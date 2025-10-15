Πέντε διαφορετικές επιτροπές που απαρτίζονται από 140 διαφορετικά πρόσωπα, και θα οδηγήσουν το ΠαΣοΚ στο συνέδριο, ανακοινώθηκαν σήμερα το μεσημέρι από την Χαριλάου Τρικούπη. Όλοι οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του κόμματος ανταποκρίθηκαν στο καλεσμένα του Νίκου Ανδρουλάκη και μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, όπως ανταποκρίθηκαν και πολλά στελέχη από κάθε γωνιά της χώρας.

Ωστόσο, ως είθισται σε τέτοιες διαδικασίες δεν έλειψαν και οι αντιδράσεις που έρχονται από την εσωτερική αντιπολίτευση. Το γεγονός δε, πως τα όργανα είναι πολυπληθή σχολιάζεται επικριτικά από μερίδα στελεχών. Όπως επίσης και οι απουσίες που υπάρχουν, παρά την διαβεβαίωση από την ηγετική ομάδα για την πολυτασική εικόνα των νέων οργάνων.

Στην πολιτική γραμματεία της Κ.Ο.Ε.Σ. υπάρχουν 22 άτομα, ενώ στην οργανωτική γραμματεία 33. Αυτά τα δύο όργανά θα αναλάβουν και το μεγαλύτερο βάρος των προσυνεδριακών δράσεων. Εκεί επέλεξε να μετέχει και ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ βλέπουμε και συμμετοχή προσώπων με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και οι Κώστας Σκανδαλίδης και Νίκος Σαλαγιάννης. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ συναντήθηκε τις προηγούμενές ημέρες και με τα τρία αυτά ιστορικά στελέχη και είχε κατ΄ ιδίαν πολύωρη συζήτηση μαζί τους.

Ωστόσο, η ανησυχία εκφράζεται για τα επόμενα δύο όργανα που απαρτίζονται από 36 άτομα το κάθε ένα και είναι η «γραμματεία επιτροπής προγράμματος» και η «γραμματεία επιτροπής πολιτικών θέσεων και διακήρυξης». Ενώ η «γραμματεία επιτροπής καταστατικού» θα συνεδριάζει με 18 στελέχη του ΠαΣοΚ.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ηχηρές απουσίες

Διαβάζοντας προσεκτικά τον κατάλογο των ονομάτων θα διαπιστώσει κάποιος πως η πιο ηχηρή από τις απουσίες είναι αυτή του Χρήστου Πρωτόπαππα. Το ιστορικό στέλεχος του κόμματος, που πλέον είναι κοντά στον Χάρη Δούκα, δεν μετέχει σε καμία από τις επιτροπές που ανακοινώθηκαν. Κύκλοι της Κοτζιά να κάνουν λόγο μάλιστα για κόψιμο από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη σε ένα άνθρωπο που έχει εμπειρία στη διεξαγωγή συνεδρίων και μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια.

Παράλληλα, εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως ενώ έχει τοποθετηθεί σύσσωμο το Πολιτικό Συμβούλιο σε θέσεις όλες τις επιτροπές, ακόμη και οι Χάρης Καστανίδης και Φίλιππος Σαχινίδης που στο παρελθόν έχουν έρθει σε ρήξη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, απουσίαζαν τρία μέλη από αυτό. Πρόκειται για τον Στέφανο Ξεκαλάκη, την Πωλίνα Λάμψα και τον Αντώνη Σαουλίδη. Επίσης στα όργανα μετέχει και όλο το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο, εκτός από τη Μυρτώ Σαμαρά, που επικαλέστηκε επαγγελματικούς λόγους και ζήτησε να μην συμμετέχει.