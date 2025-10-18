Μία συγκλονιστική και άκρως αποκαλυπτική μαρτυρία για τον φερόμενο ως συνεργό της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, φέρνει στο φως το MEGA.

Σύμφωνα με άνθρωπο κοντά στην οικογένεια του 22χρονου, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο νεαρός παρακολουθείτο για χρόνια από γιατρούς και ήταν ένα άτομο που μπορούσες εύκολα να χειραγωγήσεις.

Η σοκαριστική μαρτυρία

Ο ικογενειακό περιβάλλον : Εγώ γνωρίζω την οικογένεια από όταν το παιδί αυτό ήταν μικρό. Δεν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε στα κανάλια. Ούτε σκληρός ήταν, ούτε αδίστακτός, όπως επιχειρούν να τον παρουσιάσουν. Το παιδί αυτό από μικρή ηλικία έτρεχε σε γιατρούς.

Δημοσιογράφος : Τι εννοείτε σε γιατρούς;

: Τι εννοείτε σε γιατρούς; Οικογενειακό περιβάλλον : Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Αλλά σας λέω με απόλυτη σιγουριά, το παιδί πήγαινε από μικρό σε γιατρούς, με τη μητέρα του να είναι από πάνω…

Δημοσιογράφος : Είχε προβλήματα κινητικά;

: Είχε προβλήματα κινητικά; Οικογενειακό περιβάλλον : Όχι βέβαια, ήταν ένα παιδί καλό, γεμάτο ζωή. Ένα παιδί που δούλευε, χαρούμενο, με το χαμόγελο στο στόμα… όμως…

Δημοσιογράφος : Όμως;

: Όμως; Οικογενειακό περιβάλλον : Όμως ήταν ένα παιδί που από μικρή ηλικία μπορούσες εύκολα να το χειραγωγήσεις, να το κατευθύνεις… Ήταν ένα παιδί που δυσκολευόταν να κατανοήσει τις προθέσεις του άλλου. Ακόμα και τις εκφράσεις του. Αν ήταν λυπημένος, αν ήταν στεναχωρημένος, αν ήθελε να του κάνει ο άλλος κάτι κακό.

Δημοσιογράφος : Είχατε επαφή μέχρι πρόσφατα με την οικογένεια;

: Είχατε επαφή μέχρι πρόσφατα με την οικογένεια; Οικογενειακό περιβάλλον : Ναι. Τους γνωρίζω και ξέρω πως στα τέλη Αυγούστου κάτι έγινε και όλα άλλαξαν. Το παιδί έφυγε από το σπίτι και τα ίχνη του χάθηκαν. Σαν να ήθελε να εξαφανιστεί από την οικογένειά του, σαν να ήθελε να στείλει ένα μήνυμα.

Δημοσιογράφος : Σε ποιους;

: Σε ποιους; Οικογενειακό περιβάλλον : Δεν ξέρω.

Δημοσιογράφος : Πιστεύετε πως μπορεί να έχει κάνει το έγκλημα;

: Πιστεύετε πως μπορεί να έχει κάνει το έγκλημα; Οικογενειακό περιβάλλον: Το παιδί αυτό δεν μπορεί να σκοτώσει. Αν η οικογένεια μιλήσει, τότε θα καταλάβετε πολλά…

Οι αποκαλύψεις συνεχίζονται

Επιπλέον, και σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 22χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού. Από το 2010 ως το 2018, βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση από παιδοψυχιάτρους.

Σύμφωνα με τις γνωματεύσεις, που έχει μάλιστα στην κατοχή της η οικογένειά του:

Ο 22χρονος δεν δύναται να καταλάβει προθέσεις και διαθέσεις αυτών που συναναστρέφεται

Δυσκολεύεται να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος

Έχει αφηρημένη σκέψη

Έχει δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση λειτουργικών σχέσεων

Παρουσιάζει έλλειμμα στη θεωρία του νου

Εμφανίζει δυσκολία αποδοχής από τον κύκλο

Αντιγράφει συμπεριφορές

Δεν μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο 22χρονος ήταν χρήστης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Καταθέτει ο εργοδότης του φερόμενου συνεργού

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» για το διπλό έγκλημα.

Μεθοδικά και αθόρυβα, οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι των δολοφονιών που «πάγωσαν» τη Μεσσηνία τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά το έγκλημα, φαίνεται να ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα.

Ο ανιψιός του θύματος και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να τηλεφώνησε σ΄ έναν κολλητό του φίλο. Έναν άνθρωπο που, όπως αποκαλύπτεται, είναι και ο εργοδότης του 22χρονου, που κατηγορείται ως συνεργός του εκτελεστή.

Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, τις επόμενες ώρες αναμένεται η κατάθεση του εργοδότη στις Αρχές.

Παράλληλα, σήμερα ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός αναμένεται να δώσει εξηγήσεις στις Αρχές, παρουσία του δικηγόρου του, σχετικά με τη διαδρομή που ακολούθησαν φεύγοντας από το σημείο της δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές θέλουν να διαπιστώσουν εάν επιβεβαιώνονται μέσα από τις κάμερες τα όσα έχουν ήδη καταθέσει οι δύο φερόμενοι δράστες, για τη διαδρομή που ακολούθησαν, αλλά και για το πού πέταξαν το όπλο του εγκλήματος.

Ταυτόχρονα, η Αστυνομία αναζητά και τη θήκη κιθάρας που φαίνεται να είχαν μαζί τους, όταν πήγαιναν στη Φοινικούντα. Μέσα σε αυτήν, φέρεται να είχαν κρύψει το όπλο, που αναζητείται και μια ξανθιά περούκα που φόρεσε ο αυτουργός.