ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Στους ελληνικούς δρόμους συχνά βλέπουμε πινακίδες που προειδοποιούν για τροχονομικούς ελέγχους. Στη Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία ενθαρρύνει την ενημέρωση των οδηγών για τα σημεία ελέγχου, στο Βέλγιο βρίσκεις τα σημεία ελέγχου στην επίσημη ιστοσελίδα της αστυνομίας, ενώ στην Γερμανία οι οδηγοί ενημερώνονται από το κρατικό ραδιόφωνο για τα «μπλόκα». Εξ' άλλου υπάρχουν εφαρμογές στο κινητό στις οποίες μπορείς να δεις που υπάρχει Τροχαία στους δρόμους και καμιά Τροχαία στον κόσμο δεν σκέφτηκε να κλείσει την Google. Κανείς άνθρωπος που ασχολείται με την οδική ασφάλεια δεν μπορεί να καταλάβει την προχθεσινή ενέργεια της αστυνομίας να κλείσει δημόσιες ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα που είχαν αυτόν τον σκοπό και μάλιστα να συλλάβει τους διαχειριστές της. *** Ρώτησα τον φίλο μου τον νομικό αν μπορεί αυτός να το εξηγήσει. «Εύκολα», μου είπε. «Κάποιος το βρήκε έξυπνη ιδέα, ως συνήθως κανείς δεν κάθισε να σκεφτεί, κάποιοι άλλοι είπαν ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουν πόσο προσηλωμένη είναι η κυβέρνηση στο δόγμα "Νόμος και Τάξη" και για να γίνει πιο θεαματική η όλη ιστορία, προχώρησαν και σε συλλήψεις. Μετά άρχισαν να ψάχνουν το αδίκημα. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν βρει, οπότε "διαρρέουν" στα μέσα ενημέρωσης διάφορες καινοφανείς νομικές θεωρίες, ελπίζοντας ότι όταν γίνει – αν γίνει ποτέ – το δικαστήριο, κανείς να μην θυμάται τι ανοησίες είπαν». *** Για παράδειγμα, ότι χρόνια τώρα δεν μπορούν να ελέγξουν τη χρήση κινητού στην οδήγηση, συνέχισε την εξήγησή του, στην οποία κατά τις στατιστικές οφείλονται σχεδόν τα μισά ατυχήματα, δεν τους απασχολεί. Το να βάλεις πρόστιμο σε κάποιον που μιλάει στο κινητό δεν είναι δημοφιλής είδηση, γιατί όλοι μιλάνε, άσε που θέλει πραγματικό έλεγχο της οδικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Έτσι προχώρησαν σε μια «επικοινωνιακή» ενέργεια, που είναι άλλωστε και το μόνο που απασχολεί την κυβέρνηση. *** Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια θετική επίδραση στην οδική ασφάλεια με το κλείσιμο αυτών των ομάδων, τον ρώτησα. Μπα, μου απάντησε. Εξάλλου δεν πρόκειται να πάψουν οι οδηγοί να ενημερώνονται για το που υπάρχουν έλεγχοι, ακόμη κι αν πετύχει – που δεν θα πετύχει – η απαγόρευση των ομάδων. Ο άνθρωπος είναι επινοητικό ον, πάντα βρίσκει τρόπους να ξεπερνά τέτοια εμπόδια. Σου θυμίζω ας πούμε, ότι το 2011 ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης του ΠαΣοΚ, που τυχαίνει να είναι σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη της κυβέρνησης της ΝΔ, προκειμένου να βρει που «στήνει» μπλόκα η τροχαία και να δει αν κάνει καλά την δουλειά της, έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε όλη την Εθνική Οδό, παραβιάζοντας διπλές γραμμές κι όταν τον σταμάτησε τελικά η Τροχαία στα Τέμπη, συνεχάρη το πλήρωμα του περιπολικού και τους είπε ότι το κάνει συχνά για να δει αν κάνουν ελέγχους. Άμα θέλει ο άνθρωπος, βρίσκει τρόπους να ενημερωθεί και χωρίς να φάει πρόστιμο! *** Ο υπουργός Υγείας βρήκε την αιτία της καταστροφής της χώρας. Φταίει ότι τα τελευταία πενήντα χρόνια χαϊδεύουμε την Αριστερά. Ευτυχώς μας διαβεβαίωσε ότι αυτός θα το σταματήσει αυτό. Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, δηλαδή, η χώρα θα σωθεί αν επιστρέψουμε στην κατάσταση των ετών που προηγήθηκαν της τελευταίας πεντηκονταετίας, στα οποία ομολογουμένως κανείς δεν χάιδευε την Αριστερά, αλλά και κανείς – εκτός συγκεκριμένων νοσταλγών εκείνης της εποχής – δεν είπε ότι η χώρα πήγαινε καλά. Εκτός αν ο Γεωργιάδης συμμερίζεται τους μύθους περί της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής των ετών πριν την πεντηκονταετία, ή δεν θεωρεί καταστροφή ας πούμε την εισβολή στην Κύπρο, αλλά τα όσα επακολούθησαν και νοστάλγησε την εποχή που, ως μωρό, κοιμόταν με τα παράθυρα ανοιχτά.

Πεζοδρομιακές εκφράσεις στο Κοινοβούλιο

Καυγάς ξέσπασε μεταξύ του προέδρου της Ελληνικής Λύσης και του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος άρχισε να κατηγορεί την Ευρώπη και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής πλειοψηφίας να ζητεί από τον Βελόπουλο να αποδείξει τον πατριωτισμό του φέρνοντας τα λεφτά του πίσω από τη Γερμανία στην Ελλάδα.

Η φράση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερο εκνευρισμό στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, που απάντησε με χαρακτηρισμούς και προσωπικούς υπαινιγμούς στον Καιρίδη, ο οποίος ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού αλλά δεν του δόθηκε.

Ωστόσο, δήλωσε αργότερα ότι «είναι γνωστός ο άνδρας και ο χαρακτήρας του. Ακούστηκαν κάποιες εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή για το ελληνικό κοινοβούλιο. Ζήτησα επί προσωπικού το λόγο δε δικαιούνται οι βουλευτές να πάρουν το λόγο δεν ήθελα να απαντήσω στους χαρακτηρισμούς», και χαρακτήρισε υποκριτικό τον πατριωτισμό του Βελόπουλου.

Ο λαλίστατος πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν είπε, πάντως, κουβέντα για τα λεφτά.

Η ενόχληση Κουτσούμπα για Γεωργιάδη

Ιδιαίτερα ενοχλημένος εμφανίστηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις κατηγορίες του Άδωνι Γεωργιάδη περί αντισημιτισμού του ΚΚΕ. Και παρότι ζήτησε από τον πρωθυπουργό μια απάντηση ή έστω μια συγνώμη από τον υπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε κάθε αναφορά στο θέμα, αποφεύγοντας να φέρει σε δύσκολη θέση τον υπουργό του.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, όμως, συνέχισε, χαρακτήρισε ανιστόρητο τον υπουργό Υγείας, αναφέρθηκε στους ιδρυτές του ΚΚΕ, που τότε λεγόταν ΣΕΚΕ, τον Αβραάμ Μπεναρόγια, τον οποίο σκότωσαν οι ναζί. Όπως τόνισε, στη τιμητική πλάκα των εβραίων βουλευτών που σκότωσαν οι Γερμανοί υπάρχουν και βουλευτές του δικού του κόμματος.

Αυτό δεν ήταν το μόνο θέμα που αφορούσε τον Γεωργιάδη και το απέφυγε ο πρωθυπουργός, ο οποίος δεν είπε κουβέντα αν και προκλήθηκε, για τις απόψεις του υπουργού του σχετικά με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Οι λέξεις κι ο Αλέξης

Ξέρετε τι παρατήρησα από τις δύο παρεμβάσεις του Σωκράτη Φάμελλου στην χθεσινή Ολομέλεια για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα; Ότι ενώ αναφέρθηκε αρκετά στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να συγκρίνει την τότε άσκηση εξωτερικής πολιτικής με τη σημερινή, δεν επικαλέστηκε ούτε μια φορά το όνομα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Παλαιότερα το συνήθιζε, αλλά τώρα επέλεξε να μιλήσει αλλιώς. Συμπτωματικά ή μη, το επισημαίνω επειδή συνολικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έμεινε στο βήμα 55 λεπτά. Τι να κάνει και αυτός; Έμεινε να υπερασπίζεται τις πολιτικές Τσίπρα, ενώ ο εμπνευστής τους πλέει σε άλλες θάλασσες.

Έρχονται θετικές ειδήσεις για Σινά

Συνομιλητής μου από το Υπουργείο Εξωτερικών διάβαζε χθες στον «Βηματοδότη» για τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις και όσα διημείφθησαν στον πρώτο γύρο των πολιτικών διαβουλεύσεων.

Συμφώνησε σε όλα, βάζοντας όμως έναν σημαντικό αστερίσκο στα περί της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά. «Μην εκπλαγείτε αν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δείτε ραγδαίες, θετικές, εξελίξεις για το θέμα».

Τον ρώτησα τι μπορεί να εννοεί ειδικά καθώς το αμιγώς ιδιοκτησιακό ζήτημα θα πρέπει να θεωρείται χαμένο διότι απαιτείται ανατροπή της απόφασης του αρμόδιου αιγυπτιακού δικαστηρίου. Ο συνομιλητής μου επιφυλάχθηκε για τα υπόλοιπα ζητήματα και πριν κλείσουμε τη συζήτηση έσπευσε να υπενθυμίσει τα γεγονότα πριν από την παραίτηση του ηγούμενου Δαμιανού δια των οποίων αποδεικνύεται η καλή σχέση Αθήνας – Καΐρου.

Στη Βουλή ο Κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι υπάρχει προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών για το ζήτημα και ότι διασφαλίζεται στο διηνεκές αναλλοίωτος ο χαρακτήρας της Μονής της Αγίας Αικατερίνης. «Αυτονόητα, τον τελευταίο λόγο θα έχει η ιερά σιναΐτικη αδελφότητα», δήλωσε.

Τους μάλωσε ο Μητσοτάκης

Πολλές φορές ο Πρωθυπουργός φεύγει από την αίθουσα της Ολομέλειας όταν μιλούν πολιτικοί αρχηγοί της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Χθες, άλλαξε πίστα και προειδοποίησε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς ότι «από εδώ και στο εξής αν θέλετε πραγματικά να υπάρχει δική μου παρουσία, θα πρέπει να φροντίζετε να τηρείτε τον χρόνο σας».

Και όταν ορισμένοι διαμαρτυρήθηκαν τους είπε ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να τους ακούει να μιλάνε διπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο. Ενώ οι άλλοι τρελαίνονται να τον ακούν να περιγράφει μια άλλη χώρα, με λυμένα τα προβλήματά της.

«Θα έρθει και ο κύριος Φραπές»

Στη χθεσινή συζήτηση για την εξωτερική πολιτική χώρεσε και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε υπεράνω: «Θα έρθει στην Εξεταστική όποιος θέλετε: και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο κύριος Μανάβης και ο κύριος Μυλωνάκης και όποιος θέλετε. Εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο».

Εκείνη τη στιγμή, εκτός μικροφώνου, πετάγεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και φωνάζει: «Ο κ. Μητσοτάκης; Θα έρθει;». Και ο Πρωθυπουργός της απάντησε…«μην γκαρίζετε κυρία Κωνσταντοπούλου δεν σας ακούω». Επειδή είναι η δεύτερη φορά που απευθύνεται έτσι στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, μάλλον θα του φαίνεται αστείο.

Αντίπαλος του Τσίπρα ο Πολάκης

Η θέση του Παύλου Πολάκη απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, του ανθρώπου που κάποτε ο ίδιος αποκαλούσε στις αναρτήσεις του «Αρχηγό» με κεφαλαίο «Α» κατακεραυνώνοντας όσους στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ αμφισβητούσαν έστω και εμμέσως την αυθεντία του πρώην Πρωθυπουργού, είναι δεδομένη.

Ο «αψύς Σφακιανός» θα αντιπαραβάλλει την δική του ατζέντα, όπως έκανε στη συζήτηση για το εργασιακό που εμφάνισε την δική του εναλλακτική πρόταση η οποία περιλαμβάνει επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και 13ης σύνταξης, σπάσιμο του καρτέλ των τραπεζών μέσω του δημοσίου ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας, σπάσιμο του καρτέλ της ακρίβειας μέσω της κατάργησης των ενδιάμεσων εταιρειών «που αυξάνουν τις τιμές και κλέβουν τους παραγωγούς» και επαναφορά υπό δημόσιο έλεγχο των κρίσιμων για τη χώρα τομέων (ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, τρένα, αεροδρόμια), ενισχυμένη δημόσια πολιτική στέγης και θαρραλέες αλλαγές στο χώρο της δικαιοσύνης.

Όπως είπε, «αυτό είναι το περιεχόμενο μιας εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης, για μια έντιμη Ελλάδα που θα αντικαταστήσει την παρασιτική, μιζαδόρικη, διεφθαρμένη διακυβέρνηση», φράση που εκλήφθηκε από πολλούς ως τροχιοδεικτική βολή προς την Λεωφόρο Αμαλίας. Μικροί εμφύλιοι στην επικράτεια της αυταπάτης.