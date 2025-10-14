ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Πυρετωδώς εργάζονται στο Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να βρουν τι θα λέει η «νέα» νομοθετική ρύθμιση για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αφού αποδείχθηκε ότι όταν την εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, κανένας, συμπεριλαμβανομένου του ιδίου, δεν ήξερε ούτε τι ισχύει, ούτε τι θα ήθελε να ισχύει. Κι αυτό γιατί, ως συνήθως, η εξαγγελία έγινε με επικοινωνιακούς μόνο όρους. Για να εμφανιστεί η κυβέρνηση ότι, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης την επομένη, «συμβαδίζει με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων» και με την «σιωπηλή πλειοψηφία». Και βασικά, όπως έγινε φανερό, για να πληγεί ο Νίκος Δένδιας, η δήλωση του οποίου για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι είχε μεγάλη απήχηση στην πραγματική πλειοψηφία των πολιτών και εξέθετε την κυβέρνηση και την μέχρι τότε γραμμή των «σκληρών». *** Δεν πέρασε, άλλωστε, απαρατήρητο ότι αμέσως μετά την δήλωσή του, ο Δένδιας στοχοποιήθηκε από τον «ιδιωτικό» μηχανισμό της Ομάδας Αλήθειας και λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων γνωστοί για τους δεσμούς τους με την Ομάδα του επιτέθηκαν συστηματικά, ενώ δινόταν «παραπολιτικά» στον τύπο που έλεγαν ότι η θέση του «δεν ήχησε θετικά στο ακροατήριο της βαθιάς ΝΔ» και ότι το σκηνικό στον Άγνωστο Στρατιώτη ενοχλεί «το συντηρητικό κοινό». Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Είναι αξιοπερίεργο, παρατήρησα στον φίλο μου, ότι μια ομάδα «ιδιωτών» που έχει τιμηθεί με πανηγυρικό τρόπο από το κόμμα και την κυβέρνηση -αρκεί να θυμηθούμε την παρουσία του Άδωνι Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου που έβγαλε και λόγο, μάλιστα, στα «γενέθλιά» της- στρέφεται εναντίον ενός κορυφαίου και δημοφιλούς υπουργού. Καθόλου περίεργο, μου απάντησε ο γνώστης του εσωκομματικού χάους φίλος μου. Η ΟΑ εμφανίζεται ως αιχμή του δόρατος κατά της αντιπολίτευσης, αλλά στην πραγματικότητα είναι το όπλο μιας συγκεκριμένης εσωκομματικής τάσης και, όπως αποδείχθηκε και προχθές, κατορθώνει και περνάει την «γραμμή» της στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτών, ακριβώς, που θέλουν να εμφανίζονται ότι εκπροσωπούν το «συντηρητικό» κομμάτι της νεοδημοκρατικής βάσης. *** Αυτούς θέλησε να ικανοποιήσει ο Πρωθυπουργός με την «πρωτοβουλία» του, η οποία ίσως πράγματι ικανοποίησε μια μερίδα ακραίων, αλλά εξελίχθηκε σε φιάσκο που δεν έπληξε καθόλου τον Δένδια, ο οποίος επιμελώς απέφυγε να μπει στην συζήτηση αλλά άφησε τον Παύλο Μαρινάκη να μας λέει να περιμένουμε να δούμε τι θα λέει η τροπολογία, η οποία «προφανώς» θα είναι σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Γιατί όσο να ‘ναι, δεν είναι και πολύ ωραίο να εξαγγέλλει ο ίδιος του σαν κάτι πολύ σπουδαίο μια ρύθμιση που αποδεικνύεται τελικά ότι ακόμη δεν έχει συνταχθεί και στο τέλος να τοποθετείται επίσημα ο εκπρόσωπός του λέγοντας ότι αυτή θα αφορά την καθαριότητα! Κι έτσι, μια Κυριακή που φαινόταν ήσυχη ως προς τα εσωτερικά, οι φωστήρες του Μεγάρου Μαξίμου κατάφεραν να επαναφέρουν στο κέντρο της συζήτησης την απεργία πείνας του τραγικού πατέρα, τα Τέμπη και τις εσωκομματικές τριβές και τρέχουν τώρα να βρουν τι θα γράψουν στην τροπολογία ώστε να μην φανεί ότι ήταν αυτό που πραγματικά ήταν: Άλλη μια φαεινή ιδέα της στιγμής με «επικοινωνιακούς» στόχους και μικροκομματικές επιδιώξεις που εξαπολύθηκε χωρίς καμιά προετοιμασία και τώρα πρέπει να δικαιολογηθεί «αφού το είπε» ο Πρωθυπουργός. Η ιδέα να μην του εισηγούνται ό,τι τους κατέβει χωρίς να το σκεφτούν καλά πρώτα, δεν τους περνάει από το μυαλό.

***

Πάντα μια φωτογραφία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ είναι ευπρόσδεκτη. Πόσο μάλλον όταν αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο μιας ιστορικής συμφωνίας για ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στο Σαρμ Ελ Σέιχ εκεί που επισφραγίστηκε χθες το απόγευμα η συμφωνία για ειρήνη μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ήταν μια Σύνοδος στην οποία είχαν προσκληθεί από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Σίσι και τον Ντόναλντ Τραμπ 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μετά τα όσα έγιναν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός δεν έχασε την ευκαιρία να χαιρετηθεί και να φωτογραφηθεί με τον Τραμπ με τον οποίο είχε και ένα σύντομο τετ α τετ. Οι φωτογραφίες δεν ξέρω τι προσφέρουν στο εκλογικό κοινό της Ελλάδας, αφού όλοι οι ηγέτες έβγαλαν μια αντίστοιχη με τον Τραμπ, αλλά η προσπάθεια έγινε και μάλιστα στάθηκε κοντά στην Ιταλίδα ομόλογό του Τζόρτζια Μελόνι.

Ξεκολλάει η βελόνα;

Μετά από καιρό, υπάρχει ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τις δημοσκοπήσεις επειδή η βελόνα δείχνει να ξεκολλάει. Στην τελευταία μέτρηση της GPO το ΠαΣοΚ ανέβηκε 2% μέσα σε ένα μήνα και αυτά δεν περνούν απαρατήρητα από το επιτελείο του προέδρου του ΠαΣοΚ.

Τώρα αν αυτό θα γίνει αντικείμενο συζήτησης στο Αμστέρνταμ, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα, που θα βρεθούν αμφότεροι στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στο τέλος της εβδομάδας δεν γνωρίζω.

Το μόνο που ξέρω πως και οι δύο θα έχουν έναν λόγο να χαμογελούν καθώς στις 18 Οκτωβρίου είναι και η επέτειος από τη μεγάλη νίκη του ΠαΣοΚ το 1981. Αν δε τους ενώνει και αυτό…

Και με το ΚΚΕ πλακώθηκε ο Άδωνις

Όλο λυμένο το ζωνάρι για καβγά έχει τελευταία ο Άδωνις Γεωργιάδης που αντάλλαξε βαριές κουβέντες χθες στη Βουλή με τη βουλευτή του ΚΚΕ Βάνα Δάγκα, λέγοντάς της, «κλάψτε για τη Χαμάς που χάσατε».

Ο υπουργός Υγείας, κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για θέματα του υπουργείου, έχασε πάλι τον…έλεγχο, και υπερασπίστηκε ο Ισραήλ κατηγορώντας το ΚΚΕ ότι είναι «απλά αντισημίτες». «Τίποτα άλλο δεν έχετε», πρόσθεσε και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο: «Κλάψτε λίγο για την Χαμάς που χάσατε. Κλάψτε. Που ο πρόεδρος Τραμπ και ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου εξαφάνισαν τη Χαμάς από τον χάρτη του κόσμου για το καλό της ανθρωπότητας». Για τον χαρακτηρισμό «αντισημίτες» για το ΚΚΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα και η Δάγκα δήλωσε ότι «είναι απαράδεκτο να χαρακτηρίζετε αντισημίτη όποιον στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό» κατέληξε η βουλευτής του ΚΚΕ.

Η στάση του Γεωργιάδη έχει αρχίσει και ενοχλεί πολλούς στην Κ.Ο. της ΝΔ που λένε ότι βλέπει ότι η δημοφιλία του Μάκη Βορίδη υποχωρεί λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ και σπεύδει να καλύψει το κενό.

Περασμένα μεγαλεία

Κάποτε η συζήτηση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού ήταν κεντρικό θέμα στα ΜΜΕ. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το πρώτο μνημόνιο περνάει στα ψιλά των ΜΜΕ.

Όμως έχει σημασία. Χθες που εισήχθη στη Βουλή το προσχέδιο του αφιέρωσα χρόνο και παρακολούθησα τη συνεδρίαση και τη δριμεία κριτική που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τον προϋπολογισμό του 2026. Ο Πάρις Κουκουλόπουλος από το ΠαΣοΚ είπε πως «μας λέτε μίζερους επειδή επισημαίνουμε πράγματα», o Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε πως ο προϋπολογισμός θα επαναλάβει πλεονάσματα πολύ παραπάνω από συμφωνηθέντα. Αντιλαϊκός και ταξικός ο προϋπολογισμός για το ΚΚΕ.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πάντως, υποστήριξε ότι «η χώρα παρά τις κρίσεις βελτιώνει διαρκώς τη θέση της». «Δεν ισχυρίζομαι ότι η Ελλάδα είναι οικονομικός παράδεισος, αλλά δεν είναι κόλαση», είπε.

Εξαρτάται ποιόν ρωτάς…

Για την Πρέβεζα

Στενοχώρησα τον –καθόλα φίλτατο της στήλης- Γραμματέα του ΠαΣοΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο με τα όσα έγραψα στην έντυπη έκδοση του Βηματοδότη την Κυριακή για τις «πράσινες» υποψηφιότητες στην εκλογική περιφέρεια της Πρέβεζας και τους «καβγάδες» που έχουν ξεσπάσει με αυτή την αφορμή. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν υπεισέρχομαι στα του ΠαΣοΚ, όπως και κανενός άλλου κόμματος, άλλωστε.

Και γι΄ αυτό μεταφέρω τη νεότερη εκδοχή των πραγμάτων που είναι ότι ο Σπυρόπουλος δεν έχει ανακοινώσει που προτίθεται να είναι υποψήφιος. Την απόφασή του θα τη λάβει όταν έρθει η ώρα και συγκροτηθεί η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠαΣοΚ που θα αξιολογήσει όλους τους εν δυνάμει υποψηφίους «με κριτήριο τη νικηφόρα πορεία».