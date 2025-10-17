Ο πρίγκιπας Άντριου θα παραιτηθεί από τους τίτλους του, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου του δούκα του Γιορκ, όπως ανακοίνωσε σε δήλωσή του.

Υπενθυμίζεται πως ο πρίγκιπας Άντριου έχει ήδη παύσει να είναι «εν ενεργεία μέλος της βασιλικής οικογένειας» και έχει χάσει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον τίτλο του Αυτού Εξοχότητας.

Ο Άντριου έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τους δεσμούς του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, με ερωτήματα σχετικά με το πότε ακριβώς διέκοψε την επαφή μαζί του.

Στη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, ο πρίγκιπας Άντριου είχε δηλώσει ότι είχε διακόψει κάθε δεσμό με τον Έπσταϊν μετά τη φωτογράφισή τους μαζί στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2010.

Ωστόσο, ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν μερικούς μήνες αργότερα αποκάλυψαν ότι ο Άντριου είχε διατηρήσει ιδιωτική επικοινωνία με τον Έπσταϊν.

Στη δήλωσή του, ο πρίγκιπας Άντριου «αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον του».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του:

«Ύστερα από συζήτηση με τον Βασιλιά, καθώς και με την άμεση και ευρύτερη οικογένειά μου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι συνεχιζόμενες κατηγορίες εις βάρος μου αποσπούν την προσοχή από το έργο της Αυτού Μεγαλειότητας και της Βασιλικής Οικογένειας.

Έχω αποφασίσει, όπως πάντοτε, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα. Επιμένω στην απόφασή μου, πριν από πέντε χρόνια, να αποσυρθώ από τη δημόσια ζωή.

Με τη σύμφωνη γνώμη της Αυτού Μεγαλειότητας, θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα. Ως εκ τούτου, δεν θα χρησιμοποιώ πλέον τον τίτλο ή τις τιμές που μου έχουν απονεμηθεί. Όπως έχω δηλώσει και στο παρελθόν, αρνούμαι κατηγορηματικά τις κατηγορίες εναντίον μου.»

Διατηρούν τους τίτλους οι κόρες του

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, τα παιδιά του πρίγκιπα Άντριου, η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους.