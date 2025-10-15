Αντικρουόμενες είναι οι περιγραφές των δύο συλληφθέντων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Μάλιστα, οι δύο 22χρονοι φέρεται να αρνούνται ότι σκότωσαν τους δύο άνδρες. Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλον, αν και οι δύο αναφέρουν ότι πήγαν μαζί στο κάμπινγκ. Ωστόσο, κανείς δεν ομολογεί ότι πάτησε τη σκανδάλη.

Ο φερόμενος συνεργός, ο οποίος πήγε οικειοθελώς στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης, φέρεται να είπε: «Ο φίλος μου ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε. Μου είπε ότι το έκανε γιατί δέχτηκε επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί». Από την άλλη, ο φερόμενος εκτελεστής υποδεικνύει τον φίλο του ως δολοφόνο, αναφέροντας ότι: «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Πήγα για τα λεφτά. Ο άλλος μπήκε μέσα και άρχισε να πυροβολεί. Εγώ δεν ήμουν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος».

Οι δύο άνδρες μετά το έγκλημα επέστρεψαν στην Καλλιθέα, όπου ζουν. Αυτόπτες μάρτυρες που τους είδαν στη γειτονιά τις επόμενες μέρες, σημειώνουν ότι εμφανίζονταν μαζί στην περιοχή.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής καταγράφηκε μετά το έγκλημα να παίρνει το δρόμο της επιστροφής με το λευκό σκούτερ, ενώ ο συνομήλικος φίλος του ανέφερε πως έπεσε στη θάλασσα και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ένας ισχυρισμός που δεν πείθει τους αστυνομικούς. «Κολύμπησα κατά μήκος της γραμμής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα. Από εκεί πήρα το ΚΤΕΛ με το οποίο έφτασα στην Αθήνα», εξήγησε ο ίδιος.

Κλήσεις «δείχνουν» εμπλοκή και άλλων προσώπων

Οι Αρχές αναλύουν και μια σειρά από τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, καθώς ένας εκ των δύο συλληφθέντων, φέρεται να συνομιλεί με άτομο που βρισκόταν στο κάμπινγκ, λίγες ώρες πριν τη δολοφονική επίθεση.

Οι ισχυρισμοί του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία, περί σεξουαλικής του κακοποίησης από τον 68χρονου επιχειρηματία, έχουν προκαλέσει οργή στους στενούς συγγενείς του θύματος.

Ο 22χρονος επιμένει πως ο δολοφονημένος επιχειρηματίας τον είχε κακοποιήσει πριν από 3 χρόνια και από τότε, όπως ανέφερε, τον εκβίαζε για να κερδίζει χρήματα.

Οι εξελίξεις τρέχουν, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και όλα δείχνουν πως η αποκάλυψη της σκοτεινής αλήθειας πίσω από το διπλό φονικό, βρίσκεται πλέον προ των πυλών.

Τους αναγνώρισε ο ανιψιός του 68χρονου

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση που έδωσε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία που ήταν παρών στο διπλό έγκλημα. Αναγνώρισε τους δύο συλληφθέντες κι αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο διπλό έγκλημα. Για τον φερόμενο ως εκτελεστή ανέφερε ότι φορούσε ξανθιά περούκα και τον είδε για πρώτη φορά τη νύχτα του εγκλήματος. Ενώ για τον φερόμενο ως συνεργό ισχυρίστηκε ότι τον γνώριζε από παλαιότερα απ’ το κατάστημα που εργαζόταν στο Κολωνάκι ως σερβιτόρος και ο 22χρονος σύχναζε ως πελάτης.

Η κατάθεση που έδωσε ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία ήταν μαραθώνια, για αυτό και αφέθηκε από τη ΓΑΔΑ λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Οι δύο συλληφθέντες κατέστρωσαν όπως φαίνεται το σχέδιό τους στην Αθήνα και έφτασαν στην Καλαμάτα, μια μέρα πριν το έγκλημα. Λίγες ώρες πριν το διπλό φονικό καταγράφηκαν από κάμερες μαζί στο λευκό σκούτερ, στο δρόμο προς το κάμπινγκ. Ο φερόμενος ως συνεργός που διαμένει στην Καλλιθέα ήταν ο συνεπιβάτης με το αθλητικό σορτσάκι και μια θήκη από κιθάρα στην πλάτη και μπροστά του ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός ένας Έλληνας με βρετανική καταγωγή που επίσης μένει στην Καλλιθέα και ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν στο κάμπινγκ.

Το προφίλ των δραστών

Οι φερόμενοι δράστες ήταν φίλοι από μικρά παιδιά, πήγαιναν μαζί στο κατηχητικό, τα σπίτια τους στην Καλλιθέα σε διπλανά τετράγωνα.

Το προφίλ του συνεργού

Γέννημα θρέμμα της Καλλιθέας, τον γνώριζαν όλοι στην περιοχή. Τον έβλεπαν να κινείται με το σκούτερ του, να βγάζει βόλτα τον σκύλο και να πηγαίνει γυμναστήριο. Περιστασιακά εργαζόταν ως σερβιτόρος, ενώ στα social media ανέβαζε φωτογραφίες από την ώρα που γυμναζόταν. «Κάποια στιγμή πήγαινε για μηχανικός καραβιών. Είναι μία αξιοπρεπής οικογένεια. Δεν είναι τέτοια οικογένεια που έχουν κάνει. Όλοι κοιτάζουν για τη δουλειά τους, να προχωρήσουν. Είναι πολύ καλό παιδί. Βεβαίως και σοκαρίστηκα. Κι εγώ όταν άκουσα, εξεπλάγην. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μου έκαναν πλάκα», λέει συγγενής του 22χρονου. Όλοι στη γειτονιά μιλούν για μία ήσυχη οικογένεια που δεν είχε απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν.

Η μητέρα του ελάχιστες ώρες μετά τη σύλληψη του γιου της αποκάλυψε στο Live News πως 20 μέρες πριν, ο 22χρονος είχε φύγει από το σπίτι. «Πριν από 20 ημέρες μαλώσαμε και έφυγε από το σπίτι. Δεν έχω επικοινωνία μαζί του από εκείνη την ημέρα. Είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση για ένα προσωπικό ζήτημα και μαλώσαμε, μου είπε ‘θα φύγω εγώ από το σπίτι’, πήρε κάποια πράγματα κι έφυγε».

Η μητέρα του γνώριζε καλά και τον 22χρονο που ο γιος της υπέδειξε ως τον εκτελεστή της διπλής δολοφονίας. «Ο φερόμενος ως δράστης είναι ένα ήρεμο παιδί όπως και ο δικός μου ο γιος. Έκαναν παρέα ανά διαστήματα». «Είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί που γνώριζα εγώ. Από μικρό παιδί ήταν ένα ήσυχο παιδί. Από εκεί και πέρα νεανικά δεν ξέρω σε τι φάση μπορεί να είναι», λέει ο θείος του.

«Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Το σπίτι του ήταν δίπλα από το πατρικό μου. Εγώ τα ξέρω πολύ καιρό αυτά τα παιδιά και τα δύο. Κάνανε παρέα. Γνωριζόμαστε όλοι στην Καλλιθέα. Ο ένας ξέρει τον άλλον. Αυτό θέλω να σου πω. Ειδικά τον (συνεργό) είμαστε από μικρά μαζί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που λες. Εγώ σου λέω με αυτά τα παιδιά πήγαινα κατηχητικό. Ήξερα ότι κάνει γυμναστήριο, ότι πηγαίνει γυμναστήριο και αυτά», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον 22χρονο συνεργό.

Το προφίλ του εκτελεστή

Ο φερόμενος δράστης είναι φοιτητής στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Δούλευε για το χαρτζιλίκι του ως διανομέας σε πιτσαρία, ενώ υπήρξε μεγάλο ταλέντο στις εφηβικές ομάδες ποδοσφαίρου πριν τα παρατήσει. Ο πρώην προπονητής του μάλιστα μιλά αποκλειστικά στο Live News δηλώνοντας συγκλονισμένος για το πώς αυτό το αγόρι που το είχε στις ακαδημίες από μικρό παιδί, κατηγορείται για κάτι τόσο σοβαρό. «Το παιδί αυτό έπαιζε. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής, καλό παιδί. Ερχόταν με τον πατέρα του στο γήπεδο. Πέφτω από τα σύννεφα. Έχω ανατριχιάσει ήδη, το ήξερα από μικρό παιδάκι. Από τις ακαδημίες και με πολλά προσόντα. Εμείς πιστεύαμε ότι θα παίξει και στην πρώτη ομάδα και ξαφνικά σταμάτησε. Έχει σταματήσει καμιά πενταετία εξαετία σίγουρα».

«Εγώ έχω ξαφνιαστεί πάρα πολύ. Εγώ τον έβλεπα κάθε μέρα στην Καλλιθέα, έβγαινε με τα παιδιά, κάναμε παρέα παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορώ να πειστώ ότι είναι 100% αυτός. Και δεν είναι και ο άνθρωπος που θα σκότωνε, να στο πω τώρα έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο ρε συ να σκοτώσεις άνθρωπο, ειδικά αν μιλάμε για παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ με άσπρο σκούτερ», λέει φίλος των κατηγορούμενων για τον φερόμενο ως δράστη.

Ο 22χρονος έχει καταγωγή από την Βρετανία από την πλευρά της μητέρας του. Περιγράφεται ως ένα άτομο μοναχικό με ελάχιστες παρέες. Ο φερόμενος ως φυσικός αυτουργός δεν δέχτηκε να δώσει γραπτή απολογία στη Δίωξη Ανθρωποκτονιών, δηλώνοντας ότι θα μιλήσει μόνο στον εισαγγελέα.

Για ποιον προοριζόταν η σφαίρα που αστόχησε;

Παρών στην δολοφονική επίθεση ήταν και ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία, ο οποίος, όπως είπε, γλίτωσε για εκατοστά από σφαίρα που προοριζόταν γι’ αυτόν.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι πέντε πρώτες σφαίρες που έριξε ο δράστης κατέληξαν στον 68χρονο και στον επιστάτη, ενώ η έκτη σφαίρα, σύμφωνα με όσα είπε ο ανιψιός του δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στόχευε τον ίδιο αλλά δεν τον πέτυχε.

Ωστόσο από έρευνα της εκπομπής του Live News, φαίνεται να προκύπτει ότι η άστοχη βολή που κατέληξε σε τροχόσπιτο μάλλον προοριζόταν για τον επιστάτη κι όχι για τον ανιψιό.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο με το σκούτερ

To Live News φέρνει στο φως νέο ντοκουμέντο της διπλής δολοφονίας που έγινε σε κάμπινγκ της Φοινικούντας και θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη.

Η εκπομπή του MEGA εξασφάλισε νέο βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο απεικονίζεται στις 20:19 το σκούτερ με το δολοφόνο να φεύγει από τη κεντρική είσοδο του κάμπινγκ, αφού έχει διαπραχθεί το έγκλημα. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι το σκούτερ το έχει πιάσει η κάμερα μόνο να βγαίνει από τον χώρο, αλλά δεν φαίνεται πουθενά από πού μπήκε στο κάμπινγκ.