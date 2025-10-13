Υπέκυψε στα τραύματά της η 53χρονη Γεωργία από την Κάρυστο που νοσηλευόταν επί εννέα μήνες στον «Ευαγγελισμό», μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της.

Η γυναίκα ζούσε σε παράπηγμα χωρίς ρεύμα και νερό, βιώνοντας καθημερινά ένα μαρτύριο τόσο από τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης όσο και από τη βίαιη συμπεριφορά του άνδρα της. Όπως περιέγραψαν οι συγγενείς της, ο σύζυγός της τη χτυπούσε με ξύλα, λοστούς και ό,τι έβρισκε μπροστά του, ενώ την εξανάγκαζε σε εξαντλητικές εργασίες στην ύπαιθρο.

«Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν»

Η ανιψιά του θύματος δήλωσε στο STAR: «Την έβριζε, την εκμεταλλευόταν, τη χτυπούσε με ό,τι έβρισκε. Η γυναίκα ζούσε με φόβο και τρόμο. Δεν υπάρχει τιμωρία ικανή να “σωφρονίσει” τέτοιους εγκληματίες».

Ο ξάδερφος της 53χρονης πρόσθεσε πως η ίδια του είχε περιγράψει τα βασανιστήριά της: «Μου είπε “με το σίδερο με χτυπάει παντού, όπου με πάρει”. Δεν ήταν η πρώτη φορά που το έκανε».

Ο 65χρονος σύζυγος της γυναίκας είχε αρχικά ισχυριστεί ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε κατά λάθος, ενώ έκανε δουλειές στην ύπαιθρο. Ωστόσο, μια ανώνυμη καταγγελία για το βίαιο παρελθόν του αποκάλυψε την αλήθεια. Λίγες ημέρες αργότερα συνελήφθη και προφυλακίστηκε, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο, κατηγορία που πλέον αναμένεται να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία.