Στο Άμστερνταμ και συγκεκριμένα στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης που έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά διεθνών επαφών.

Συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε στο περιθώριο του συνεδρίου με τον Πορτογάλο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε την κόκκινη γραμμή του ΠαΣοΚ και του ζήτησε να στηρίξει τη θέση των σοσιαλιστών ώστε να μην συμμετάσχει η Τουρκία στη νεα αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης.

Του μετέφερε επίσης την άποψη του, πως δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με άλλους όρους ο ρωσικός αναθεωρητισμός σε σχέση με τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «είναι αδιανόητη η όποια συμμετοχή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνας»

Μάλιστα ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε πως δεν μπορεί μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% της Κύπρου να συζητά ότι μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος SAFE.

Νέο αμείο ανάκαμψης

Ένα ακόμη θέμα που αναπτύσσεται αυτές τις ημέρες στο συνέδριο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών είναι ο στόχος για ένα νέο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορέσει να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές οικονομίες, θα μειώσει τις ανισότητες και θα υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός σε σχέση με τρίτα κράτη.

Ένα ακόμη θέμα που μπαίνει που έρχεται ύστερα από πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είναι αυτό της στέγασης. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ψηλά και στην ατζέντα του ΠαΣοΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη ο όποιος όταν έγινε πρόεδρος του κόμματος επισκέφθηκε τον Αντόνιο Κόστα στην Πορτογαλία που τότε ήταν πρωθυπουργός και αντιμετώπισε στη χώρα του αντίστοιχο πρόβλημα. Άλλωστε είναι ένα ζήτημα που έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Οι εξελίξεις αυτές ικανοποίησαν του πρόεδρο του ΠαΣοΚ που δήλωσε πως «χαίρομαι που οι πρωτοβουλίες μας δείχνουν έναν άλλο δρόμο για την Ένωση. Ένα δρόμο αλληλεγγύης και ευημερίας όλων των ευρωπαϊκών λαών».