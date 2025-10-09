Με πράξεις συνέχισε σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης από εκεί που είχε αφήσει τη χθεσινή του ανάρτηση για το ακίνητο που πούλησε αντί υπέρογκου ποσού, σε εταιρεία με ζημιογόνα χρήση, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, στο Ηράκλειο.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας υλοποίησε την υπόσχεσή του και ενημέρωσε για την υπόθεση την Ευρωπαϊκή και Οικονομική Εισαγγελία.

Συνοδευόμενος από τον Διευθυντή του Πολιτικού του Γραφείου και νομικό, Μανώλη Καπνισάκη, καθώς και την αναπληρώτρια Εκπρόσωπο Τύπου κι επίσης νομικό, Λυδία Βενέρη, ο κ. Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τις αποκαλύψεις που αφορούν στο επίμαχο ακίνητο, το οποίο φέρεται να πωλήθηκε στην εταιρεία «Κορόμηλο», με επιταγή ύψους 580.000 ευρώ, που εκδόθηκε από τρίτο πρόσωπο.

Παράλληλα, προχώρησε και σε αυτοτελή Αναφορά προς την Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας σχολίασε τις σημερινές του ενέργειες, κλείνοντας με ένα λογοπαίγνιο: «Λευτέρης Αυγενάκης, ΟΠΕΚΕΠΕ, Πόθεν Έσχες, Κορόμηλο. Κατέθεσα συμπληρωματική Αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νέα Αναφορά στο ΣΔΟΕ, όπως επίσης και στην Επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής. Τέρμα πια τα ψέματα, τέρμα ο εμπαιγμός με τα χρήματα του έλληνα φορολογούμενου. Θα πέσει το δάκρυ… κορόμηλο».