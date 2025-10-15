Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, παρά τη σύλληψη των δύο φερόμενων δραστών στο διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, οι δύο άνδρες αλληλοκατηγορούνται για το ποιος από τους δύο πάτησε τη σκανδάλη. Ενώ την ίδια στιγμή, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες μέχρι να γίνει πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., ακούει τις εκδοχές των δύο νεαρών», λέει για το θέμα ο αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Μπορεί ο 22χρονος να εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, παρουσιάζοντας ως κίνητρο τον βιασμό που υπέστη σε ηλικία 19 ετών, ωστόσο οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών μελετούν λέξη – λέξη τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων καθώς τα όσα υποστηρίζουν έχουν κενά και ασάφειες στο πώς τελικά φτάσαμε στην εκτέλεση του 68χρονου και του επιστάτη.

Τι δείχνουν τα τηλέφωνα;

Κομβικής σημασίας στοιχεία θα δοθούν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Live News, από τη μέχρι τώρα έρευνα των Αρχών από τα τηλέφωνα φαίνεται να προκύπτει η εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων σε αυτή τη υπόθεση. Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μάλλον δεν ήταν άγνωστα στον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Το ενδιαφέρον δε στοιχείο είναι πως πρόκειται για πρόσωπα που ήταν στο κοντινό περιβάλλον του επιχειρηματία.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουν υπάρξει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μία τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να υπάρχει όσο είναι έξω από το κάμπινγκ οι δύο νεαροί με κάποιον που είναι μέσα στο κάμπινγκ και η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία έγινε λίγη ώρα αφού είχαν απομακρυνθεί από το κάμπινγκ.

Η αναγνώριση από τον ανιψιό

«Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που έχει συμβεί στη διαδικασία αναγνώρισης στην ΕΛ.ΑΣ. Εμφανίζεται ο ανιψιός του θύματος που έχει δώσει μία σαφή περιγραφή του περιστατικού στη Φοινικούντα που επιβεβαιώνεται από τα ιατροδικαστικά ευρήματα αυτό που περιγράφει, επιβεβαιώνεται και από άλλους αυτόπτες μάρτυρες στη Φοινικούντα που είδαν ίσως την τελευταία φάση της εγκληματικής επίθεσης», σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Εξηγεί επίσης, «πάει ο ανιψιός στη διαδικασία αναγνώρισης στη ΓΑΔΑ, του φέρνουν μία ομάδα ατόμων μήπως αναγνωρίσει τον δράστη. Λέει ότι στην πρώτη ομάδα δεν αναγνωρίζω τον δράστη, πλην όμως αναγνωρίζω αυτό το άτομο, είναι ο 22χρονος συνεργός, διότι αυτό το άτομο το ήξερα από ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου πήγαινα. Γνώριζε τον ιδιοκτήτη, είχε γνωρίσει το άτομο αυτό».

Μεγάλο ζητούμενο είναι αν ο ανιψιός γνώριζε το περιστατικό που ο 22χρονος συνεργός υποστήριξε ότι είχε συμβεί μεταξύ του ιδίου και του 68χρoνου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, λόγος για τον οποίον τον εκβίαζε και οικονομικά.

«Υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν το ήξερε και φαίνεται να έχει ρωτηθεί και να έχει πει ότι δεν το ήξερε και αυτός ήταν και ο λόγος πιθανόν που έδωσε χρήματα, αν ισχύει αυτό το σενάριο, ο θείος προς τον 22χρονο, ακριβώς να μην το πει και στον ανιψιό», προσθέτει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Το δεύτερο θέμα είναι η δεύτερη φάση της διαδικασίας. Προσέρχεται άλλη μία ομάδα ατόμων, ανάμεσα στους οποίους και ο φερόμενος ως δολοφόνος, σύμφωνα με αυτά που είπε ο συνεργός, λένε οι αστυνομικοί ότι ο ανιψιός μόλις τον είδε άρχισε να αντιδρά σπασμωδικά και έπαθε σοκ. Είπε χωρίς αμφιβολία αυτός είναι ο δολοφόνος, αυτός επιτέθηκε», καταλήγει ο ίδιος.

Τα κενά και οι ασάφειες

Ερώτημα παραμένει ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης των δύο νεαρών στο κάμπινγκ. Αφού λένε ότι ήθελαν μόνο να εκβιάσουν τον 68χρονο και να του πάρουν λεφτά, γιατί ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας σήκωσε όπλο και σκότωσε τους δύο άνδρες βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τέλος στις χρηματικές διεκδικήσεις του 22χρονου; Ποιος είχε συμφέρον από αυτήν την εξέλιξη πέρα από τους κληρονόμους του θύματος και κυρίως αυτούς που είχε ορίσει στην τελευταία αλλαγή της διαθήκης;

Μυστήριο παραμένει ακόμη τι ειπώθηκε μεταξύ των θυμάτων αλλά και του δράστη του φονικού στη ρεσεψιόν, καθώς και αν υπήρξε τσακωμός. Ο δολοφόνος ζήτησε λεφτά και αν ναι, ποια ήταν η απάντηση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ; Προηγήθηκε κάποιο επεισόδιο ή διαπληκτισμός; Υπενθυμίζεται ότι ο ανιψιός του 68χρονου περιγράφει μία πολύ σύντομη στιχομυθία και μετά τους πυροβολισμούς. Αν στόχος ήταν να αποσπάσουν χρήματα, γιατί δεν μεσολάβησε χρόνος ικανός ώστε ο εκτελεστής να πει για ποιον λόγο βρίσκεται εκεί, να εκβιάσει και να επιμείνει στον εκβιασμό;

Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Από την ιατροδικαστική έκθεση προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα χτυπήματα που δέχθηκαν τα δύο θύματα ήταν από έμπειρο χέρι. Ευθυτενή βολή στον 68χρονο και δύο σφαίρες, η μία πολύ κοντά στην άλλη, στον επιστάτη είδε ο ιατροδικαστής. Τι κι αν ο νεαρός φέρεται να υποστηρίζει ότι πυροβόλησε περίπου στα τυφλά; Όλα δείχνουν ότι ο δολοφόνος πήγε με έναν και μόνο σκοπό: να σκοτώσει.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έχουν δει το φως, ο 22χρονος που έπεσε θύμα βιασμού φέρεται να ζητούσε χρήματα από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Αν στόχος ήταν μόνο ο εκβιασμός, τότε γιατί δεν ζήτησε λεφτά ο συνεργός ούτε στην προηγούμενη επίθεση και γιατί δεν επέμεινε στο να πιέζει το θύμα; Επίσης, γιατί δεν είχε καταγγείλει τον βιασμό που υπέστη το καλοκαίρι του 2022;

Η διαδρομή

Ο δολοφόνος φέρεται να φεύγει με το σκούτερ για Αθήνα.

Από την μεριά του ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι κολύμπησε 5 ώρες από τη Φοινικούντα στο Πεταλίδι και μετά βγήκε και περπάτησε ως Καλαμάτα όλη νύχτα και από εκεί πήρε ΚΤΕΛ. Πρόκειται για ένα σενάριο που ξεπερνά κάθε λογική καθώς ένας γυμνασμένος άνθρωπος μπορεί να κολυμπήσει το πολύ εννέα μίλια σε 5 ώρες και μετά θα χρειαζόταν ακόμη 10 ώρες περπάτημα.

Παράλληλα, το σενάριο αυτό εμφανίζεται αρκετά βολικό για να εξηγήσει γιατί πέταξε το κινητό του ο 22χρονος. Όπως είπε, το τηλέφωνο βράχηκε όταν μπήκε στη θάλασσα. Ακόμη όμως και να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί επέλεξε να πετάξει την συσκευή στον υπόνομο και όχι σε σημείο που να μπορούσε να εντοπιστεί; Τι ήθελε να κρύψει και ποιον απ’ όσους είχε επικοινωνήσει νωρίτερα;