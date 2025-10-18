Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σχετική λίστα που δημοσιεύτηκε από το Forbes προ δύο ημερών ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο δέκατος πιο καλοπληρωμένος ποδοσφαιριστής του πλανήτη. Αν και ενηλικιώθηκε μόλις στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού, γεννηθείς τη 13η Ιουλίου του 2007, ο υπερταλαντούχος Ισπανός επιθετικός έχει ήδη υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα που εκτιμάται ότι στο τέλος της τρέχουσας σεζόν θα του αποφέρει 33 εκατομμύρια δολάρια.

Οι απολαβές πηγάζουν τόσο από τον «βασικό» μισθό που προβλέπεται για τις υπηρεσίες του όσο και τα αγωνιστικά μπόνους ή τις παράπλευρες συμφωνίες που έχει συνάψει με την ομάδα του. Το ποσό αυτό θα έπρεπε κανονικά να τον τοποθετεί ψηλότερα στη σχετική λίστα του αμερικανικού Μέσου. Σίγουρα πάνω από τον Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος είναι ένατος.

Η συμφωνία που κάνει πλουσιότερο τον Γιαμάλ

Για τον Γιαμάλ η «ζημιά» προκαλείται από τα χρήματα που ακόμη δεν έχει καρπωθεί από τις εμπορικές, εκτός γηπέδου, συμφωνίες που αφορούν κατά βάση την εικόνα του. Το Forbes υπολογίζει αυτά τα χρήματα σε μόλις 10 εκατομμύρια δολάρια.

Κι, όπως αποτυπώνεται στις κινήσεις του Λαμίλ Γιαμάλ, είναι μια συνθήκη που επιχειρεί να την αλλάξει έτσι ώστε να γίνει ακόμη πλουσιότερος μέσα στα επόμενα χρόνια. Πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η παραχώρηση των δικαιωμάτων της υπογραφής του σε εταιρία διαχείρισης.

Η συμφωνία επίκειται και δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν. Παρόλα αυτά η Mundo Deportivo, Μέσο με διείσδυση στα ενδότερα της Μπαρτσελόνα, είναι σε θέση να γνωρίζει πως ισχύει. Ειδάλλως δεν θα προχωρούσε στην ανάρτηση σχετικού ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα της.

Η Μπαρτσελόνα δεν θέλει να χάσει την υπογραφή του

Προφανέστατα η πληροφορία διέρρευσε από αξιωματούχους του καταλανικού κλαμπ. Διότι την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους που εκπροσωπούν τον Γιαμάλ έτσι ώστε ο σύλλογος να μην χάσει όλα τα έσοδα.

Άλλωστε, εφόσον ο νεαρός σταρ κλείσει το deal, θα του απαγορεύεται αυτομάτως να υπογράφει αυτόγραφα στον οποιονδήποτε τον πλησιάζει. Ούτε σε μικρά παιδιά ούτε σε κανέναν. Έκτοτε και προκειμένου να αποκτήσει κάποιος οποιοδήποτε υπογεγραμμένο αναμνηστικό, θα πρέπει να απευθύνεται στην εταιρία, είτε απευθείας είτε διαδικτυακά.

Γίνεται κατανοητό ότι η Μπαρτσελόνα δεν είναι σε θέση να στερηθεί ένα τόσο μεγάλο έσοδο και γι’ αυτό συζητά πάνω στην εύρεση ειδικής φόρμουλας έτσι ώστε όλες οι πλευρές να μείνουν σχετικά ικανοποιημένες. Εκ των πραγμάτων η ισπανική ομάδα θα υποχρεωθεί να καταβάλει κάποιο ικανοποιητικό ποσό για να εξασφαλίσει ένα ποσοστό των αντικειμένων με την υπογραφή του Γιαμάλ. Και δείχνει αποφασισμένη να βρει την άκρη, αφότου τα όρια ευελιξίας και δράσης είναι συγκεκριμένα.

Σε κάθε περίπτωση, απ’ όπου δηλαδή κι αν προέλθουν, τα χρήματα αυτά θα μεταβάλουν το οικονομικό status του Ισπανού ακόμη και στη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν. Μέχρι τότε στο Forbes θα είναι ο δέκατος πιο «καλοπληρωμένος» ποδοσφαιριστής του πλανήτη.

Η δεκάδα έχει σήμερα ως εξής:

Κριστιάνο Ρονάλντο – 280 εκατομμύρια δολάρια

Λιονέλ Μέσι – 130 εκατομμύρια δολάρια

Καρίμ Μπενζεμά – 104 εκατομμύρια δολάρια

Κιλιάν Εμπαπέ – 95 εκατομμύρια δολάρια

Έρλινγκ Χάαλαντ – 80 εκατομμύρια

Βινίσιους – 60 εκατομμύρια δολάρια

Μοχάμεντ Σαλάχ – 55 εκατομμύρια δολάρια

Σαντιό Μανέ – 54 εκατομμύρια δολάρια

Τζουντ Μπέλιγχαμ – 44 εκατομμύρια δολάρια