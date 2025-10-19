Ικανοποιημένη επιστρέφει από την Ολλανδία η ομάδα του ΠαΣοΚ που μετείχε στις διεργασίες του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού κόμματος, που έγιναν Παρασκευή και Σάββατο στην Ολλανδία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι Χάρης Δούκας, Γιάννης Μανιάτης, Δημήτρης Μάντζος, Όλγα Μαρκογιαννάκη και Λευτέρης Καρχιμάκης έκαναν γνωστές τις ελληνικές θέσεις, αποκόμισαν οφέλη από τις ψηφοφορίες που έγιναν και χάραξαν, μαζί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, την πολιτική του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για το επόμενο διάστημα.

Οι επαφές του Ν. Ανδρουλάκη

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο «Μοκούμ» ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, όπως ο Πορτογάλος πρώην πρωθυπουργός και σημερινός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. Η συνάντηση τους ξεκίνησε μάλιστα με αναφορά στον Βαγγέλη Παυλίδη, τον Έλληνα επιθετικό της Μπενφίκα τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά ο Αντόνιο Κόστα, καθώς σκοράρει φορώντας την φανέλα της αγαπημένης του ομάδας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ συνάντησε και πολλούς άλλους Ευρωπαίους ηγέτες όπως τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Ολλανδό υποψήφιο πρωθυπουργό Φρανς Τίμερμανς, στον οποίο ευχήθηκε και καλή επιτυχία, καθώς οι εκλογές γίνονται την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ο Ολλανδός Σοσιαλιστής έχει ως μεγάλο του αντίπαλο την ακροδεξιά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια των επαφών του, μετέφερε στους συνομιλητές του τη θέση του για μη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Μάλιστα στην κατ ιδίαν συνομιλία που είχε με τον Αντόνιο Κοστα υπογράμμισε πως δεν μπορεί μια χώρα όπως η Τουρκία, που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου, να συζητά ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE.

Το ομόφωνο ψήφισμα του Καρχιμάκη

Το συνέδριο ξεκίνησε την Παρασκευή και ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠαΣοΚ Λευτέρης Καρχιμάκης, εισηγήθηκε το κείμενο για το κράτος δικαίου. Την συγκεκριμένη πρόταση που είναι και στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ υιοθέτησε το σώμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που ψήφισε ομόφωνα υπέρ. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε ξεχωριστή αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές.

«Συζητήσαμε και συναποφασίσαμε τις βασικές προτεραιότητες και διεκδικήσεις των σοσιαλιστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα διεκδικήσουμε από κοινού ένα νέο ταμείο ανάκαμψης, ευρωπαϊκούς πόρους για την στέγαση την οικονομική σύγκλιση και την κοινωνική πολιτική, θα προωθήσουμε πολιτικές σε κάθε επίπεδο διακυβέρνησης οι οποίες θα θωρακίζουν το κράτος δικαίου» δηλώνει στο ΒΗΜΑ ο Συντονιστής Ομάδας Προγράμματος του ΠαΣοΚ Λευτέρης Καρχιμάκης και συνεχίζει:

«Για την χώρα μας η παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με την απαίτηση να μην συμμετάσχει η Τουρκία στην κοινή ευρωπαϊκή άμυνα έρχεται να θέσει κόκκινες γραμμές εκεί που δυστυχώς η κυβέρνηση τηρεί μια επαμφοτερίζουσα στάση. Να σας θυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η διεθνής παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη κατακτά εθνικές νίκες. Ως ευρωβουλευτής είχε καταφέρει να ψηφιστεί το εμπάργκο όπλων απέναντι στην Τουρκία. Αυτά είναι χειροπιαστά παραδείγματα του τί σημαίνει ενεργητική εξωτερική πολιτική και αξιοποίηση της θέσης μας στα ευρωπαϊκά fora».

Την Παρασκευή μίλησε και ο δήμαρχος Αθηναίων σε ειδική ομάδα εργασίας αυτοδιοικητικών. Μάλιστα ο δήμαρχος Αθηναίωνν βρέθηκε σε ένα πάνελ μαζί με τους δημάρχους Ρώμης και Βαρκελώνης.

Η εκλογή της Όλγας Μαρκογιαννάκη

Την Πέμπτη η Όλγα Μαρκογιαννάκη εκλέχθηκε στην πολιτική επιτροπή γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος που ουσιαστικά αποτελεί ανώτατο όργανο διοίκησης της συγκεκριμένης επιτροπής. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ δήλωσε στο ΒΗΜΑ πως «η συμμετοχή μου στο PES Women είναι αφετηρία για ακόμη περισσότερη δουλειά.

«Παλεύουμε για τα αυτονόητα όπως την προστασία των γυναικείων δικαιωμάτων, τη μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία, ίση αμοιβή για ίση εργασία, πραγματική εκπροσώπηση εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δε χρειάζονται μεγάλα λόγια, χρειάζεται επιμονή, συμμαχίες και καθημερινοί αγώνες, από την περιφέρεια μέχρι τα ευρωπαϊκά fora, ώστε καμία γυναίκα να μη μένει πίσω σε καμία κοινωνία. Με σεβασμό, συνέπεια και αλληλεγγύη είμαι έτοιμη, μαζί με τις συντρόφισσές μου, να δώσω αυτές τις μάχες».