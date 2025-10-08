Αιχμές σχετικά με την πώληση ακινήτου στο Ηράκλειο της Κρήτης του πρώην υπουργού Αγροτικής ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη σε μονοπρόσωπη εταιρεία με την ονομασία «Κορόμηλο», αφήνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Κασσελάκης σε ανάρτησή του, το ακίνητο, ένα διαμέρισμα 131 τ.μ. στο Ηράκλειο Κρήτης, πωλήθηκε έναντι 580.000 ευρώ σε μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κορόμηλο Α.Ε.». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι, όπως προκύπτει από τα δημόσια οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αυτή εμφανίζει μηδενικά έσοδα και ζημιογόνα χρήση τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 25.000 ευρώ και κανέναν εργαζόμενο.

Ο κ. Κασσελάκης σημειώνει ότι η αγοραπωλησία αφορά ακίνητο το οποίο είχε δηλωθεί από τον κ. Αυγενάκη στο «Πόθεν Έσχες» του επί τρία συναπτά έτη, ο οποίος από την πλευρά του έχει στείλει εξώδικο στον κ. Κασσελάκη για τη σχετική υπόθεση.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, εκτός των άλλων, επισημαίνει και ότι η αξία πώλησης είναι υπερδιπλάσια της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, η οποία αναφέρει πως είναι 250.000 ευρώ.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κασσελάκης συνδέει την υπόθεση με την πρόσφατη δημοσιότητα γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «όταν ειδικά αυτός ο υπουργός είναι υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα καλύτερα», ενώ καταλήγει με τη φράση «Τα υπόλοιπα, to be continued».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Τι κοινό έχει ο Λευτέρης Αυγενάκης με ένα Κορόμηλο. Ξέρω που πάει το μυαλό σας.

Επιδότηση ΟΠΕΚΕΠΕ. Και όμως δεν πρόκειται γι’ αυτό.

Θυμάστε που μου είχε στείλει ένα εξώδικο την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγε ότι είχε έσοδα από πώληση ακινήτου 580.000 ευρώ. Ενώ τα ίδια ακινήτα ήταν δηλωμένα στο Πόθεν Έσχες του για τρία χρόνια συνεχόμενα.

Ανακαλύπτουμε τώρα ότι μία πώληση φέρεται να έγινε για αυτό το ακίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον ίδιο σε μία μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με το όνομα «Κορόμηλο».

Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο για το Κορόμηλο. Αυτό το Κορόμηλο το οποίο το 2022, όταν και συστάθηκε ως εταιρεία, είχε μηδενικά έσοδα, μηδενικό κύκλο εργασιών παρακαλώ.

Το 2023 το Κορόμηλο είχε μηδενικά έσοδα, μηδενικό κύκλο εργασιών.

Το 2024 το Κορόμηλο είχε μηδενικά έσοδα, μηδενικό κύκλο εργασιών.

Ωραία, άρα ξέρουμε λοιπόν ότι δεν είχε έσοδα. Πάμε να δούμε τι μετοχικό κεφάλαιο είχε στην αρχή. 25.000 ευρώ. Την πρώτη χρονιά είχε ζημίες 6.500 ευρώ. Την δεύτερη, το 2023, ζημίες 34.000 ευρώ. Και την τρίτη χρονιά, το 2024, ζημίες 62.000 ευρώ.

Πόσους εργαζόμενους πιστεύετε ότι είχε αυτό το Κορόμηλο; Μηδέν φυσικά.

Φαίνεται ότι το κορόμηλο δεν πήγαινε καλά. Χωρίς έσοδα, χωρίς εργαζόμενους, μόνο με ζημιές και όμως δεν τα έβαψε μαύρα.

Μπόρεσε να βρει μισό εκατομμύριο ευρώ και βάλε για να αγοράσει ακίνητο του υπουργού.

Και όταν ειδικά αυτός ο υπουργός είναι υπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμα καλύτερα.

Αγοράζει λοιπόν αυτό το κορόμυλο, ακίνητο του κ. Αυγενάκη, για 580.000 ευρώ. 131 τετραγωνικά μέτρα στο Ηράκλειο που έχει αντικειμενική αξία 250 χιλιάδες ευρώ.

Με άλλα λόγια πλήρωσε υπερδιπλάσιο τίμημα. Μαντέψτε! Υποθήκη σε αυτό το ακίνητο δεν υπάρχει. Τα υπόλοιπα, to be continued».