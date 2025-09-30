Εξώδικο απέστειλε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης στον πρόεδρο του “Κινήματος Δημοκρατίας” κ. Στέφανο Κασσελάκη.

Αφορμή οι δηλώσεις του κ. Κασσελάκη περί της κατάθεσης αναφοράς ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για «ανεξήγητα έσοδα» ύψους άνω του 1.200.000 ευρώ στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης («πόθεν έσχες») του κ. Αυγενάκη για το έτος 2024.

Σε ανάρτηση του, ο κ. Αυγενάκης έκανε λόγο για «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη» ζητώντας την άμεση ανάκληση τους.

Μετά τους ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς του κ. Στέφανου Κασσελάκη εις βάρος μου, προχώρησα σήμερα στην κατάθεση εξώδικης δήλωσης, ζητώντας την άμεση ανάκλησή τους. Η αλήθεια δεν μπορεί να παραχαράσσεται και οι θεσμοί δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο φθηνής πολιτικής… pic.twitter.com/cLjiQnh5fR

— Lefteris Avgenakis (@l_avgenakis) September 30, 2025

Το εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη

Ο κ. Αυγενάκης κάνει λόγο για «ευθεία διαστρέβλωση της αλήθειας, με σκοπό την πρόκληση πολιτικής και προσωπικής βλάβης» και καλεί τον κ. Κασσελάκη να αφαιρέσει την ανάρτηση άμεσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, τον καλεί να προβεί σε έγγραφη δήλωση μη επανάληψης παρόμοιων προσβλητικών αναφορών στο μέλλον, διαφορετικά επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα του.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Κασσελάκης

Σε σημερινή ανάρτηση του ο Στέφανος Κασσελάκης αναφέρει:

«Σήμερα όπως υποσχέθηκα χθες πήγα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατέθεσα αναφορά για το πόθεν έσχες του 2023 του Λευτέρη Αυγενάκη, που εμφανίζει έσοδα- χωρίς εξήγηση- πάνω από 1,2 εκατ.€. Έσοδα που δημιουργήθηκαν όταν ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρέπει να διερευνηθούν ως μέρος της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φτάνει πια η κοροϊδία με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου!»