«Η σιωπή του κ. Ζερβού είναι παραδοχή ενοχής. Δεν πρόκειται να δραπετεύσει από την οφειλόμενη στην κοινωνία και στους έντιμους αγρότες λογοδοσία», ανέφεραν πηγές του ΠαΣοΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση, στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού, Ελευθέριου Ζερβού, την περίοδο 23/1/2024 έως 31/1/2025.

Οι ίδιες πηγές έκαναν λόγο για «πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό να επιλέγει πότε θα απαντά σε ερωτήσεις και πότε θα επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής».

«Ο κ. Ζερβός επέλεξε να μην απαντήσει στις ερωτήσεις του ΠαΣοΚ, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής για να μην σχολιάσει όλα όσα έλεγε στις επισυνδέσεις με τους συνομιλητές του, την ώρα που απαντούσε κανονικά στις ερωτήσεις της Νέας Δημοκρατίας» και «άλλωστε δεν έκρυψε την στενή του σχέση με τον κ. Αυγενάκη και ότι ήταν μέλος της ΟΝΝΕΔ και της ΝΟΔΕ Ηρακλείου και ότι αυτές του οι ιδιότητες οδήγησαν στον διορισμό του».

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αμφισβήτησε τους διαλόγους που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, απλώς δήλωσε ότι «δεν τους θυμάται», τόνισαν οι πηγές ΠαΣοΚ και πρόσθεσαν:

«Δεν θυμόταν συνομιλίες εκατοντάδων σελίδων στις οποίες φαίνεται να συντηρεί ένα δίκτυο εξυπηρετήσεων στο οποίο είχε κεντρικό ρόλο ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αυγενάκης.

Αρνήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τις συνομιλίες του με ιδιώτες που αναζητούσαν βοσκοτόπια στη Θεσσαλία, ιδιώτες που τελούσαν υπόδικοι και τελικά καταδικάστηκαν.

Δεν απάντησε για τη σχέση του με προέδρους Ομάδων ΚΥΔ, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούν ως κομματικά δίκτυα της Νέας Δημοκρατίας. Παραδέχθηκε ότι τους γνώριζε, ωστόσο “είχε σβήσει” από τη μνήμη του τις εκατοντάδες συνομιλίες που είχε μαζί τους.

Ποιος είναι ο “Μάκης”;

Και φυσικά, δεν τόλμησε να απαντήσει στο ερώτημα “του ενός εκατομμυρίου”: ποιος είναι ο “Μάκης” που αναφέρεται στις συνομιλίες και ποιο ρόλο διαδραματίζει στις πολιτικές συναλλαγές».

Όπως υποστήριξαν οι ίδιες πηγές, «παρά τους διαλόγους που διαβάστηκαν από τους βουλευτές του ΠαΣοΚ, ο κ. Ζερβός δεν απάντησε αν υπήρξαν παρεμβάσεις σε πληρωμές και δεσμευμένα ΑΦΜ συγγενικών προσώπων, απάντησε όμως σε πολύ ειδική ερώτηση για τις πληρωμές του πατέρα του και της μητέρας του, πράγμα που σημαίνει ότι είχε πλήρη γνώση των διαλόγων».

«Δεν διευκρίνισε αν ενεργούσε ως “μεσολαβητής” που έβρισκε βοσκοτόπια και τα μοίραζε, όπως φαίνεται από τους διαλόγους της δικογραφίας».

«Δεν έδωσε καμία απάντηση για την συνεχή επικοινωνία του με πρόσωπα που φαίνεται να δρουν με πολιτικές εντολές, παρεμβαίνοντας στις υπηρεσίες του Οργανισμού», υποστήριξαν οι πηγές ΠαΣοΚκαι συμπλήρωσαν:

«Ισχυρίστηκε ότι δεν είχε εις βάθος γνωριμία με τον κ. Γ Ξυλούρη, τον επονομαζόμενο “Φραπέ”, όταν από τους ατέλειωτους διαλόγους του, όπως προκύπτει από την δικογραφία, προκύπτει ένα διαρκές “πάρε-δώσε”».