Μπαράζ συναντήσεων έχει το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ανδρουλάκης με ιστορικά στελέχη της παράταξης. Δύο πρώην πρόεδροι και τρεις πρώην υπουργοί, που συνέδεσαν το όνομα τους με τις πιο κρίσιμες στιγμές του ΠαΣοΚ, είδαν κατ΄ ιδίαν, αυτές τις ημέρες, τον πρόεδρο του κόμματος και συζήτησαν μαζί του κρίσιμα θέματα.

Γιώργος Παπανδρέου, Ευάγγελος Βενιζέλος, Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Νίκος Σαλαγιάννης είναι μερικά από τα πρόσωπα που συνάντησε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, όχι όμως απαραίτητα για τους ίδιους λόγους.

Οι Πρόεδροι

Ο Νίκος Ανδρουλάκης συναντήθηκε χθες, αρχικά με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και στη συνέχεια συζήτησε με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Το αντικείμενο και στις δύο αυτές επαφές ήταν η εξωτερική πολιτική και η ασφάλεια της χώρας. Άλλωστε, την Πέμπτη στη Βουλή, θα διεξαχθεί συζήτηση, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας και ο διάλογος, τόσο με τον Γιώργο Παπανδρέου, όσο όμως και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, που αμφότεροι, από τις θέσεις ευθύνης που κατείχαν στο παρελθόν, έχουν χειριστεί ευαίσθητα εθνικά θέματα, είναι πάντα χρήσιμος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τους δύο πρώην προέδρους του ΠαΣοΚ είχε κανονιστεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ενώ, σήμερα το μεσημέρι, στην ομιλία που θα πραγματοποιήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αφορμή το νομοσχέδιο για την εργασία, θα υπάρχει σχετική νύξη για την τακτική που έχει ακολουθήσει το τελευταίο διάστημα η χώρα, στην εξωτερική της πολιτική. Ωστόσο, όπως διαμηνύουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, σήμερα είναι το προανάκρουσμα για τη μεγάλη μάχη που θα διεξαχθεί στη Βουλή, την Πέμπτη.

Η παλιά φρουρά

Σε μια κρίσιμη λοιπόν συγκυρία για τη χώρα, αλλά και για την πορεία και την ταυτότητα του κόμματος, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προχώρησε την προηγούμενη Πέμπτη σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό φορτίο. Κάλεσε την Τετάρτη στο τηλέφωνο τους σοφούς δημογέροντες της παράταξης. Έκλεισε ραντεβού και συναντήθηκε με τους «παραταξιακούς». Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Νίκος Σαλαγιάννης ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του προέδρου και είχαν μία πολύωρη συζήτηση σε αρκετά φιλικό επίπεδο.

Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη το πρωί, στα γραφεία του κόμματος, στη Χαριλάου Τρικούπη και κράτησε περίπου τρεις ώρες. Συζητήθηκαν όλες οι πολιτικές εξελίξεις, η πορεία του ΠαΣοΚ προς το συνέδριο, η δημοσκοπική του εικόνα, αλλά και η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, καθώς και η πίεση που ενδεχομένως δεχτεί το ΠαΣοΚ στα αριστερά του.

Τα τρία αυτά πρόσωπα, που συνθέτουν ένα άτυπο «συμβούλιο σοφών», συνδέουν με την παρουσία τους το αόρατο νήμα της ιστορίας της παράταξης και είχαν πολλά να πουν. Εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, τους προβληματισμούς τους και στο τέλος έμειναν ικανοποιημένοι από την πορεία της συζήτησης. Είδαν πως οι απόψεις τους συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό με αυτές του προέδρου και πως η σωρευμένη εμπειρία τους θεωρείται σημαντική.

Η παρέμβαση Δούκα και η Ανανεωτική Αριστερά

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έκανε τον απολογισμό του για τον έναν χρόνο από τις εσωκομματικές εκλογές. Δεδομένου πως ο ίδιος δεν επιθυμεί μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, μόνο ως πίεση για συνεργασία με όμορες δυνάμεις από τα αριστερά, μπορεί να χαρακτηριστεί το απόσπασμα της ανάρτησης του που λέει πως «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία».

Σε αυτό φαίνεται πως συμφωνεί και η «Ανανεωτική Αριστερά» που συνεδρίασε το Σάββατο και στην ανακοίνωση που εξέδωσε τονίζει την ανάγκη συνεργασιών. «Το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης είναι χρήσιμο να βρουν κοινό βηματισμό, κοινές πρωτοβουλίες και κοινοβουλευτικές δράσεις, με στόχο την πίεση προς την κυβέρνηση, για την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της και συνεχίζει επισημαίνοντας πως «η γραμμή της αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ δε σημαίνει απόρριψη των πολιτικών συμμαχιών, όπου αυτό είναι εφικτό και από τα κάτω, αλλά και από τα πάνω».

Επιπρόσθετα, υπογραμμίστηκε η προσπάθεια για διεύρυνση «της παράταξης με στελέχη, κινήσεις και πολίτες από τις ευρύτερες τάσεις της Κεντροαριστεράς» και ανακοινώθηκε η συμπλήρωση τεσσάρων κενών θέσεων με τους Βαγγέλη Γάκη, Σταμάτη Μαλέλη, Κώστα Τσιλιφώνη και Κατερίνα Χριστοδούλου να τις καταλαμβάνουν.