Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με τους δύο 22χρονους που αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών σήμερα, Τετάρτη (15/10) να ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το ποιος ήταν ο εκτελεστής.

Η οικογένεια του 68χρονου καλεί όλους να σεβαστούν τη μνήμη του νεκρού, «τη στιγμή που το αίμα του είναι ακόμα ζεστό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ οι δύο συνεργοί αλληλοκατηγορούνται για ποιος είναι ο εκτελεστής, ενώ ο 22χρονος που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να μην έχει υπογράψει την απολογία του. Οι αστυνομικοί έχουν βρει φωτογραφίες από το κινητό του 22χρονου φερόμενου ως δράστη αυτής της επίθεσης, τα ρούχα, τα δύο κράνη και πιθανόν το σκούτερ. Ωστόσο οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο της δολοφονίας.

Η Αστυνομία έχει χαρτογραφήσει πολύ καλά και τη διαδρομή που έκαναν οι δύο δράστες πηγαίνοντας προς τη Φοινικούντα. Πρόκειται για μία αρκετά περίεργη διαδρομή, καθώς έχουν σταματήσει σε περιοχές της Μεσσήνης άσχετες με το γεγονός, ίσως για να μπερδέψουν τους αστυνομικούς. Επίσης ελέγχεται ο ισχυρισμός του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού ότι γύρισε κολυμπώντας.

Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό. Οι Αρχές αναζητούν ένα ακόμα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή. Το άτομο αυτό η αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.

Τι λένε οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος

Οι δικηγόροι Αντώνης Κατσάς και Αντώνης Νταής, μιλώντας στην ΕΡΤ, απηύθυναν την έκκληση της οικογένειας να σταματήσει να σκυλεύεται η μνήμη του νεκρού.

«Εμείς ως συνήγοροι για παράσταση πολιτικής αγωγής για υποστήριξη της κατηγορίας από την Ποινική δικονομία έχουμε δικαίωμα να παρέμβουμε στη δικογραφία, να πάρουμε στοιχεία, να πάρουμε πληροφορίες, αλλά δυστυχώς έχουμε αυτό το δικαίωμα από την ώρα που θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Σε αυτή τη φάση ό, τι και να ακούγεται είναι στα πλαίσια της φημολογίας και στα πλαίσια των εικασιών», δήλωσε αρχικά ο κ. Κατσάς.

Ο κ. Κατσάς αναφέρθηκε τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη που φέρεται να αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη της διπλής δολοφονίας.

«Είχα ένα τηλεφώνημα από τον ανιψιό όταν ξεκίνησε η υπόθεση, ο οποίος μου έδωσε μια πολύ περιορισμένη εντολή και εξουσιοδότηση να δηλώσω προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν θέλει να τον ενοχλήσει κανένας. Θα μιλάει μόνο με την αστυνομία. Δεν ήθελε ούτε και με μένα να μιλήσει και εγώ το τήρησα με πιστή ευλάβεια. Μάλιστα με ευχαρίστησε για την πιστότητα της υλοποίησης της εντολής που μου έδωσε», τόνισε.

«Αυτό που έχει προκύψει σίγουρα με βάση την κατάθεση του φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας, είναι το εξής. Πρώτον, λέει ο ίδιος ο συνήγορος, όπως τα μετέφερε ο εντολέας του, ότι δεν υπήρξε εμπλοκή συγγενικών προσώπων.

Ότι δεν υπήρξε ηθικός αυτουργός. Ότι δεν υπήρξε κίνητρο περιουσιακό. Ότι η διαθήκη δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία και ότι προσωπικά κίνητρα υπήρχαν για αυτή την ιστορία», προσέθεσε.

«Επιθυμία της αδελφής του θύματος, πλέον στενού συγγενή του εν ζωή, του νεκρού, αλλά και της οικογένειας των παιδιών της, του συζύγου της είναι να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού αδερφού της πάνω από ένα πτώμα που ακόμα αχνίζει κυριολεκτικά. Είναι απαίτηση και είναι ανθρώπινο, νομίζω. Φρόντισαν ο καθ’ ομολογία δράστης και ο φερόμενος ως συνεργός να του κλείσουν το στόμα, να μην είναι εδώ σήμερα και να αντικρούσει όλα αυτά τα οποία όλα αυτά τα ΜΜΕ, τα οποία για αυτόν λένε. Θερμή παράκληση και απαίτηση ανθρώπινη να σταματήσει μέχρι η Δικαιοσύνη να αποφανθεί, να σταματήσει αυτή η σκύλευση του νεκρού», είπε από την πλευρά του ο κ. Νταής.

Τι λέει ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού

Μιλώντας στο ΕΡΤnews o δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού της δολοφονίας, Δημήτρης Γκαβέλας τόνισε ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει ιδιαιτέρως με τον εντολέα του, προκειμένου να πληροφορηθεί ποια είναι η θέση του έναντι της κατηγορίας.

«Αυτό που ακούω να διαρρέεται από το ρεπορτάζ είναι ότι αρνείται μέχρι στιγμής πως είναι φυσικός αυτουργός του εγκλήματος. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω κάτι», δήλωσε αρχικά προσθέτοντας ότι βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Καλαμάτα προκειμένου να παραστεί ενώπιον του εισαγγελέως για την άσκηση της ποινικής δίωξης και ενώπιον του ανακριτή για τη λήψη αντιγράφων της δικογραφίας και την παροχή προθεσμίας για να απολογηθεί ο εντολέας του.

Ακόμα κατήγγειλε ότι στη ΓΑΔΑ, το απόγευμα της Τρίτης συνάντησε «μία πρωτοφανή κατάσταση όπου κινούνται τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών στην είσοδο και την επικοινωνία με τον εντολέα μου. Χρειάστηκε να υποβάλλω έγγραφο αίτημα ώστε να μου επιτραπεί να έχω τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του», ανέφερε και έκανε λόγο για «πρωτοφανή πράγματα».

«Άρα λοιπόν έχουμε ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο την υπόθεση, με προφανή παραβίαση δικονομικών δικαιωμάτων. Τώρα επί της ουσίας επιφυλάσσομαι να δω το δικογραφικό υλικό, να δούμε ποια ευρήματα έχει συλλέξει η αστυνομία και τι λέει το μαρτυρικό υλικό. Τι λένε τα έγγραφα. Γιατί ξέρετε το τι λέει ο κατηγορούμενος μικρή σημασία έχει. Το ζήτημα είναι τι προκύπτει από αντικειμενικά ευρήματα» κατέληξε.

«Πολύ δύσκολη υπόθεση»

Στην εκπομπή Newsroom του EΡΤnews μίλησε και ο γραμματέας της ΠΟΑΣΥ, Χρήστος Μαυραγάνης, κάνοντας λόγο για μία πάρα πολύ «δύσκολη υπόθεση».

«Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Το σημαντικό είναι ότι τα έμπειρα στελέχη των υπηρεσιών συνεργάστηκαν για να φέρουν εις πέρας αυτή την αποτρόπαια δολοφονία. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία έχει δημιουργηθεί πολύ πρόσφατα αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και όλων αυτών των εγκλημάτων γενικότερα, όπως επίσης και η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών όπου πηγαίνουν, μεταβιβάζονται όλα τα στοιχεία τα οποία άμεσα συνέλεξαν οι συνάδελφοί μας», ανέφερε αρχικά.

«Συνέλεξαν όλα τα στοιχεία πολύ γρήγορα έτσι ώστε να μη χαθούν τα ίχνη των φερόμενων ως δραστών. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, που είναι η αόρατη δύναμη τέτοιων υποθέσεων, όπου πηγαίνουν όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν συλλέξει από την περιοχή του εγκλήματος μαζί με τους συναδέλφους μας της περιοχής της Διεύθυνσης Μεσσηνίας και θα οδηγήσουν σήμερα στη Δικαιοσύνη τους φερόμενους ως δράστες. Αυτό το οποίο δημιουργεί έκπληξη είναι αν υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί ή αν υπάρχει κάτι άλλο», προσέθεσε.