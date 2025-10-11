Πνίγηκε 5χρονο παιδί από την Ινδία στη Σαντορίνη σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες του cyclades24, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως ότι είχε πέσει στο νερό.

Όταν το αντιλήφθηκαν, το ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο υπήρχε απινιδωτής και έγιναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Θήρας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Οι γονείς του 5χρονου θα πρέπει να τεθούν ενώπιον των Αρχών όπως ορίζουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.