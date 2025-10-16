Ο διεθνούς φήμης beatboxer, παραγωγός και street artist Dub FX επιστρέφει στην Αθήνα το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, για ένα εκρηκτικό live στο Fuzz Club, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής περιοδείας του και της παρουσίασης του νέου του άλμπουμ «Open Secret Society». Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκονται ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Woodnote στο σαξόφωνο καθώς και οι SIGMATAF και Rozzzita.

Το «Open Secret Society» είναι ένα άλμπουμ που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του Dub FX: μουσική ως εργαλείο αφύπνισης, ενότητας και αντίστασης. Δημιουργημένο σε συνεργασία με τον Woodnote, συνδυάζει ήχους από hip hop, reggae, jazz, afro και drum & bass, με τις ηχογραφήσεις στο Μπρίστολ και τη Λισαβόνα, με τη χρήση MPC, Cubase και του Loopy Pro, δίνοντας στο άλμπουμ μια ακατέργαστη, αυθεντική ενέργεια.

Στο project συμμετέχουν καταξιωμένοι μουσικοί από όλο τον κόσμο: ο Paolo Baldini (μπάσο, Ιταλία), ο Mista Savona (πλήκτρα, Αυστραλία), ο Astro Perger (τρομπέτα, Αυστραλία), ο Stevie One Drop (ντραμς, Αυστραλία) και η Clara Costa (βιολί, Ιταλία), καθώς και τραγουδιστές όπως οι Tiki Taane (Νέα Ζηλανδία), Alais Clay (Κολομβία), Prezence (ΗΠΑ), Cade (Αυστραλία) και η Sahida Apsara (Σιγκαπούρη) – σύζυγος και μόνιμη συνεργάτιδα του Dub FX. Την παραγωγή, τη μίξη και το mastering έχει επιμεληθεί ο ίδιος ο Dub FX, με το αποτέλεσμα να φέρει τη σφραγίδα του γνώριμου, καθαρού και ισορροπημένου ήχου του.

Πολλά περισσότερα από μια περιοδεία, το «Open Secret Society» είναι ένα νέο καλλιτεχνικό και ιδεολογικό κίνημα. Αντίθετα με τις «κλειστές κοινωνίες» που κρατούν τους ανθρώπους διχασμένους, ο Dub FX προτείνει μια ανοιχτή κοινότητα βασισμένη στη διαφάνεια, τη συνειδητότητα και τη μουσική σύνδεση. Στο πλαίσιο αυτού του οράματος, ίδρυσε μαζί με τη Sahida Apsara τη νέα δισκογραφική εταιρεία 3rd-Eye-Q, που φιλοδοξεί να γίνει καταφύγιο για καλλιτέχνες που δημιουργούν ουσιαστική, αυθεντική μουσική μακριά από τα στεγανά της βιομηχανίας.

Σε μια κίνηση που δηλώνει τη στάση τους απέναντι στη σημερινή μουσική αγορά, οι Dub FX και Woodnote αποφάσισαν να μην κυκλοφορήσουν το άλμπουμ στο Spotify, επικαλούμενοι την εκμετάλλευση των καλλιτεχνών και την άνοδο της μουσικής που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, ενθαρρύνουν το κοινό να τους στηρίξει μέσω Bandcamp, όπου τα έσοδα καταλήγουν απευθείας στους δημιουργούς. Το άλμπουμ είναι επίσης διαθέσιμο σε βινύλιο, CD και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο Fuzz θα απολαύσουμε τη μελωδική φωνή του Dub FX, το σαξόφωνο του Woodnote και μια εκρηκτική μίξη από afro, hip hop, reggae και drum & bass, που υπόσχεται να μας παρασύρει. Μαζί τους, ο SIGMATAF, γνωστός για τον ιδιότυπο συνδυασμό ελληνόφωνου spoken word, Sonic Youth αισθητικής και synth minimal ήχων, θα συμπληρώσει ιδανικά τη βραδιά με τη χαρακτηριστική «γλυκιά αλητεία» της μουσικής του.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι Dub FX και Woodnote ταξιδεύουν τον κόσμο μεταδίδοντας συνειδησιακή μουσική που εμπνέει και ενώνει. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, το δίδυμο θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ευρώπη, με στόχο, όπως πάντα, να αφυπνίσει τα πνεύματα και να αποδείξει ότι η μουσική εξακολουθεί να είναι το πιο ισχυρό μέσο αλλαγής.

Info:

Σάββατο 18 Οκτωβρίου, Fuzz Club

Αγορά εισιτηρίων από το tickets.in.gr