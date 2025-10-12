Στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας περνάει η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, όπως ανέφερε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το υπουργείο θα είναι υπεύθυνο για την προστασία, τη συντήρηση και την καθαριότητα του μνημείου, ενώ την ευθύνη για τα μέτρα τάξης και την αστυνόμευση του χώρου θα έχει αποκλειστικά η Ελληνική Αστυνομία.

Αναφερόμενο στη λήξη της απεργίας του Πάνου Ρούτσι ο πρωθυπουργός είπε: «Για μερικές μέρες το κέντρο της πρωτεύουσας αναστατώθηκε. Τώρα όμως, εγείρεται ένα εύλογο ερώτημα: μπορεί ένα ιστορικό μνημείο όπως του Αγνώστου Στρατιώτη να γίνεται πεδίο εκδηλώσεων άσχετων με την αποστολή του; Η δική μου απάντηση είναι όχι. Πολύ περισσότερο, όταν όλοι οι πολίτες μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα σε χιλιάδες άλλους χώρους με συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις».

Πλέον αποκλειστικά υπεύθυνο για την προστασία του μνημείου είναι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

«Η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεμπλέξει το κουβάρι των συναρμοδιοτήτων γύρω από τη φύλαξη και συντήρηση του μοναδικού αυτού τοπόσημου της Αθήνας. Με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα, αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» ανέφερε.

Και κατέληξε: «Πρόκειται, άλλωστε, για μνημείο το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμά τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία. Που ανήκει στην ιστορική μνήμη, όπως τη συμβολίζει η Προεδρική Φρουρά. Ένα μνημείο ανοιχτό σε όλους τους Έλληνες. Αλλά και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να το θαυμάσει. Αυτόν τον γνωστό χαρακτήρα που είχε πάντα ο Άγνωστος Στρατιώτης οφείλουμε να διατηρήσουμε. Και το κάνουμε».

Οι αντιδράσεις

ΣΥΡΙΖΑ

«Το σημερινό κυριακάτικο μήνυμα και η αναφορά του κ. Μητσοτάκη, ότι στο μέλλον κανένας Πάνος Ρούτσι δεν μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του στην πλατεία η οποία φέρει το όνομά της από εξέγερση των Ελλήνων και την κατάκτηση του Συντάγματός μας, είναι μνημείο κυνισμού – αυταρχισμού και ο ορισμός της απουσίας ενσυναίσθησης. Η αναφορά του είναι απάνθρωπη και κτηνώδης.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στο επιτελείο του να τον προστατεύσει από τέτοιες αναρτήσεις, που κάθε πατέρας θα ντρεπόταν να κάνει. Αντί να κάνει αυτοκριτική για τη σιωπή του και να ζητήσει συγνώμη από τον τραγικό πατέρα που έπρεπε να κάνει απεργία πείνας 23 ημερών για το αυτονόητο, κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής.

Ντροπή του! Η εμπλοκή του Στρατού πάνω από την πλατεία Συντάγματος και κάτω από την Βουλή των Ελλήνων είναι απαράδεκτη. Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ανήκει στον λαό, στους ανώνυμους αγωνιστές των πολέμων, αλλά των αγωνιστών για δημοκρατία, ισονομία και δικαιοσύνη. Η προαναγγελθείσα νομοθέτηση συνιστά ευθεία βολή στη δημοκρατία από μια κυβέρνηση που έχει χάσει κάθε λαϊκό έρεισμα, κάθε νομιμοποίηση.

Να πόσο χαμηλά μπορεί να φτάσει ένας πρωθυπουργός που απεγνωσμένα προσπαθεί να κάνει damage control.

Να πόσο φοβάται την κοινωνία και την ειρηνική διαμαρτυρία ο κ. Μητσοτάκης.

Να πόσο επικίνδυνή είναι αυτή η καθεστωτική δεξιά.

Να γιατί πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο από αυτό το κυριακάτικο μήνυμα.

ΠαΣοΚ

«Τι εννοεί ο κ. Μητσοτάκης λέγοντας ότι η προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα περνάει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας; Αντιλαμβάνεται τι σημαίνει αυτό και τι προεκτάσεις έχει;

Γιατί και ο κ. Καμμένος, ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε πει, το 2015, ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις θα διασφαλίσουν τη σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και δικαιολογημένα υπήρξαν έντονες αντιδράσεις.

Ξεκάθαρα πράγματα: οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια της χώρας από εξωτερικές απειλές.

Η διασφάλιση της τάξης στο εσωτερικό της χώρας και στο κέντρο της Αθήνας είναι δουλειά της Αστυνομίας.

Οτιδήποτε άλλο ακροβατεί ανάμεσα στη θεσμική και αντιδημοκρατική εκτροπή» είπε ο Μιχάλης Κατρίνης, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.