.