Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία μετά τον πνιγμό του 5χρονου σε πισίνα ξενοδοχείου στη Σαντορίνη: του 38χρονου διευθυντή του ξενοδοχείου, του 37χρονου υπεύθυνου της πισίνας, πιστοποιημένου ναυαγοσώστη, που την ώρα του περιστατικού βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος και του πατέρα του παιδιού.

Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή, ενώ ο πατέρας συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Πώς συνέβη το περιστατικό

Το παιδί ανήκε σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία και όταν εκτυλίχθηκε η τραγωδία οι γονείς του βρίσκονταν στην πισίνα μαζί του, χωρίς όμως να αντιληφθούν τι συνέβη.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται. Ο 33χρονος πατέρας είχε βουτήξει πρώτος στη πισίνα, όταν βγήκε δεν είδε πουθενά το παιδί και και άρχισε να το ψάχνει. Λίγα λεπτά αργότερα το 5χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό.

Αμέσως το παιδί ανασύρθηκε από την πισίνα με το προσωπικό να προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες χρησιμοποιώντας ακόμη και απινιδωτή. Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις προσπάθειές των γιατρών κατέληξε.

«Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες»

«Εκείνο το οποίο έμαθα, ήταν παρόντες οι γονείς στη πισίνα, διέλαυσε της προσοχής τους, ξέφυγε από την προσοχή τους και συνέβη το μοιραίο γεγονός. Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, έγινε χρήση, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, διακομίσθη στο Νοσοκομείο Θήρας παρά το γεγονός φαινόταν οτι τα πράγματα ήταν δύσκολα, συνέχισαν την προσπάθεια αλλά τελικά δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το παιδί στη ζωή», σημείωσε μιλώντας στο ΕΡΤnews, o δήμαρχος Σαντορίνης- Νίκος Ζώρζος.

«Αρχικά είναι μια ανείπωτη θλίψη και τραγωδία για όλους μας. Υπήρχαν εκεί πέρα και ναυαγοσώστης και προσωπικό του ξενοδοχείου. Ήταν εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα ακόμη και με απινιδωτή που είναι κάτι πραγματικά που δεν είναι σύνηθες να βρίσκεται στα ξενοδοχείο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού που δεν απέδωσαν θετικά», ανέφερε ο Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων, Αντώνης Παγώνης.