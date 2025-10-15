Ενώπιον των ανακριτικών Αρχών στην Καλαμάτα θα οδηγηθούν σήμερα (15/10) οι δύο νεαροί συλληφθέντες για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ (και του επιστάτη) στη Φοινικούντα.

Η Αστυνομία, πάντως, συνεχίζει την έρευνα, καθώς υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες του 22χρονου συνεργού με άτομο του «στενού περιβάλλοντος» του 68χρονου, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικών αυτουργών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, οι αστυνομικοί έχουν υπόψη συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο γνώριζε τις συνήθειες και το πρόγραμμα του ιδιοκτήτη, την οικονομική του κατάσταση και θεωρούν ότι είχε κίνητρο.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία το βράδυ της περασμένης Κυριακής, αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Αστυνομικές πηγές, σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να κρύβει ακόμη αρκετές εκπλήξεις. Μέχρι στιγμής ούτε το σκούτερ ούτε το όπλο του εγκλήματος έχουν εντοπιστεί.

Η υπόθεση της δολοφονίας

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης, στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του.

Ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν ο συνοδηγός του σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, υπήρξε συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Ως κίνητρο για την επίθεση ο 22χρονος φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ «Άμμος» με τον 68χρονο ιδιοκτήτη, ο οποίος όπως είπε τον κακοποίησε σεξουαλικά. Ο 22χρονος έπαιρνε χρήματα από το θύμα για να μην αποκαλύψει όσα του είχε κάνει και όταν εκείνος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του οι δύο νεαροί μετέβησαν στη Φοινικούντα με σκοπό τον εκβιασμό και όχι τη δολοφονία. Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων ήταν διαφορετική: ο 22χρονος που μπήκε στο κάμπινγκ εκτέλεσε με πέντε σφαίρες τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 61χρονο επιστάτη του, φίλο του θύματος.

Τι κατέθεσε ο συνεργός

«Πήγαινα στο συγκεκριμένο κάμπινγκ γιατί έκανα παρέα με κυρίες μεγάλης ηλικίας και μου έδιναν χρήματα. Πριν από λίγα καλοκαίρια με κακοποίησε σεξουαλικά ο 68χρονος. Ήθελα χρήματα και αποφάσισα να τον εκβιάσω» είπε.

Ομολόγησε επίσης ότι σε προγενέστερο περιστατικό πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη με αεροβόλο για να τον εκβιάσει υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

«Δεν υπήρχε σχέδιο δολοφονίας, στόχος τους ήταν να αποσπάσουν χρήματα». Σε δηλώσεις του τόνισε επίσης ότι μεταξύ εντολέα και θύματος υπήρχε προηγούμενη προσωπική σχέση και όχι συγγενική ή κληρονομικό κίνητρο» είπε ο δικηγόρος του 22χρονου, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Η δεύτερη σύλληψη

Κατόπιν των στοιχείων που έδωσε ο πρώτος νεαρός, οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 22χρονο που φέρεται να πυροβόλησε τους δύο άνδρες, ο οποίος αρνείται κάθε εμπλοκή.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι σε προγραμματισμένη επιχείρηση έξω από το σπίτι του υπόπτου στην Καλλιθέα, όπου άνδρες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είχαν αναλάβει παρακολούθηση και ενέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος μπήκε στο κάμπινγκ φορώντας ξανθιά περούκα, στοιχείο που περιέγραψε και ο ανιψιός του θύματος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της εκτέλεσης.

Τι λέει η Αστυνομία

Οι δύο κατηγορούμενοι φαίνεται πως ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, με το επίμαχο «λευκό» σκούτερ. Διανυκτέρευσαν σε δωμάτιο Airbnb στο λιμάνι της πόλης και το μεσημέρι της Κυριακής αναχώρησαν για τη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν μια «περίεργη» διαδρομή με στάσεις σε χωριά της Μεσσήνης, ενώ μετά τη δολοφονία ο εκτελεστής φέρεται να διέφυγε αρχικά προς Κορώνη και στη συνέχεια προς Πύλο, ακολουθώντας εναλλακτική διαδρομή μέσα από Ηλεία και Αχαΐα, με δύο στάσεις για καύσιμα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, πριν επιστρέψει στην Αττική.

Ο 22χρονος συνεργός, που παραδόθηκε στις αρχές, υποστηρίζει ότι περπάτησε και κολύμπησε κατά μήκος της ακτής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα – ισχυρισμός που δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να διένυσε μια τόσο μεγάλη απόσταση, εγκαταλείποντας την περιοχή πεζός, ιδίως υπό τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την ημέρα.