Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, είχε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέχεια της διμερούς συνάντησης που είχαν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Atlantic Council.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε στο επίκεντρο η πρωτοβουλία «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» (P-TEC) που θα λάβει χώρα στις 6-7 Νοεμβρίου στην Ελλάδα, η οποία εξελίσσεται σε στρατηγικό ενεργειακό εταίρο των ΗΠΑ, όπως αναφέρεται αρμοδίως.

Τα σημεία της πρωτοβουλίας «Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια» (P-TEC)

Οι δύο υπουργοί απηύθυναν ήδη κοινή πρόσκληση προς τις 24 ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του P-TEC, στην οποία επισημαίνεται ότι:

«Η 6η Υπουργική Διάσκεψη P-TEC προσφέρει την ευκαιρία στους εταίρους των ΗΠΑ και της Ευρώπης να συζητήσουν στρατηγικές για την περαιτέρω ενίσχυση των κοινών μας ενεργειακών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών, αξιόπιστων και ασφαλών ενεργειακών συστημάτων που υποστηρίζουν ισχυρή οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Θα λειτουργήσει επίσης ως βασική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων για ενεργειακές τεχνολογίες και έργα».

«Η Διοργάνωση του 2025 θα ξεκινήσει με ένα Business Forum την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου. Αυτό το φόρουμ θα δώσει την ευκαιρία σε κορυφαίους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συζητήσουν κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα. Η ίδια η Υπουργική Διάσκεψη θα λάβει χώρα την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, εστιάζοντας στο υγροποιημένο φυσικό αέριο και τη διασύνδεση των δικτύων στην περιφέρεια P-TEC. Επιπλέον, θα διευκολύνει τις ευκαιρίες για δημόσιους λειτουργούς να αναδείξουν και να συντονίσουν έργα σχετικά με την ενέργεια», καταλήγει η πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι οι αποστολές των χωρών-μελών του P-TEC θα περιλαμβάνουν εκπροσώπους της επιχειρηματικής της κοινότητας και ενεργειακές εταιρείες, με στόχο τη συνεργασία στα πεδία της προσιτής ενέργειας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ανθεκτικότητας.