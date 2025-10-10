Θετικός σε μια συνεργασία με το νέο κόμμα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε ο πρώην πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμμένος.

«Μιλάμε. Πιστεύω ότι την κίνηση που έκανε την έκανε σωστά, αλλά την έκανε αργά. Γιατί ο Τσίπρας είχε αποδείξει με τη διακυβέρνηση της χώρας ότι είναι μια προσωπικότητα που προέρχεται από την Αριστερά και μπορεί να διαχειριστεί εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Μπορεί να δώσει την ελπίδα της διακυβέρνησης. Ο Τσίπρας ποτέ δεν ήταν ανώριμος όταν τον καλούσε η πατρίδα» είπε στη συνέντευξή του στον Αντώνη Σρόιτερ στην εκπομπή «Αυτοψία».

Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να γίνει στέλεχος του νέου κόμματος. «Η τελευταία μας διαφωνία ήταν στη Βουλή για τις Πρέσπες, αυτό δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Αλλά να βάλουμε κανόνες, και να ζητήσει συνεργασία για τη διαμόρφωση μετώπου που μπορεί να ακολουθήσει μία ατζέντα που εγώ πιστεύω, για να υπάρχουν συγκλίσεις για γενικές πολιτικές κατευθύνσεις, εγώ θα συζητούσα μαζί του. Όχι να γίνω στέλεχος του νέου κόμματος. Μου πρότεινε να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης -όταν συγκυβερνήσαμε- και δεν το δέχτηκα. Δεν έχω δίψα για εξουσία» ανέφερε.

Θα κάνει νέο κόμμα ο Πάνος Καμμένος;

Ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Απαντώντας στο ερώτημα για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα με «πρόσωπο» τη σύζυγό του, Έλενα Τζούλη ο Πάνος Καμμένος δήλωσε: «Εκείνη θα μπορούσε να μπει στην πολιτική. Την έχει πειράξει που έφυγα από την ενεργό πολιτική. Το σκέφτομαι και το σκέφτεται κι εκείνη. Δεν θα της το απαγορεύσω ποτέ, θεωρώ ότι έχει τα φόντα. Είναι πολύ σκληρή. Δίνει τη μάχη της και άνθρωποι τέτοιοι στην πολιτική θα πετύχουν. Θα κάνω τον Κλίντον εγώ» είπε γελώντας.

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα εμπλακώ»

Πόσο πιθανό είναι να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή ο Πάνος Καμμένος; Στην απάντησή του ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά. «Πολλές φορές σε κουβέντες που κάνω με φίλους μου τους λέω, να παρακαλάτε να μην γυρίσω διότι εγώ δεν είμαι για την ήπια πολιτική, είμαι για δυσκολότερες καταστάσεις που χρειάζεται να κάνουμε συνδυασμούς, να γίνονται κυβερνητικές συνεργασίες».

Και συνέχισε: «Ευρώπη δεν υπάρχει πλέον, θα έρθει η στιγμή της σύγκρουσης. Η Ευρώπη τελείωσε. Εκεί, όταν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων που θέλουν να γατζωθούμε στην Ευρώπη ή να κάνουμε μια ιστορική συμμαχία με τις ΗΠΑ και τις χώρες της Μεσογείου εκεί θα εμπλακώ».

«Αν ο Σαμαράς κάνει κόμμα, θα εμπλακώ διότι θεωρώ ότι ο Σαμαράς για ακόμα μια φορά θα πάει να κοροιδέψει τον κόσμο της Δεξιάς στην Ελλάδα. Το έκανε το 1993. Σέβομαι την προσωπική του τραγωδία, θέλω να το διαχωρίσω. Δεν θέλει να έχει ιδεολογική αντιπαράθεση με τον Μητσοτάκη ή να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, μια ατζέντα. Ο Σαμαράς θέλει να πάρει μερίδιο της εξουσίας, να το διαπραγματευτεί» είπε ο Πάνος Καμμένος.

Όπως διευκρίνισε δεν μπορεί να πάρει ακόμα απόφαση καθώς το πολιτικό είναι ακόμα πολύ ρευστό.