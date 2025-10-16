Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ, η ανακοίνωση της Χαμάς αργά χθες το βράδυ ότι η παράδοση των υπολοίπων σωμάτων των νεκρών ομήρων που βρίσκονται στην Λωρίδα της Γάζας δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς δεν έχει άμεση πρόσβαση σε αυτά.

Η ισραηλινή πλευρά, επισήμως προς το παρόν έχει περιοριστεί να υπογραμμίσει πως η μη παράδοση των σορών αποτελεί παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, όμως παρασκηνιακά αμφισβητεί τα όσα υποστηρίζει η παλαιστινιακή οργάνωση που ελέγχει εκ νέου την Γάζα, ενημερώνοντας τις ΗΠΑ ότι έχει πληροφορίες πως η Χαμάς έχει εύκολη πρόσβαση στα πτώματα τουλάχιστον άλλων έξι ομήρων, αλλά επιλέγει να μην τα παραδώσει άμεσα.

Πιέσεις για ανάληψη δράσης δέχεται ο Νετανιάχου

Η κυβέρνηση Νετανιάχου επιπλέον δέχεται πιέσεις από τις οργανώσεις των συγγενών των νεκρών ομήρων που ζητούν να αναληφθεί δράση ώστε η οργάνωση για να παραδώσει τις σορούς, καθώς η καθυστέρηση αυτή αποτελεί παραβίαση των όρων. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, πέραν των προειδοποιήσεων πως θα περιορίσει την ανθρωπιστική βοήθεια σε 300 φορτηγά ημερησίως από τα 600 που είχαν συμφωνηθεί, ανέβαλλε το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα (με νέα ανακοίνωση στην οποία τονιζόταν ότι θα ανοίξει αργότερα χωρίς να διευκρινίζει πότε) και έχει αρχίσει να επεξεργάζεται σενάρια που προβλέπουν την ανάπτυξη δυνάμεων πέραν της Κίτρινης γραμμής (της γραμμής πίσω από την οποία έχουν υποχωρήσει σε πρώτη φάση) και την ανακατάληψη του διαδρόμου Νετζαρίμ που συνδέει την βόρεια Λωρίδα της Γάζας με την Νότια.

Τα σενάρια που θέλουν το Ισραήλ να ετοιμάζεται να ξεκινήσει πάλι τις επιχειρήσεις του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν να φουντώσουν και οι δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου πως: «Το Ισραήλ θα πετύχει όλους τους στόχους του πολέμου στη Γάζα και θα συνεχίσει να μάχεται κατά του Ιράν και των οργανώσεων που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη και επιδιώκουν την καταστροφή της χώρας». Η δήλωση αυτή έχει ενδιαφέρον καθώς κατά την υπογραφή της συμφωνίας εκεχειρίας η στάση των ισραηλινών ήταν πως «όλοι οι στόχοι του πολέμου έχουν πλέον επιτευχθεί».

Η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας

Την ίδια ώρα πάντως, και η Χαμάς έσπευσε να κατηγορήσει το Ισραήλ παραβιάζει ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας. Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της οργάνωσης το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία σκοτώνοντας τουλάχιστον 24 ανθρώπους από την Παρασκευή και δήλωσε ότι ένας κατάλογος τέτοιων παραβιάσεων παραδόθηκε στους μεσολαβητές.

Όπως ανέφερε: «Το κράτος κατοχής εργάζεται μέρα νύχτα για να υπονομεύσει τη συμφωνία μέσω παραβιάσεων επί του πεδίου».

Ο Τραμπ συγκρατεί την κατάρρευση της εκεχειρίας

Από τα παραπάνω προκύπτει πως η εύθραυστη εκεχειρία συντηρείται ακόμα μόνο και μόνο -όπως τόνισε και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ- επειδή οι ΗΠΑ δεν θεωρούν ακόμα ότι η Χαμάς την έχει παραβιάσει. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου Τραμπ υποστήριζαν πως η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι «ο μηχανισμός συνεχίζει να λειτουργεί» και ότι η Χαμάς εμφανίζεται όντως διατεθειμένη να τηρήσει τα συμφωνηθέντα.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ, μίλησαν λίγο αργότερα από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος αργά χθες το βράδυ είχε ξεκαθαρίσει ότι συνεχίζει να πιστεύει ότι η Χαμάς δεσμεύεται σε όσα έχει συμφωνήσει. Ο Τραμπ βέβαια υποστήριξε πως η οργάνωση θα πρέπει να αφοπλιστεί γιατί αλλιώς θα επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξεκινήσουν και πάλι την επίθεση. Όσον αφορά στο θέμα των ομήρων ο Τραμπ εμφανίστηκε διαλλακτικός προς την οργάνωση υποστηρίζοντας ότι κάνουν ότι μπορούν για να βρουν τα απομεινάρια των ομήρων, πολλά από τα οποία είναι μέσα σε τούνελ βαθιά στην γη, κάτω από τόνους ερειπίων.