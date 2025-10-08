Στους ρυθμούς του Αλέξη Τσίπρα κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία και ο ευρύτερος χώρος στη σκιά της προ ημερών παραίτησής του από το βουλευτικό αξίωμα.

Όλοι σχεδόν αναζητούν ένα σαφές στίγμα για το πότε θα γίνει το νέο κόμμα που θεωρείται δεδομένο και παρά πολλοί ήδη αρχίζουν να ρίχνουν γέφυρες προσπαθώντας να βρουν δίαυλο επικοινωνίας με το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού για να συζητήσουν για τα μελλούμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Αλ. Τσίπρας είναι φειδωλός και δεν έχει μπει σε διαδικασία ουσιαστικής επικοινωνίας και συζήτησης με πρόσωπα που πορεύτηκε στο παρελθόν.

«Ήταν θέμα συνείδησης για μένα η παραίτηση» λέει σε συνομιλητές του χωρίς όμως να θέλει να ανοίξει ευρύτερα τα χαρτιά του για τα μελλούμενα.

Οι μυημένοι γνωρίζουν πρόσωπα και κινήσεις που έχουν γίνει και πολλοί θα εκπλαγούν από όσα γίνουν σε επίπεδο στελέχωσης. Παράλληλα, αρκετά στελέχη που ακούγονται, συζητούνται και γράφονται πιθανότατα να μην έχουν ρόλο την επόμενη μέρα στο βαθμό που προβάλλονται.

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 15 βουλευτές έτοιμοι να τον ακολουθήσουν αλλά ουδείς εξ αυτών έχει σαφές μήνυμα ούτε καν σινιάλο. Επιθυμίες που μένει να φανούν αν θα εκπληρωθούν και σε ποιο βαθμό. Εξάλλου ο Αλ. Τσίπρας θέλει κάτι νέο αλλά θα χρειαστεί βέβαια να στηριχθεί και σε έμπειρα στελέχη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι έως χθες το βράδυ, 40 περίπου ώρες μετά την παραίτηση του, ουδείς εκφράστηκε αρνητικά δημόσια πλην του Παύλου Πολάκη που αναφέρθηκε σε μια νέα διάσπαση. Όλοι είναι προσεκτικοί στις παρεμβάσεις τους – π.χ. όπως ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης -αν και ορισμένοι έχουν δείξει την προτίμηση τους.

«Η παρτίδα τώρα άρχισε» έλεγε στο Βήμα τακτικός συνομιλητής του Αλ. Τσίπρα υποστηρίζοντας παράλληλα πως αυτά που θα γίνουν θα διαμορφώσουν ένα νέο πολιτικό χάρτη με νέες συντεταγμένες.

Πάντως μέχρι νεωτέρας ουδείς παραιτείται από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αν και αρχίζει μια μεγάλη συζήτηση για το εάν και πότε πρέπει όσοι ακολουθήσουν τον Αλ. Τσίπρα πρέπει να παραιτηθούν της βουλευτικής ιδιότητας τους.