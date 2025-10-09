Οι εσωτερικές ισορροπίες στον ΣΥΡΙΖΑ, απόρροια της αιφνιδιαστικής απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής παραδίδοντας την έδρα, είναι -φυσικά- λεπτές. Ο πρώην πρωθυπουργός ήταν και παραμένει σημείο αναφοράς στην κεντροαριστερά, άρα η πρωτοβουλία του αυτή, όσο ξαφνική κι αν ήταν, γεννά αναπόφευκτα νέους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό.

Ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, χαρακτήρισε σε δήλωσή του «ως μία καθοριστική – πέραν από σημαντική – εξέλιξη» για την Κουμουνδούρου την πρωτοβουλία αυτή του πρώην πρωθυπουργού και υποστήριξε με σαφήνεια ότι «προοιωνίζεται εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο, σε σχέση με εκείνα στα οποία στηρίχθηκαν οι αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ κατά τη διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου του». Δηλαδή μόλις στα μέσα Ιουνίου.

Ο πρώην υπουργός εκτίμησε στην τοποθέτησή του ότι τουλάχιστον «έως ότου αποσαφηνιστούν δημόσια τα νέα αυτά δεδομένα», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπεύσει να προκαθορίσει τις ενδεχόμενες επόμενες αποφάσεις του». Διαφωνεί ως εκ τούτου με όσους σπεύδουν να «αποκηρύξουν» τον Αλ. Τσίπρα και συνιστά υπομονή, όχι σπασμωδικές κινήσεις που ενδεχομένως θα αποβούν καθοριστικές.

Κατά τον ίδιο τον Γ. Ραγκούση «δύο πράγματα πιστεύω ότι μπορεί και οφείλει από τώρα να πράξει» η ηγεσία και η παράταξη γενικότερα σε αυτό το χρονικό σημείο. Πρώτον, «να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ». Και δεύτερον «να αναδείξει τον υψηλό ηθικό και αξιακό συμβολισμό της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη».

Ξεκάθαρα ο υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού του ΣΥΡΙΖΑ κρίνει σκόπιμο να μην υπάρξει «μέτωπο» με τον πρώην αρχηγό τη στιγμή που ούτε ο ίδιος έχει δώσει στίγμα για το πώς προτίθεται να κινηθεί πολιτικά στο εγγύς μέλλον. Αντιθέτως να του αναγνωριστούν πρώτα και κυρία όλα όσα προσέφερε ως εδώ και να μην βιαστούν να τον κρίνουν για τις προθέσεις του.