Στις φυλακές οδηγείται για να εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών, που του επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου, ένας 52χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη. Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους. Το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2019 ο 49χρονος πατέρας της ανήλικης επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο σύμφωνα με τη Δημοκρατική.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.

Τι κατέθεσε η ανήλικη

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της αρχικά ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του Facebook.

Η σχέση τους ήταν ερωτική για περίπου 7 μήνες με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της, χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της και ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Τι είπε ο εκπαιδευτικός

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός, αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.

Από την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη προέκυψε ότι η ανήλικη δεν φέρει κακώσεις ή σημάδια σεξουαλικής επαφής.