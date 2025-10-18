Μεθοδικά ξετυλίγουν οι Αρχές το κουβάρι της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου.

Έρευνες

Ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά το έγκλημα φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα. Ο ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να τηλεφώνησε στη σύντροφό του ζητώντας να ειδοποιήσει τον κολλητό του φίλο, έναν άνθρωπο που, όπως αποκαλύπτεται, είναι και εργοδότης του 22χρονου που κατηγορείται ως συνεργός του εκτελεστή.

«Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον … ( εργοδότη), μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας».

Η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού κατέθεσε ότι είχε φύγει από το κάμπινγκ μόλις έξι λεπτά πριν ο ένοπλος εισβάλει στη ρεσεψιόν και σπείρει τον όλεθρο.

«Καθώς μιλούσαμε, άκουσα κάποια δυνατά “μπαμ” και κατάλαβα ότι κάτι είχε γίνει. Ήμουν σίγουρη ότι ήταν πυροβολισμοί και όχι πυροτεχνήματα. Κλείνω το τηλέφωνο και αμέσως βλέπω τον σύντροφό μου να μπαίνει στο εστιατόριο φωνάζοντας “βοήθεια, πάρτε το 100″».

Νέα κατάθεση

Χθες Παρασκευή, ο ανιψιός και η σύντροφός του πέρασαν το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Καλαμάτας, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η ανακρίτρια όμως ζήτησε να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση.

Ο ανιψιός του θύματος έδωσε πλήρη περιγραφή των γεγονότων για το πώς δολοφονήθηκε ο θείος του και ο επιστάτης και το πώς γλίτωσε ο ίδιος από τα πυρά.

«Ο δράστης είπε απευθυνόμενος προς τον θείο μου σε καλά αγγλικά “You have a place to stay? Is there any place for me?”. Τότε ο θείος μου του απάντησε, με ειρωνικό ύφος “What place?” και γελούσε και τότε ακούω ένα “μπαμ” και κατάλαβα ότι αυτός ο άνδρας πυροβόλησε τον θείο μου. Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη την στιγμή πάνω από το γραφείο του, σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο “μπαμ” και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν, μπροστά από το τζάκι. Ο επιστάτης στεκόταν στην πόρτα, μέσα στη ρεσεψιόν».

Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή αλλά στάθηκε, όπως λέει, τυχερός.

«Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον επιστάτη να τρέξει και άρχισε και αυτός να τρέχει. Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν, εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο επιστάτης προς το ψυγείο. Φαινόταν ότι θόλωσε. Του φώναξα να τρέξει κι άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου. Φώναζα βοήθεια και help, αλλά δεν βρισκόταν κανείς».

Νέα ντοκουμέντα

Την ίδια ώρα, το MEGA φέρνει στο φως νέα βίντεο ντοκουμέντα από τις κινήσεις των δραστών με το λευκό σκούτερ.

Στα ντοκουμέντα, έχει αποτυπωθεί η στιγμή που φτάνουν σε βενζινάδικο έξω από τη Μεσσήνη. Καταγράφονται οι σιλουέτες και τα ρούχα που φορούσαν τη μοιραία ημέρα. Ο φερόμενος ως εκτελεστής φοράει τζιν παντελόνι ενώ ο συνεργός του λευκή βερμούδα. Ενδυμασία που έρχεται σε αντίθεση ωστόσο με την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα και ανιψιού του 68χρονου.

«Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες χρώματος μαύρο ή μπλε ή γκρι και ήταν αρκετά ξανθός με κοντό μαλλί και φορούσε ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του. Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι, αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν».

Κάθε νέο στοιχείο, κάθε κλήση που αναλύεται, φέρνει την Αστυνομία ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια και ενδεχομένως ένα βήμα πιο κοντά σε εκείνους που την κρύβουν.