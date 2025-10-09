«Σημαντική εξέλιξη» χαρακτήρισε μεν την προ ημερών παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα ο Νικόλας Φαραντούρης, από την άλλη όμως σημείωσε ότι «λίγο προτρέχουμε».

Κατανοεί κι ο ίδιος ο Έλληνας ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ πως «σηματοδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις» τόσο η πράξη του πρώην πρωθυπουργού όσο και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος, ωστόσο ο ίδιος εξήγησε ότι προτιμά να τοποθετείται «επί γεγονότων κι όχι επί εικασιών ή υποθετικών σεναρίων».

«Δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από κανέναν ή οτιδήποτε άλλο» πρόλαβε να αποκριθεί σχετικά ο Κεφαλλονίτης καθηγητής, κρίνοντας ότι «ο καθένας μας από τη δική του σκοπιά επιλέγει κάθε φορά πώς τοποθετείται και με τι ασχολείται».

Για τον ίδιο, που προφανώς παρακολουθεί την εγχώρια επικαιρότητα, σε αυτή τη φάση είναι πολύ πιο σημαντικό να παραμένει προσηλωμένος σε άλλες ανοικτές και κρίσιμες υποθέσεις, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο προϋπολογισμός, η άμυνα της Ευρώπης και η Τουρκία.

