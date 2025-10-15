Από την μακάβρια όσο και αναγκαία διαδικασία παράδοσης και αναγνώρισης των λειψάνων των Ισραηλινών ομήρων κρέμεται η υλοποίηση του μεγαλεπήβολου σχεδίου Τραμπ για την ειρήνευση στη Γάζα. Στη σκιά αυτού του ζητήματος προχωρεί με την επίβλεψη των ΗΠΑ το δεύτερο στάδιο των διαπραγμάτευσης Χαμάς-Ισραήλ για τη μελλοντική διοίκηση της περιοχής, ενώ τουλάχιστον επτά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν από τα πυρά του ισραηλινού στρατού σε δύο περιστατικά που φανέρωσαν πόσα λεπτά είναι τα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου κατά μήκος της «κίτρινης γραμμής» η οποία χωρίζει πλέον στα δύο τη Λωρίδα.

Ο ισραηλινός στρατός, που έχει αναδιπλωθεί πίσω από αυτή τη γραμμή, αναφέρει ότι άνοιξε πυρ εναντίον Παλαιστινίων που πλησίασαν τις θέσεις του, ενώ στην άλλη πλευρά, ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας, συνεχίστηκε το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με εξωδικαστικές εκτελέσεις δεκάδων Παλαιστινίων «προδοτών» από τη Χαμάς.

Όπως ανέφεραν «καλά πληροφορημένες πηγές» στην εφημερίδα Haaretz η διαπραγμάτευση γίνεται με αργούς ρυθμούς ενώ ξένη διπλωματική πηγή επέμεινε ότι «δεν υπάρχει κρίση» και ότι «το Ισραήλ θεωρούσε εξ αρχής πως θα ήταν δύσκολο να εντοπιστούν οι σωροί στα ερείπια». Προηγουμένως, αραβική πηγή ανέφερε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για τη σύνθεση της τοπικής διοίκησης της Γάζας κάνοντας λόγο για έναν κατάλογο με 18 ονόματα Παλαιστινίων που περιγράφονται ως «τεχνοκράτες».

Το θρίλερ με τα λείψανα των Ισραηλινών

Χθες τα μεσάνυχτα το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τα λείψανα ακόμα 4 ατόμων και ότι άρχισε η διαδικασία ταυτοποίησής τους στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Εφόσον αποδειχθεί ότι πρόκειται για λείψανα ομήρων, η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τις σορούς ακόμα 20 Ισραηλινών.

Τις πρώτες πρωινές ώρες η ισλαμική οργάνωση ανακοίνωσε ότι εντός της ημέρας θα επιστρέψει στο Ισραήλ ακόμα τέσσερις σορούς, οπότε από δικής της πλευράς εκκρεμεί η επιστροφή των λειψάνων 16 ατόμων. Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, κλιμάκια Αιγυπτίων βρίσκονται μέσα στη Γάζα και εργάζονται για τον εντοπισμό των λειψάνων ενώ βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με ισραηλινές υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις, όπως η Ισλαμική Τζιχάντ, κρατούσαν ομήρους.

Προς το παρόν η Χαμάς διατηρεί τα μέσα για να επιβάλει την εξουσία της, όπως επιβεβαιώνεται από τις περιπολίες ένοπλων στελεχών της στη Γάζα και από τις δημόσιες εκτελέσεις, ενώ οι Ισραηλινοί εξακολουθούν να ελέγχουν το 53% του εδάφους της Λωρίδας περιορίζοντας τη ροή της αναγκαίας βοήθειας στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό πληθυσμό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ειδοποίησε τον ΟΗΕ ότι εφόσον καθυστερεί η παράδοση όλων των σορών θα επιτρέψει την είσοδο μόνο 300 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια σε ημερήσια βάση (έναντι 600 που προβλέπει η αρχική συμφωνία). Επίσης, θα διατηρήσει κλειστό το πέρασμα στη Ράφα και δεν θα επιτρέψει την μεταφορά αερίου (φιάλες γκαζιού), βενζίνης και πετρελαίου εκτός από τις ποσότητες που είναι αναγκαίες για δομές όπως τα νοσοκομεία.

Εύθραυστη η κατάπαυση πυρός

Αν μη τι άλλο αυτά τα γεγονότα επιβεβαιώνουν πόσο εύθραυστη είναι η κατάπαυση του πυρός και πόσο δύσκολο θα είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια για να προχωρήσει η υλοποίηση όσων εξήγγειλε πανηγυρικά ο Αμερικανός πρόεδρος και συνυπέγραψαν ως εγγυήτριες δυνάμεις η Αίγυπτος, η Τουρκία και το Κατάρ.

Ο Τραμπ επανήλθε χθες προειδοποιώντας ότι «αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί μόνη της, θα την αφοπλίσουμε εμείς γρήγορα και πιθανώς βίαια, γνωρίζουν πως δεν παίζω παιχνίδια», συμπλήρωσε όμως ότι θα απαιτηθεί «εύλογο διάστημα». Δεν είμαι υποχρεωμένος να τα εξηγώ όλα σε εσάς, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Την ίδια ώρα, ο ακροδεξιός εταίρος του Νετανιάχου και υπουργός Οικονομίας Μπεζαλέλ Σμότριχ, υποσχόταν στους οπαδούς του τον εποικισμό της Γάζας. «Έχουμε υπομονή και πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού θα πετύχουμε την απόλυτη νίκη» είπε στη διάρκεια θρησκευτικής γιορτής στην πόλη Σντερότ ο ακροδεξιός υπουργός που είχε απειλήσει ότι θα αποσύρει την υποστήριξη του κόμματός του στην κυβέρνηση Νετανιάχου, όμως φαίνεται ότι τώρα κάνει δεύτερες σκέψεις.

Αναβολή της επίσκεψης Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ

Στο Ισραήλ, μια ημέρα μετά τη θριαμβευτική υποδοχή που επιφύλαξε η Βουλή στον Τραμπ, κλιμακώθηκε η θεσμική σύγκρουση γύρω από τις δικαστικές περιπέτειες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρόεδρος της χώρας Ισαάκ Χέρτζογκ στηλίτευσε την απόφαση του προέδρου της Βουλής Αμίρ Οχανά, να μην προσκαλέσει στην πανηγυρική συνεδρίαση τον πρόεδρο και τον εισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ο Οχανά, που ανήκει στο κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου, απάντησε λέγοντας ότι εκείνοι που προσβάλουν τη Βουλή δεν δικαιούνται να περιμένουν τιμητική πρόσκληση.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την ομιλία του στην Κνεσέτ ο Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο Χέρτζογκ να αμνηστεύσει τον Νετανιάχου που δικάζεται για διαφθορά και κατάχρηση εξουσίας, ενώ οι υποστηρικτές του πρωθυπουργού κατηγορούν τη Δικαιοσύνη για πολιτική δίωξη.

Εξαιτίας της δίκης, που θα συνεχιστεί σήμερα με την κατάθεση του Νετανιάχου ενώπιον του δικαστηρίου του Τελ Αβίβ, αναβλήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη στο Ισραήλ. Οι δικηγόροι του Νετανιάχου ζήτησαν αναβολή, όμως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημά τους.