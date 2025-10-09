Σκάνδαλο με ναρκωτικά ξέσπασε στην Τουρκία και στο κάδρο των υπόπτων μπαίνουν δεκάδες διάσημοι, ανάμεσά τους και η τραγουδίστρια Χαντισέ, που είχε πάρει μέρος στη Eurovision το 2009 με το τραγούδι Düm Tek Tek.

Σύμφωνα με την Turkiye Today οι αρχές της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για 19 πρόσωπα, ανάμεσά τους τραγουδιστές (İrem Derici), ηθοποιοί (Demet Evgar και Berrak Tüzünataç), καθώς και οι προσωπικότητες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Duygu Özaslan και Derin Talu).

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κωνσταντινούπολης επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά το αδίκημα της «χρήσης ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών», σύμφωνα με τον τουρκικό Ποινικό Κώδικα.

Έδωσαν αίμα οι ύποπτοι

Η Διοίκηση Χωροφυλακής Επαρχίας Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε την επιχείρηση, συνοδεύοντας μια μεγάλη ομάδα διασήμων και δημοσίων προσώπων σε ιατρικά κέντρα για τη λήψη δειγμάτων αίματος, πριν τους μεταφέρει στα γραφεία της Χωροφυλακής για να καταθέσουν.

Το αποτέλεσμα της έρευνας θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και τις επακόλουθες νομικές αξιολογήσεις.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στις Αρχές να διατάξουν θεραπεία, αποκατάσταση ή επιτήρηση αντί για φυλάκιση, σε περιπτώσεις που αφορούν προσωπική χρήση, ανάλογα με τα πορίσματα της έρευνας.